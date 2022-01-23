https://ria.ru/20220123/leschenko-1769122209.html

Лещенко заявил, что счастлив получить награду за заслуги в культуре

Лещенко заявил, что счастлив получить награду за заслуги в культуре - РИА Новости, 23.01.2022

Лещенко заявил, что счастлив получить награду за заслуги в культуре

Народный артист РСФСР, советский и российский эстрадный певец Лев Лещенко сказал РИА Новости, что горд и счастлив получить награду "За заслуги в культуре и... РИА Новости, 23.01.2022

2022-01-23T12:05

2022-01-23T12:05

2022-01-23T12:05

культура

общество

владимир путин

лев лещенко

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Народный артист РСФСР, советский и российский эстрадный певец Лев Лещенко сказал РИА Новости, что горд и счастлив получить награду "За заслуги в культуре и искусстве".Ранее президент России Владимир Путин наградил артиста орденом "За заслуги в культуре и искусстве" за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Спасибо за поздравления. Приятно очень, а какие ещё могут быть ощущения? Приятно. Надеюсь, это, как и всегда принято говорить, для того, чтобы не останавливаться, работать, двигаться вперёд. Да, горд и счастлив", - сказал Лещенко.

https://ria.ru/20220120/leschenko-1768801309.html

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общество, владимир путин, лев лещенко