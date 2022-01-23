https://ria.ru/20220123/layner-1769143874.html
Лайнер МС-21-300 прибыл в Якутск для испытания в условиях низких температур
Лайнер МС-21-300 прибыл в Якутск для испытания в условиях низких температур - РИА Новости, 23.01.2022
Лайнер МС-21-300 прибыл в Якутск для испытания в условиях низких температур
Пассажирский лайнер МС-21-300 прибыл в Якутск, где пройдет испытания в условиях низких температур, самолет отечественного производства планируют приобрести для... РИА Новости, 23.01.2022
2022-01-23T16:44
2022-01-23T16:44
2022-01-23T17:25
общество
якутск
airbus
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/17/1769146493_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_32aa308bf48d5304db9a8d589a079f70.jpg
ЯКУТСК, 22 янв – РИА Новости. Пассажирский лайнер МС-21-300 прибыл в Якутск, где пройдет испытания в условиях низких температур, самолет отечественного производства планируют приобрести для рейсов в регион, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.Отмечается, что разработку среднемагистрального пассажирского лайнера нового поколения МС-21-300 вместимостью от 163 до 211 пассажиров ведет научно-производственная корпорация "Иркут"."Сегодня, 23 января, в Якутск из города Жуковский Московской области прибыл самолет МС-21-300 производства корпорации "Иркут". Воздушное судно пройдет испытания в условиях низких отрицательных температур наружного воздуха", - рассказали в пресс-службе.Для проведения испытаний в Якутск прилетела группа из 70 человек – специалистов корпорации "Иркут" и опытно-конструкторского бюро имени А.С. Яковлева. В течение трех недель им предстоит протестировать воздушное судно в условиях якутской зимы. Ранее системы самолета были успешно протестированы на стендах в температурном режиме до минус 55 градусов. Перелет лайнера из Жуковского в Якутск прошел без замечаний.По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Якутии Владимира Сивцева, в дальнейшем МС-21-300 планируют приобрести в рамках единой дальневосточной компании, в том числе для рейсов в республику."Мы заинтересованы в сотрудничестве с Корпорацией "Иркут" и в эксплуатации самолетов отечественного производства, в частности в составе единой дальневосточной авиакомпании. Природно-климатические условия нашей республики позволяют проводить испытания авиационной техники при низких температурах. В аэропорту "Якутск" ранее уже тестировались воздушные суда "Суперджет 100", Ил-96, Бе-200, а также самолеты компаний Airbus и Boeing", - сказал Сивцев.Генеральный директор корпорации "Иркут" Андрей Богинский рассказал, что они проведут серию испытаний для расширения сертификата и до конца 2022 года передадут первые серийные машины в эксплуатацию авиакомпании "Россия".Ранее сообщалось, что правительство РФ в ближайшее время направит около 2 миллиардов рублей на реализацию двух проектов в сфере гражданского самолетостроения. Как отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, в декабре прошлого года правительство направило больше 60 миллиардов рублей на выполнение программы МС-21 и создание его послепродажной системы сервисного обслуживания.
https://ria.ru/20220120/ms-21-1768748847.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220105/chemezov-1766625548.html
якутск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/17/1769146493_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_83c898ce8637a8a931e1af10ebd4d7b9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, якутск, airbus
16:44 23.01.2022 (обновлено: 17:25 23.01.2022)
Лайнер МС-21-300 прибыл в Якутск для испытания в условиях низких температур
Пассажирский лайнер МС-21-300 прибыл в Якутск для испытания в условиях низких температур
ЯКУТСК, 22 янв – РИА Новости.
Пассажирский лайнер МС-21-300 прибыл в Якутск, где пройдет испытания в условиях низких температур, самолет отечественного производства планируют приобрести для рейсов в регион, сообщает
пресс-служба главы и правительства республики.
Отмечается, что разработку среднемагистрального пассажирского лайнера нового поколения МС-21-300 вместимостью от 163 до 211 пассажиров ведет научно-производственная корпорация "Иркут".
"Сегодня, 23 января, в Якутск из города Жуковский Московской области прибыл самолет МС-21-300 производства корпорации "Иркут". Воздушное судно пройдет испытания в условиях низких отрицательных температур наружного воздуха", - рассказали в пресс-службе.
Для проведения испытаний в Якутск прилетела группа из 70 человек – специалистов корпорации "Иркут" и опытно-конструкторского бюро имени А.С. Яковлева. В течение трех недель им предстоит протестировать воздушное судно в условиях якутской зимы. Ранее системы самолета были успешно протестированы на стендах в температурном режиме до минус 55 градусов. Перелет лайнера из Жуковского в Якутск прошел без замечаний.
По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Якутии Владимира Сивцева, в дальнейшем МС-21-300 планируют приобрести в рамках единой дальневосточной компании, в том числе для рейсов в республику.
"Мы заинтересованы в сотрудничестве с Корпорацией "Иркут" и в эксплуатации самолетов отечественного производства, в частности в составе единой дальневосточной авиакомпании. Природно-климатические условия нашей республики позволяют проводить испытания авиационной техники при низких температурах. В аэропорту "Якутск" ранее уже тестировались воздушные суда "Суперджет 100", Ил-96, Бе-200
, а также самолеты компаний Airbus
и Boeing", - сказал Сивцев.
Генеральный директор корпорации "Иркут" Андрей Богинский рассказал, что они проведут серию испытаний для расширения сертификата и до конца 2022 года передадут первые серийные машины в эксплуатацию авиакомпании "Россия".
Ранее сообщалось, что правительство РФ в ближайшее время направит около 2 миллиардов рублей на реализацию двух проектов в сфере гражданского самолетостроения. Как отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, в декабре прошлого года правительство направило больше 60 миллиардов рублей на выполнение программы МС-21 и создание его послепродажной системы сервисного обслуживания.