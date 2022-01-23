11:48 23.01.2022 (обновлено: 12:31 23.01.2022)
В России за сутки госпитализировали 6211 человек с COVID-19
В России выявили 63 205 новых случаев заражения коронавирусом
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач перевозит пациента в городской клинической больнице №40 в Москве
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. За сутки в России госпитализированы 6211 пациентов с COVID-19 — примерно на треть меньше, чем накануне (9902), рассказали журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Количество госпитализаций <...> составило 6211 человек и уменьшилось по сравнению с предшествующими сутками на 37,3%", — говорится в сообщении.
Снижение по этому показателю зафиксировано в 70 регионах, рост — в 12. Еще в трех субъектах Федерации ситуация не изменилась.
При этом число выявленных случаев заражения третий день подряд обновило максимум за все время пандемии: если вчера было 57 212, то сегодня уже 63 205.
В Москве зарегистрировали 17 528 инфицированных (днем ранее — 16 094) — это также рекорд за время ведения статистики. Из них 1040 (5,9%) человек будут лечиться в стационарах. Доля госпитализаций в общей картине заболеваемости в столице за сутки снизилась на 0,8 процента.
Умерли 679 человек, число летальных исходов в России достигло 326 112. Выздоровели 23 045 пациентов, за все время — более десяти миллионов.
В мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается свыше 340,5 миллиона инфицированных, причем в последние дни показатели снова бьют рекорды. Более пяти с половиной миллионов пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Великобритании и Франции. Россия занимает в этом списке шестое место.
Иммунизация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты более 78 миллионов россиян, число заболевших среди них не превышает четырех процентов. Уровень коллективного иммунитета достиг 64,4%.