https://ria.ru/20220123/kuleba-1769134574.html
Обиженного на немцев Кулебу подняли на смех
"Шантажистская политика": в Германии ответили "обиженному" Кулебе - РИА Новости, 23.01.2022
Обиженного на немцев Кулебу подняли на смех
После заявлений министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что Киев десятилетиями будет помнить отказ Германии поставлять оружие, читатели немецкой... РИА Новости, 23.01.2022
2022-01-23T15:11
2022-01-23T15:11
2022-01-23T15:30
в мире
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западная европа
welt
россия
анка фельдгузен
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. После заявлений министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что Киев десятилетиями будет помнить отказ Германии поставлять оружие, читатели немецкой газеты Die Welt сошлись во мнении, что министр неискренен в своих претензиях.Многие пользователи отметили, что прежде чем спекулировать темой вины Германии во Второй мировой войне и нежелания Берлина вмешиваться в сегодняшний украинский кризис, официальный Киев сам должен решать проблемы."Какой требовательный. Интересно, а нам какое дело?" — сыронизировал пользователь Klaus H."Представители украинского правительства говорят в лоб. Не могу отделаться от впечатления, что там правительство планирует многообещающий агрессивный курс и ради сохранения власти хочет втянуть в него Германию и Западную Европу. Каждый аргумент из области морали на самом деле используется для закрепления многосторонней эскалации", — написал Friedrich Naumann."Олигархи, стоящие за украинским правительством, уже сейчас больше всего наживаются на войне", — уверен пользователь Vanity."Дело в том, что до сих пор украинские правительства прославились только благодаря коррупции. Они работают на себя и для себя. Поэтому следует критически оценить благотворительность Германии. Кстати, респект адмиралу Шёнбаху", — отметил Bernd K."Когда я читаю что-то подобное, все, что могу сказать: давайте мы и дальше будем вас разочаровывать! Четкие сигналы и неприятие этой невыразимо едкой, шантажистской политики. Украинцы могут уйти и "запомнить на десятилетия", какие все злые — и какие они сами мирные, невинные, сговорчивые... Все они и их демократия, верховенство закона и политическая открытость, особенно в том, что касается свободы слова, чтобы стать образцом для подражания. Хорошим примером может служить мирный подход к революции Майдана", — возмутился комментатор с ником Heugabel."Украина могла бы попробовать так и с французами, напомнив им о страданиях и потерях, понесенных от рук Наполеона", — возмутился Wolfgang G.На днях украинский МИД вызвал посла Германии Анку Фельдгузен и выразил "глубокое разочарование" из-за решения немецкого правительства не предоставлять оборонное вооружение Киеву. По мнению главы ведомства Дмитрия Кулебы, подобные заявления, в том числе о бесперспективности возвращения Крыма и колебания по отключению России от SWIFT, не соответствуют уровню отношений между странами. Министр заявил, что украинцы будут помнить об этом "десятилетиями".
https://ria.ru/20220123/germaniya-1769125124.html
https://ria.ru/20220122/shenbakh-1769093257.html
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в мире, берлин (город), дмитрий кулеба, западная европа, welt, россия, анка фельдгузен
15:11 23.01.2022 (обновлено: 15:30 23.01.2022)
"Шантажистская политика": в Германии ответили "обиженному" Кулебе
Читатели Die Welt высмеяли главу МИД Украины Кулебу, заявившего о "десятилетней" обиде
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости.
После заявлений министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что Киев десятилетиями будет помнить отказ Германии поставлять оружие, читатели немецкой газеты Die Welt
сошлись во мнении, что министр неискренен в своих претензиях.
Многие пользователи отметили, что прежде чем спекулировать темой вины Германии во Второй мировой войне и нежелания Берлина
вмешиваться в сегодняшний украинский кризис, официальный Киев сам должен решать проблемы.
"Какой требовательный. Интересно, а нам какое дело?" — сыронизировал пользователь Klaus H.
"Представители украинского правительства говорят в лоб. Не могу отделаться от впечатления, что там правительство планирует многообещающий агрессивный курс и ради сохранения власти хочет втянуть в него Германию и Западную Европу
. Каждый аргумент из области морали на самом деле используется для закрепления многосторонней эскалации", — написал Friedrich Naumann.
"Олигархи, стоящие за украинским правительством, уже сейчас больше всего наживаются на войне", — уверен пользователь Vanity.
"Дело в том, что до сих пор украинские правительства прославились только благодаря коррупции. Они работают на себя и для себя. Поэтому следует критически оценить благотворительность Германии. Кстати, респект адмиралу Шёнбаху", — отметил Bernd K.
"Когда я читаю что-то подобное, все, что могу сказать: давайте мы и дальше будем вас разочаровывать! Четкие сигналы и неприятие этой невыразимо едкой, шантажистской политики. Украинцы могут уйти и "запомнить на десятилетия", какие все злые — и какие они сами мирные, невинные, сговорчивые... Все они и их демократия, верховенство закона и политическая открытость, особенно в том, что касается свободы слова, чтобы стать образцом для подражания. Хорошим примером может служить мирный подход к революции Майдана", — возмутился комментатор с ником Heugabel.
"Украина могла бы попробовать так и с французами, напомнив им о страданиях и потерях, понесенных от рук Наполеона", — возмутился Wolfgang G.
На днях украинский МИД вызвал посла Германии Анку Фельдгузен
и выразил "глубокое разочарование" из-за решения немецкого правительства не предоставлять оборонное вооружение Киеву. По мнению главы ведомства Дмитрия Кулебы
, подобные заявления, в том числе о бесперспективности возвращения Крыма и колебания по отключению России
от SWIFT, не соответствуют уровню отношений между странами. Министр заявил, что украинцы будут помнить об этом "десятилетиями".