В Раде заявили о невозможности возврата Крыма и вступления Украины в НАТО
Депутат Рады Кива: для Украины невозможен ни возврат Крыма, ни вступление в ЕС и НАТО
Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве
КИЕВ, 23 янв - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" Илья Кива поддержал экс-главу ВМС Германии Кая-Ахима Шенбаха и заявил, что считает, что Киеву не удастся вернуть Крым, а также стать членом ЕС и НАТО.
Ранее, выступая в Индии, вице-адмирал и командующий ВМС Германии Кай-Ахим Шенбах заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины: "Крымский полуостров ушел, он не вернется". По поводу обвинений со стороны Запада в адрес России, что Москва якобы может планировать дестабилизацию Украины, вице-адмирал сказал, что это "нонсенс". Индия и ФРГ нуждаются в России для противостояния КНР, отметил Шенбах, указав, что президент России Владимир Путин хочет от Запада "уважения на равных", и "легко оказать ему (Путину – ред.) уважение, которого он требует - и которого он, вероятно, заслуживает". Позднее Шенбах сообщил в соцсети Twitter, что его заявления были "явной ошибкой" и "необдуманными, неверно оцененными в этой ситуации". Шенбах после слов о Крыме сообщил в субботу вечером, что попросил освободить себя от исполнения обязанностей, глава минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт прошение об отставке приняла.
"Глава ВМС Германии Кай-Ахим Шенбах подал в отставку сразу после заявления, что Крым Украине никогда не вернуть и Путину нужно высказать уважение… А что он не так сказал? Назвал вещи своими именами. Я так тоже считаю, что ни возврат Крыма, ни вступление в НАТО, ни вступление в Евросоюз для Украины невозможны, и вообще страна находится на грани катастрофы и окончательного развала и уничтожения как государства. А Путина, который сегодня заставляет считаться весь мир со своей позицией, действительно как мужчина и политик вызывает уважение! Ещё вчера "Запад" его называл убийцей, а сегодня он требует от них ответов на свои ультиматумы в письменной форме и устанавливает сроки! - дрессирует", - написал Кива в своем Telegram-канале.