https://ria.ru/20220123/layner-1769143874.html

Лайнер МС-21-300 прибыл в Якутск для испытания в условиях низких температур

Лайнер МС-21-300 прибыл в Якутск для испытания в условиях низких температур - РИА Новости, 23.01.2022

Лайнер МС-21-300 прибыл в Якутск для испытания в условиях низких температур

Пассажирский лайнер МС-21-300 прибыл в Якутск, где пройдет испытания в условиях низких температур, самолет отечественного производства планируют приобрести для... РИА Новости, 23.01.2022

2022-01-23T16:44

2022-01-23T16:44

2022-01-23T17:25

общество

якутск

airbus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/17/1769146493_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_32aa308bf48d5304db9a8d589a079f70.jpg

ЯКУТСК, 22 янв – РИА Новости. Пассажирский лайнер МС-21-300 прибыл в Якутск, где пройдет испытания в условиях низких температур, самолет отечественного производства планируют приобрести для рейсов в регион, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.Отмечается, что разработку среднемагистрального пассажирского лайнера нового поколения МС-21-300 вместимостью от 163 до 211 пассажиров ведет научно-производственная корпорация "Иркут"."Сегодня, 23 января, в Якутск из города Жуковский Московской области прибыл самолет МС-21-300 производства корпорации "Иркут". Воздушное судно пройдет испытания в условиях низких отрицательных температур наружного воздуха", - рассказали в пресс-службе.Для проведения испытаний в Якутск прилетела группа из 70 человек – специалистов корпорации "Иркут" и опытно-конструкторского бюро имени А.С. Яковлева. В течение трех недель им предстоит протестировать воздушное судно в условиях якутской зимы. Ранее системы самолета были успешно протестированы на стендах в температурном режиме до минус 55 градусов. Перелет лайнера из Жуковского в Якутск прошел без замечаний.По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Якутии Владимира Сивцева, в дальнейшем МС-21-300 планируют приобрести в рамках единой дальневосточной компании, в том числе для рейсов в республику."Мы заинтересованы в сотрудничестве с Корпорацией "Иркут" и в эксплуатации самолетов отечественного производства, в частности в составе единой дальневосточной авиакомпании. Природно-климатические условия нашей республики позволяют проводить испытания авиационной техники при низких температурах. В аэропорту "Якутск" ранее уже тестировались воздушные суда "Суперджет 100", Ил-96, Бе-200, а также самолеты компаний Airbus и Boeing", - сказал Сивцев.Генеральный директор корпорации "Иркут" Андрей Богинский рассказал, что они проведут серию испытаний для расширения сертификата и до конца 2022 года передадут первые серийные машины в эксплуатацию авиакомпании "Россия".Ранее сообщалось, что правительство РФ в ближайшее время направит около 2 миллиардов рублей на реализацию двух проектов в сфере гражданского самолетостроения. Как отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, в декабре прошлого года правительство направило больше 60 миллиардов рублей на выполнение программы МС-21 и создание его послепродажной системы сервисного обслуживания.

https://ria.ru/20220120/ms-21-1768748847.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220105/chemezov-1766625548.html

якутск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, якутск, airbus