https://ria.ru/20220123/krasnodar-1769107750.html

Аэропорт Краснодара закрыли из-за снегопада

Аэропорт Краснодара закрыли из-за снегопада - РИА Новости, 23.01.2022

Аэропорт Краснодара закрыли из-за снегопада

Аэропорт Краснодара ночью был закрыт из-за снегопада до 13.00 мск воскресенья, отменены 16 рейсов, сообщает пресс-служба воздушной гавани. РИА Новости, 23.01.2022

2022-01-23T08:49

2022-01-23T08:49

2022-01-23T11:31

общество

краснодарский край

краснодар

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

новости - туризм

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КРАСНОДАР, 23 янв – РИА Новости. Аэропорт Краснодара ночью был закрыт из-за снегопада до 13.00 мск воскресенья, отменены 16 рейсов, сообщает пресс-служба воздушной гавани.В субботу аэропорта Краснодара из-за сильного снегопада закрывался с 4.00 мск до 14.30 мск. В воскресенье снегопад продолжился, и воздушная гавань вновь сообщила, что вынуждена ограничить свою работу."Ливневый снегопад усилился с полуночи и продолжается до настоящего времени. Аэропорт Краснодара приостановил обслуживание рейсов сначала до 5-ти утра, а в последствии до 10.30 23 января, в связи с обработкой аэродрома и недостаточным коэффициентом сцепления для безопасного выполнения полётов", - говорится в сообщении.Уточняется, что за прошедшие сутки аэропорту удалось выпустить 20 ранее задержанных рейсов, но за минувшую ночь пришлось отменить 16 и задержать 26 рейсов. Четыре рейса ушли на запасные аэродромы."Аномальный снегопад продолжается. Закрытие аэродрома продлено до 13 часов", - добавляет пресс-служба.Накануне вечером оперштаб Кубани со ссылкой на региональный главк МЧС сообщил, что на территории края продолжают действовать экстренные и штормовые предупреждения. Прогнозируют сильные осадки: дождь, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, сильный гололед, подъем уровня рек и лавиноопасность в горах Краснодарского края. В 34 муниципальных образованиях введен режим повышенной готовности.

https://ria.ru/20220122/aeroport-1769025565.html

https://ria.ru/20220122/snegopad-1769071832.html

краснодарский край

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общество, краснодарский край, краснодар, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм