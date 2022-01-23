https://ria.ru/20220123/krym-1769144915.html

Спасатели помогли травмированным и заблудившимся людям в горах Крыма

Спасатели помогли травмированным и заблудившимся людям в горах Крыма - РИА Новости, 23.01.2022

Спасатели помогли травмированным и заблудившимся людям в горах Крыма

Спасатели Крыма совершили 21 выезд в горную местность для оказания помощи травмированным во время катаний и заблудившимся людям, сообщила пресс-служба МЧС... РИА Новости, 23.01.2022

2022-01-23T16:59

2022-01-23T16:59

2022-01-23T16:59

общество

республика крым

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости. Спасатели Крыма совершили 21 выезд в горную местность для оказания помощи травмированным во время катаний и заблудившимся людям, сообщила пресс-служба МЧС республики.Ранее в Крыму было объявлено штормовое предупреждение в связи с обильным снегопадом и понижением температуры воздуха."Только за прошедшие сутки на Ангарском перевале спасателями шесть раз была оказана помощь пострадавшим при катаниях, еще двое заблудились, были найдены спасателями. Всего сотрудниками "КРЫМ-СПАС" за вчерашний день осуществлен 21 выезд для оказания помощи гражданам", – сообщил министра МЧС Крыма Сергей Садаклиев.Полученные травмы - ушибы спины, черепно-мозговые травмы, переломы, ссадины - связаны с катанием на санках и других предметах в горной местности, сообщили в МЧС. Спасатели также помогали выбраться людям из глубоких сугробов, освобождали из снежного плена автомобили.Спасатели патрулируют территорию на технике повышенной проходимости, а также имеют при себе спасательные сани для транспортировки пострадавших. Личный состав оснащен необходимым спасательным оборудованием, снаряжением, радиосвязью и шанцевым инструментом. При необходимости спасатели незамедлительно могут вызвать бригаду скорой помощи для пострадавших, сообщили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220115/frirayder-1768028423.html

https://ria.ru/20220123/krym-1769142976.html

республика крым

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общество, республика крым, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)