https://ria.ru/20220123/kriptovalyuta-1769108334.html

Глава АКРА прокомментировал предложения Центробанка по крипторынку

Глава АКРА прокомментировал предложения Центробанка по крипторынку - РИА Новости, 23.01.2022

Глава АКРА прокомментировал предложения Центробанка по крипторынку

Предложения Банка России по регулированию криптовалюты обеспечат не отток, а обеление капитала, в том числе притекающего в РФ, прокомментировал РИА Новости... РИА Новости, 23.01.2022

2022-01-23T09:08

2022-01-23T09:08

2022-01-23T09:08

экономика

центральный банк рф (цб рф)

михаил сухов

национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)

россия

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Предложения Банка России по регулированию криптовалюты обеспечат не отток, а обеление капитала, в том числе притекающего в РФ, прокомментировал РИА Новости через пресс-службу генеральный директор кредитно-рейтингового агентства АКРА, экс-зампред ЦБ Михаил Сухов.ЦБ ранее в четверг опубликовал доклад, где выдвинул идеи по регулированию крипторынка в России. Так, регулятор предложил законодательно запретить использовать инфраструктуру российского финансового рынка для любых операций с криптовалютами. Кроме того, ЦБ намерен запретить выпуск, организацию обращения и обмена криптовалют в РФ, а также их майнинг, за нарушение требований будет введена ответственность. Еще регулятор считает необходимым ввести ответственность для физлиц и юрлиц РФ за использование криптовалюты для платежей."Совершенно точно предложенные ЦБ меры вызовут не отток, а обеление капитала, в том числе притекающего в страну. При эффективном надзоре за операциями финансовых институтов риски злоупотреблений - при контроле за введенными запретами - можно минимизировать. Считаю, что дополнительные инвестиции регуляторов и институтов в механизмы контроля окупятся снижением рисков и потерь", - считает Сухов.Глава АКРА добавляет, что преимущества той системы мер, которая была предложена регулятором, заключается в ее своевременности. Он отмечает, что идеи ЦБ в основном фокусируются на наиболее существенных аспектах негативного воздействия криптовалют: расчетах, финансовых рынках и институтах."Мы находимся на стадии, когда публичное использование криптовалют пока не практикуется, и можем предотвратить потери экономики и бюджета от масштабной "криптизации", - пояснил Сухов.

https://ria.ru/20220122/bitkoin-1769063739.html

https://ria.ru/20220122/kriptovalyuta-1769039788.html

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экономика, центральный банк рф (цб рф), михаил сухов, национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра), россия