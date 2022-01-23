https://ria.ru/20220123/krym-1769144915.html
Спасатели помогли травмированным и заблудившимся людям в горах Крыма
Спасатели помогли травмированным и заблудившимся людям в горах Крыма - РИА Новости, 23.01.2022
Спасатели помогли травмированным и заблудившимся людям в горах Крыма
Спасатели Крыма совершили 21 выезд в горную местность для оказания помощи травмированным во время катаний и заблудившимся людям, сообщила пресс-служба МЧС... РИА Новости, 23.01.2022
2022-01-23T16:59
2022-01-23T16:59
2022-01-23T16:59
общество
республика крым
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155250/55/1552505510_0:29:3072:1757_1920x0_80_0_0_65ec2e5ba3e65548119eaa01c1bafb9c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости. Спасатели Крыма совершили 21 выезд в горную местность для оказания помощи травмированным во время катаний и заблудившимся людям, сообщила пресс-служба МЧС республики.Ранее в Крыму было объявлено штормовое предупреждение в связи с обильным снегопадом и понижением температуры воздуха."Только за прошедшие сутки на Ангарском перевале спасателями шесть раз была оказана помощь пострадавшим при катаниях, еще двое заблудились, были найдены спасателями. Всего сотрудниками "КРЫМ-СПАС" за вчерашний день осуществлен 21 выезд для оказания помощи гражданам", – сообщил министра МЧС Крыма Сергей Садаклиев.Полученные травмы - ушибы спины, черепно-мозговые травмы, переломы, ссадины - связаны с катанием на санках и других предметах в горной местности, сообщили в МЧС. Спасатели также помогали выбраться людям из глубоких сугробов, освобождали из снежного плена автомобили.Спасатели патрулируют территорию на технике повышенной проходимости, а также имеют при себе спасательные сани для транспортировки пострадавших. Личный состав оснащен необходимым спасательным оборудованием, снаряжением, радиосвязью и шанцевым инструментом. При необходимости спасатели незамедлительно могут вызвать бригаду скорой помощи для пострадавших, сообщили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220115/frirayder-1768028423.html
https://ria.ru/20220123/krym-1769142976.html
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155250/55/1552505510_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_80af3a8fd232c235d19aed072145bfdb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, республика крым, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Спасатели помогли травмированным и заблудившимся людям в горах Крыма
Спасатели помогли травмированным во время катаний и заблудившимся людям в горах Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости. Спасатели Крыма совершили 21 выезд в горную местность для оказания помощи травмированным во время катаний и заблудившимся людям, сообщила пресс-служба МЧС республики.
Ранее в Крыму
было объявлено штормовое предупреждение в связи с обильным снегопадом и понижением температуры воздуха.
"Только за прошедшие сутки на Ангарском перевале спасателями шесть раз была оказана помощь пострадавшим при катаниях, еще двое заблудились, были найдены спасателями. Всего сотрудниками "КРЫМ-СПАС" за вчерашний день осуществлен 21 выезд для оказания помощи гражданам", – сообщил министра МЧС Крыма Сергей Садаклиев.
Полученные травмы - ушибы спины, черепно-мозговые травмы, переломы, ссадины - связаны с катанием на санках и других предметах в горной местности, сообщили в МЧС. Спасатели также помогали выбраться людям из глубоких сугробов, освобождали из снежного плена автомобили.
Спасатели патрулируют территорию на технике повышенной проходимости, а также имеют при себе спасательные сани для транспортировки пострадавших. Личный состав оснащен необходимым спасательным оборудованием, снаряжением, радиосвязью и шанцевым инструментом. При необходимости спасатели незамедлительно могут вызвать бригаду скорой помощи для пострадавших, сообщили в пресс-службе.