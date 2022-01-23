https://ria.ru/20220123/lipetsk-1769151876.html

В российском городе ушедшего из дома подростка нашли мертвым на берегу реки

На льду реки в Липецке нашли тело подростка - РИА Новости, 23.01.2022

В российском городе ушедшего из дома подростка нашли мертвым на берегу реки

Утром в воскресенье в Липецке нашли тело пропавшего подростка, сообщается на сайте регионального Следственного комитета. РИА Новости, 23.01.2022

2022-01-23T18:16

2022-01-23T18:16

2022-01-23T18:16

происшествия

липецк

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Утром в воскресенье в Липецке нашли тело пропавшего подростка, сообщается на сайте регионального Следственного комитета.По данным ведомства, 16-летний школьник ушел из дома накануне и перестал выходить на связь. Родители обратились в полицию, начались поиски. Сегодня утром тело обнаружили на льду реки Воронеж под Петровским мостом в Липецке.По данным "Вести Липецк" подростка нашел случайный прохожий. Он и сообщил об этом в полицию.В настоящее время место происшествия осматривают следователи, началась проверка, устанавливаются причины и условия смерти школьника.

https://ria.ru/20211018/vologda-1755117821.html

липецк

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происшествия, липецк