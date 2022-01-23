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Спасатели помогли травмированным и заблудившимся людям в горах Крыма
Спасатели помогли травмированным и заблудившимся людям в горах Крыма - РИА Новости, 23.01.2022
Спасатели помогли травмированным и заблудившимся людям в горах Крыма
Спасатели Крыма совершили 21 выезд в горную местность для оказания помощи травмированным во время катаний и заблудившимся людям, сообщила пресс-служба МЧС... РИА Новости, 23.01.2022
2022-01-23T16:59
2022-01-23T16:59
общество
республика крым
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости. Спасатели Крыма совершили 21 выезд в горную местность для оказания помощи травмированным во время катаний и заблудившимся людям, сообщила пресс-служба МЧС республики.Ранее в Крыму было объявлено штормовое предупреждение в связи с обильным снегопадом и понижением температуры воздуха."Только за прошедшие сутки на Ангарском перевале спасателями шесть раз была оказана помощь пострадавшим при катаниях, еще двое заблудились, были найдены спасателями. Всего сотрудниками "КРЫМ-СПАС" за вчерашний день осуществлен 21 выезд для оказания помощи гражданам", – сообщил министра МЧС Крыма Сергей Садаклиев.Полученные травмы - ушибы спины, черепно-мозговые травмы, переломы, ссадины - связаны с катанием на санках и других предметах в горной местности, сообщили в МЧС. Спасатели также помогали выбраться людям из глубоких сугробов, освобождали из снежного плена автомобили.Спасатели патрулируют территорию на технике повышенной проходимости, а также имеют при себе спасательные сани для транспортировки пострадавших. Личный состав оснащен необходимым спасательным оборудованием, снаряжением, радиосвязью и шанцевым инструментом. При необходимости спасатели незамедлительно могут вызвать бригаду скорой помощи для пострадавших, сообщили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220115/frirayder-1768028423.html
https://ria.ru/20220123/krym-1769142976.html
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общество, республика крым, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
16:59 23.01.2022
 
Спасатели помогли травмированным и заблудившимся людям в горах Крыма

Спасатели помогли травмированным во время катаний и заблудившимся людям в горах Крыма

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкТурист на склоне горы Чатыр-Даг в Крыму
Турист на склоне горы Чатыр-Даг в Крыму - РИА Новости, 1920, 23.01.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Турист на склоне горы Чатыр-Даг в Крыму. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости. Спасатели Крыма совершили 21 выезд в горную местность для оказания помощи травмированным во время катаний и заблудившимся людям, сообщила пресс-служба МЧС республики.
Ранее в Крыму было объявлено штормовое предупреждение в связи с обильным снегопадом и понижением температуры воздуха.
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"Только за прошедшие сутки на Ангарском перевале спасателями шесть раз была оказана помощь пострадавшим при катаниях, еще двое заблудились, были найдены спасателями. Всего сотрудниками "КРЫМ-СПАС" за вчерашний день осуществлен 21 выезд для оказания помощи гражданам", – сообщил министра МЧС Крыма Сергей Садаклиев.
Полученные травмы - ушибы спины, черепно-мозговые травмы, переломы, ссадины - связаны с катанием на санках и других предметах в горной местности, сообщили в МЧС. Спасатели также помогали выбраться людям из глубоких сугробов, освобождали из снежного плена автомобили.
Спасатели патрулируют территорию на технике повышенной проходимости, а также имеют при себе спасательные сани для транспортировки пострадавших. Личный состав оснащен необходимым спасательным оборудованием, снаряжением, радиосвязью и шанцевым инструментом. При необходимости спасатели незамедлительно могут вызвать бригаду скорой помощи для пострадавших, сообщили в пресс-службе.
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ОбществоРеспублика КрымМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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