https://ria.ru/20220123/leschenko-1769122209.html
Лещенко заявил, что счастлив получить награду за заслуги в культуре
Лещенко заявил, что счастлив получить награду за заслуги в культуре - РИА Новости, 23.01.2022
Лещенко заявил, что счастлив получить награду за заслуги в культуре
Народный артист РСФСР, советский и российский эстрадный певец Лев Лещенко сказал РИА Новости, что горд и счастлив получить награду "За заслуги в культуре и... РИА Новости, 23.01.2022
2022-01-23T12:05
2022-01-23T12:05
2022-01-23T12:05
культура
общество
владимир путин
лев лещенко
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Народный артист РСФСР, советский и российский эстрадный певец Лев Лещенко сказал РИА Новости, что горд и счастлив получить награду "За заслуги в культуре и искусстве".Ранее президент России Владимир Путин наградил артиста орденом "За заслуги в культуре и искусстве" за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Спасибо за поздравления. Приятно очень, а какие ещё могут быть ощущения? Приятно. Надеюсь, это, как и всегда принято говорить, для того, чтобы не останавливаться, работать, двигаться вперёд. Да, горд и счастлив", - сказал Лещенко.
https://ria.ru/20220120/leschenko-1768801309.html
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общество, владимир путин, лев лещенко
Лещенко заявил, что счастлив получить награду за заслуги в культуре
Певец Лещенко о полученной награде за заслуги в культуре: горд и счастлив