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Лайнер МС-21-300 прибыл в Якутск для испытания в условиях низких температур
Лайнер МС-21-300 прибыл в Якутск для испытания в условиях низких температур - РИА Новости, 23.01.2022
Лайнер МС-21-300 прибыл в Якутск для испытания в условиях низких температур
Пассажирский лайнер МС-21-300 прибыл в Якутск, где пройдет испытания в условиях низких температур, самолет отечественного производства планируют приобрести для... РИА Новости, 23.01.2022
2022-01-23T16:44
2022-01-23T17:25
общество
якутск
airbus
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ЯКУТСК, 22 янв – РИА Новости. Пассажирский лайнер МС-21-300 прибыл в Якутск, где пройдет испытания в условиях низких температур, самолет отечественного производства планируют приобрести для рейсов в регион, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.Отмечается, что разработку среднемагистрального пассажирского лайнера нового поколения МС-21-300 вместимостью от 163 до 211 пассажиров ведет научно-производственная корпорация "Иркут"."Сегодня, 23 января, в Якутск из города Жуковский Московской области прибыл самолет МС-21-300 производства корпорации "Иркут". Воздушное судно пройдет испытания в условиях низких отрицательных температур наружного воздуха", - рассказали в пресс-службе.Для проведения испытаний в Якутск прилетела группа из 70 человек – специалистов корпорации "Иркут" и опытно-конструкторского бюро имени А.С. Яковлева. В течение трех недель им предстоит протестировать воздушное судно в условиях якутской зимы. Ранее системы самолета были успешно протестированы на стендах в температурном режиме до минус 55 градусов. Перелет лайнера из Жуковского в Якутск прошел без замечаний.По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Якутии Владимира Сивцева, в дальнейшем МС-21-300 планируют приобрести в рамках единой дальневосточной компании, в том числе для рейсов в республику."Мы заинтересованы в сотрудничестве с Корпорацией "Иркут" и в эксплуатации самолетов отечественного производства, в частности в составе единой дальневосточной авиакомпании. Природно-климатические условия нашей республики позволяют проводить испытания авиационной техники при низких температурах. В аэропорту "Якутск" ранее уже тестировались воздушные суда "Суперджет 100", Ил-96, Бе-200, а также самолеты компаний Airbus и Boeing", - сказал Сивцев.Генеральный директор корпорации "Иркут" Андрей Богинский рассказал, что они проведут серию испытаний для расширения сертификата и до конца 2022 года передадут первые серийные машины в эксплуатацию авиакомпании "Россия".Ранее сообщалось, что правительство РФ в ближайшее время направит около 2 миллиардов рублей на реализацию двух проектов в сфере гражданского самолетостроения. Как отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, в декабре прошлого года правительство направило больше 60 миллиардов рублей на выполнение программы МС-21 и создание его послепродажной системы сервисного обслуживания.
https://ria.ru/20220120/ms-21-1768748847.html
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общество, якутск, airbus
16:44 23.01.2022 (обновлено: 17:25 23.01.2022)
 
Лайнер МС-21-300 прибыл в Якутск для испытания в условиях низких температур

Пассажирский лайнер МС-21-300 прибыл в Якутск для испытания в условиях низких температур

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПассажирский самолёт МС-21-300
Пассажирский самолёт МС-21-300 - РИА Новости, 1920, 23.01.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Пассажирский самолёт МС-21-300. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 22 янв – РИА Новости. Пассажирский лайнер МС-21-300 прибыл в Якутск, где пройдет испытания в условиях низких температур, самолет отечественного производства планируют приобрести для рейсов в регион, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Отмечается, что разработку среднемагистрального пассажирского лайнера нового поколения МС-21-300 вместимостью от 163 до 211 пассажиров ведет научно-производственная корпорация "Иркут".
"Сегодня, 23 января, в Якутск из города Жуковский Московской области прибыл самолет МС-21-300 производства корпорации "Иркут". Воздушное судно пройдет испытания в условиях низких отрицательных температур наружного воздуха", - рассказали в пресс-службе.
Для проведения испытаний в Якутск прилетела группа из 70 человек – специалистов корпорации "Иркут" и опытно-конструкторского бюро имени А.С. Яковлева. В течение трех недель им предстоит протестировать воздушное судно в условиях якутской зимы. Ранее системы самолета были успешно протестированы на стендах в температурном режиме до минус 55 градусов. Перелет лайнера из Жуковского в Якутск прошел без замечаний.
Мишустин в салоне самолета МС-21
20 января, 15:32
Мишустин в Воронеже осмотрел салон самолета МС-21
По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Якутии Владимира Сивцева, в дальнейшем МС-21-300 планируют приобрести в рамках единой дальневосточной компании, в том числе для рейсов в республику.
"Мы заинтересованы в сотрудничестве с Корпорацией "Иркут" и в эксплуатации самолетов отечественного производства, в частности в составе единой дальневосточной авиакомпании. Природно-климатические условия нашей республики позволяют проводить испытания авиационной техники при низких температурах. В аэропорту "Якутск" ранее уже тестировались воздушные суда "Суперджет 100", Ил-96, Бе-200, а также самолеты компаний Airbus и Boeing", - сказал Сивцев.
Генеральный директор корпорации "Иркут" Андрей Богинский рассказал, что они проведут серию испытаний для расширения сертификата и до конца 2022 года передадут первые серийные машины в эксплуатацию авиакомпании "Россия".
Ранее сообщалось, что правительство РФ в ближайшее время направит около 2 миллиардов рублей на реализацию двух проектов в сфере гражданского самолетостроения. Как отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, в декабре прошлого года правительство направило больше 60 миллиардов рублей на выполнение программы МС-21 и создание его послепродажной системы сервисного обслуживания.
Среднемагистральный пассажирский самолет МС-21-300 - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
5 января, 13:12В России
Объявлены сроки серийного производства МС-21
 
ОбществоЯкутскAirbus
 
 
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