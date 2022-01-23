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В российском городе ушедшего из дома подростка нашли мертвым на берегу реки
На льду реки в Липецке нашли тело подростка - РИА Новости, 23.01.2022
В российском городе ушедшего из дома подростка нашли мертвым на берегу реки
Утром в воскресенье в Липецке нашли тело пропавшего подростка, сообщается на сайте регионального Следственного комитета. РИА Новости, 23.01.2022
2022-01-23T18:16
2022-01-23T18:16
2022-01-23T18:16
происшествия
липецк
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Утром в воскресенье в Липецке нашли тело пропавшего подростка, сообщается на сайте регионального Следственного комитета.По данным ведомства, 16-летний школьник ушел из дома накануне и перестал выходить на связь. Родители обратились в полицию, начались поиски. Сегодня утром тело обнаружили на льду реки Воронеж под Петровским мостом в Липецке.По данным "Вести Липецк" подростка нашел случайный прохожий. Он и сообщил об этом в полицию.В настоящее время место происшествия осматривают следователи, началась проверка, устанавливаются причины и условия смерти школьника.
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происшествия, липецк
На льду реки в Липецке нашли тело подростка
На льду реки Воронеж в Липецке нашли тело пропавшего 16-летнего подростка