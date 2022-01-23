https://ria.ru/20220123/krym-1769142976.html

Из снежного заноса на серпантине в Крыму спасли более 30 машин

Из снежного заноса на серпантине в Крыму спасли более 30 машин - РИА Новости, 23.01.2022

Из снежного заноса на серпантине в Крыму спасли более 30 машин

Более 30 автомобилей было освобождено силами регионального МЧС из снежного заноса на автодороге Судак - Новый Свет в Крыму, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 23.01.2022

2022-01-23T16:38

2022-01-23T16:38

2022-01-23T16:38

республика крым

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

авто

судак

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости. Более 30 автомобилей было освобождено силами регионального МЧС из снежного заноса на автодороге Судак - Новый Свет в Крыму, сообщила пресс-служба ведомства.Из-за выпадения обильного снега и понижения температуры на автодороге Судак - Новый Свет более 30 автомобилей застряли в снежном заносе в субботу вечером. Горный серпантин длиной 6 километров имеет несколько узких мест, где трудно разминуться двум автомобилям."С использованием автомобиля повышенной проходимости и такелажного оборудования спасатели эвакуировали из снежных заносов более 30 легковых автомобилей", – сообщили в МЧС. В машинах, которые застряли на дороге, находилось 40 взрослых человек и 10 детей.Ранее в Крыму было объявлено штормовое предупреждение в связи с обильным снегопадом и понижением температуры воздуха.

https://ria.ru/20220123/sneg-1769139448.html

республика крым

судак

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республика крым, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), авто, судак