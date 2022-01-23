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https://ria.ru/20220123/kriptovalyuta-1769108334.html
Глава АКРА прокомментировал предложения Центробанка по крипторынку
Глава АКРА прокомментировал предложения Центробанка по крипторынку - РИА Новости, 23.01.2022
Глава АКРА прокомментировал предложения Центробанка по крипторынку
Предложения Банка России по регулированию криптовалюты обеспечат не отток, а обеление капитала, в том числе притекающего в РФ, прокомментировал РИА Новости... РИА Новости, 23.01.2022
2022-01-23T09:08
2022-01-23T09:08
экономика
центральный банк рф (цб рф)
михаил сухов
национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)
россия
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Предложения Банка России по регулированию криптовалюты обеспечат не отток, а обеление капитала, в том числе притекающего в РФ, прокомментировал РИА Новости через пресс-службу генеральный директор кредитно-рейтингового агентства АКРА, экс-зампред ЦБ Михаил Сухов.ЦБ ранее в четверг опубликовал доклад, где выдвинул идеи по регулированию крипторынка в России. Так, регулятор предложил законодательно запретить использовать инфраструктуру российского финансового рынка для любых операций с криптовалютами. Кроме того, ЦБ намерен запретить выпуск, организацию обращения и обмена криптовалют в РФ, а также их майнинг, за нарушение требований будет введена ответственность. Еще регулятор считает необходимым ввести ответственность для физлиц и юрлиц РФ за использование криптовалюты для платежей."Совершенно точно предложенные ЦБ меры вызовут не отток, а обеление капитала, в том числе притекающего в страну. При эффективном надзоре за операциями финансовых институтов риски злоупотреблений - при контроле за введенными запретами - можно минимизировать. Считаю, что дополнительные инвестиции регуляторов и институтов в механизмы контроля окупятся снижением рисков и потерь", - считает Сухов.Глава АКРА добавляет, что преимущества той системы мер, которая была предложена регулятором, заключается в ее своевременности. Он отмечает, что идеи ЦБ в основном фокусируются на наиболее существенных аспектах негативного воздействия криптовалют: расчетах, финансовых рынках и институтах."Мы находимся на стадии, когда публичное использование криптовалют пока не практикуется, и можем предотвратить потери экономики и бюджета от масштабной "криптизации", - пояснил Сухов.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), михаил сухов, национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра), россия
09:08 23.01.2022
 
Глава АКРА прокомментировал предложения Центробанка по крипторынку

Глава АКРА Сухов: предложения ЦБ по крипторынку не вызовут оттока капитала, а обелят его

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМихаил Сухов
Михаил Сухов - РИА Новости, 1920, 23.01.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Михаил Сухов. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Предложения Банка России по регулированию криптовалюты обеспечат не отток, а обеление капитала, в том числе притекающего в РФ, прокомментировал РИА Новости через пресс-службу генеральный директор кредитно-рейтингового агентства АКРА, экс-зампред ЦБ Михаил Сухов.
ЦБ ранее в четверг опубликовал доклад, где выдвинул идеи по регулированию крипторынка в России. Так, регулятор предложил законодательно запретить использовать инфраструктуру российского финансового рынка для любых операций с криптовалютами. Кроме того, ЦБ намерен запретить выпуск, организацию обращения и обмена криптовалют в РФ, а также их майнинг, за нарушение требований будет введена ответственность. Еще регулятор считает необходимым ввести ответственность для физлиц и юрлиц РФ за использование криптовалюты для платежей.
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"Совершенно точно предложенные ЦБ меры вызовут не отток, а обеление капитала, в том числе притекающего в страну. При эффективном надзоре за операциями финансовых институтов риски злоупотреблений - при контроле за введенными запретами - можно минимизировать. Считаю, что дополнительные инвестиции регуляторов и институтов в механизмы контроля окупятся снижением рисков и потерь", - считает Сухов.
Глава АКРА добавляет, что преимущества той системы мер, которая была предложена регулятором, заключается в ее своевременности. Он отмечает, что идеи ЦБ в основном фокусируются на наиболее существенных аспектах негативного воздействия криптовалют: расчетах, финансовых рынках и институтах.
"Мы находимся на стадии, когда публичное использование криптовалют пока не практикуется, и можем предотвратить потери экономики и бюджета от масштабной "криптизации", - пояснил Сухов.
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ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Михаил СуховНациональное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА)Россия
 
 
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