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https://ria.ru/20220123/kiva-1769129011.html
В Раде заявили о невозможности возврата Крыма и вступления Украины в НАТО
В Раде заявили о невозможности возврата Крыма и вступления Украины в НАТО - РИА Новости, 23.01.2022
В Раде заявили о невозможности возврата Крыма и вступления Украины в НАТО
Депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" Илья Кива поддержал экс-главу ВМС Германии Кая-Ахима Шенбаха и заявил, что... РИА Новости, 23.01.2022
2022-01-23T13:43
2022-01-23T13:43
в мире
украина
республика крым
германия
евросоюз
нато
верховная рада украины
илья кива
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КИЕВ, 23 янв - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" Илья Кива поддержал экс-главу ВМС Германии Кая-Ахима Шенбаха и заявил, что считает, что Киеву не удастся вернуть Крым, а также стать членом ЕС и НАТО.Ранее, выступая в Индии, вице-адмирал и командующий ВМС Германии Кай-Ахим Шенбах заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины: "Крымский полуостров ушел, он не вернется". По поводу обвинений со стороны Запада в адрес России, что Москва якобы может планировать дестабилизацию Украины, вице-адмирал сказал, что это "нонсенс". Индия и ФРГ нуждаются в России для противостояния КНР, отметил Шенбах, указав, что президент России Владимир Путин хочет от Запада "уважения на равных", и "легко оказать ему (Путину – ред.) уважение, которого он требует - и которого он, вероятно, заслуживает". Позднее Шенбах сообщил в соцсети Twitter, что его заявления были "явной ошибкой" и "необдуманными, неверно оцененными в этой ситуации". Шенбах после слов о Крыме сообщил в субботу вечером, что попросил освободить себя от исполнения обязанностей, глава минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт прошение об отставке приняла."Глава ВМС Германии Кай-Ахим Шенбах подал в отставку сразу после заявления, что Крым Украине никогда не вернуть и Путину нужно высказать уважение… А что он не так сказал? Назвал вещи своими именами. Я так тоже считаю, что ни возврат Крыма, ни вступление в НАТО, ни вступление в Евросоюз для Украины невозможны, и вообще страна находится на грани катастрофы и окончательного развала и уничтожения как государства. А Путина, который сегодня заставляет считаться весь мир со своей позицией, действительно как мужчина и политик вызывает уважение! Ещё вчера "Запад" его называл убийцей, а сегодня он требует от них ответов на свои ультиматумы в письменной форме и устанавливает сроки! - дрессирует", - написал Кива в своем Telegram-канале.
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в мире, украина, республика крым, германия, евросоюз, нато, верховная рада украины, илья кива, оппозиционная платформа - за жизнь
13:43 23.01.2022
 
В Раде заявили о невозможности возврата Крыма и вступления Украины в НАТО

Депутат Рады Кива: для Украины невозможен ни возврат Крыма, ни вступление в ЕС и НАТО

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДепутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве
Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.01.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве
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КИЕВ, 23 янв - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" Илья Кива поддержал экс-главу ВМС Германии Кая-Ахима Шенбаха и заявил, что считает, что Киеву не удастся вернуть Крым, а также стать членом ЕС и НАТО.
Ранее, выступая в Индии, вице-адмирал и командующий ВМС Германии Кай-Ахим Шенбах заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины: "Крымский полуостров ушел, он не вернется". По поводу обвинений со стороны Запада в адрес России, что Москва якобы может планировать дестабилизацию Украины, вице-адмирал сказал, что это "нонсенс". Индия и ФРГ нуждаются в России для противостояния КНР, отметил Шенбах, указав, что президент России Владимир Путин хочет от Запада "уважения на равных", и "легко оказать ему (Путину – ред.) уважение, которого он требует - и которого он, вероятно, заслуживает". Позднее Шенбах сообщил в соцсети Twitter, что его заявления были "явной ошибкой" и "необдуманными, неверно оцененными в этой ситуации". Шенбах после слов о Крыме сообщил в субботу вечером, что попросил освободить себя от исполнения обязанностей, глава минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт прошение об отставке приняла.
"Глава ВМС Германии Кай-Ахим Шенбах подал в отставку сразу после заявления, что Крым Украине никогда не вернуть и Путину нужно высказать уважение… А что он не так сказал? Назвал вещи своими именами. Я так тоже считаю, что ни возврат Крыма, ни вступление в НАТО, ни вступление в Евросоюз для Украины невозможны, и вообще страна находится на грани катастрофы и окончательного развала и уничтожения как государства. А Путина, который сегодня заставляет считаться весь мир со своей позицией, действительно как мужчина и политик вызывает уважение! Ещё вчера "Запад" его называл убийцей, а сегодня он требует от них ответов на свои ультиматумы в письменной форме и устанавливает сроки! - дрессирует", - написал Кива в своем Telegram-канале.
Вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах - РИА Новости, 1920, 23.01.2022
12:21
Экс-главком ВМС Германии попал в базу "Миротворца" после слов о Крыме
 
В миреУкраинаРеспублика КрымГерманияЕвросоюзНАТОВерховная Рада УкраиныИлья КиваОппозиционная платформа - За жизнь
 
 
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