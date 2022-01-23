https://ria.ru/20220123/koronavirus-1769120724.html

В России за сутки госпитализировали 6211 человек с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 6211 человек с COVID-19 - РИА Новости, 23.01.2022

В России за сутки госпитализировали 6211 человек с COVID-19

За сутки в России госпитализированы 6211 пациентов с COVID-19 — примерно на треть меньше, чем накануне (9902), рассказали журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 23.01.2022

2022-01-23T11:48

2022-01-23T11:48

2022-01-23T12:31

распространение коронавируса

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. За сутки в России госпитализированы 6211 пациентов с COVID-19 — примерно на треть меньше, чем накануне (9902), рассказали журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Количество госпитализаций <...> составило 6211 человек и уменьшилось по сравнению с предшествующими сутками на 37,3%", — говорится в сообщении.Снижение по этому показателю зафиксировано в 70 регионах, рост — в 12. Еще в трех субъектах Федерации ситуация не изменилась.При этом число выявленных случаев заражения третий день подряд обновило максимум за все время пандемии: если вчера было 57 212, то сегодня уже 63 205.В Москве зарегистрировали 17 528 инфицированных (днем ранее — 16 094) — это также рекорд за время ведения статистики. Из них 1040 (5,9%) человек будут лечиться в стационарах. Доля госпитализаций в общей картине заболеваемости в столице за сутки снизилась на 0,8 процента.Умерли 679 человек, число летальных исходов в России достигло 326 112. Выздоровели 23 045 пациентов, за все время — более десяти миллионов.В мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается свыше 340,5 миллиона инфицированных, причем в последние дни показатели снова бьют рекорды. Более пяти с половиной миллионов пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Великобритании и Франции. Россия занимает в этом списке шестое место.Иммунизация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты более 78 миллионов россиян, число заболевших среди них не превышает четырех процентов. Уровень коллективного иммунитета достиг 64,4%.

https://ria.ru/20220123/omikron-1769120578.html

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