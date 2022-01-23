https://ria.ru/20220123/khusity-1769142024.html

ЛАГ призвала признать хуситов террористической организацией

ЛАГ призвала признать хуситов террористической организацией - РИА Новости, 23.01.2022

ЛАГ призвала признать хуситов террористической организацией

Лига арабских государств (ЛАГ) на внеочередном заседании на уровне постпредов призвала международное сообщество признать правящее на севере Йемена движение... РИА Новости, 23.01.2022

2022-01-23T16:31

2022-01-23T16:31

2022-01-23T16:32

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лига арабских государств

энтони блинкен

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Лига арабских государств (ЛАГ) на внеочередном заседании на уровне постпредов призвала международное сообщество признать правящее на севере Йемена движение "Ансар Аллах" (хуситы) террористами после их атак по столице ОАЭ Абу-Даби, говорится в заявлении организации.Ранее несколько беспилотников одновременно поразили несколько целей в столице ОАЭ Абу-Даби, в том числе зону строительства нового аэропорта и цистерны с горючим вблизи складов Национальной нефтяной компании Абу-Даби, в результате чего погибли три человека и шесть получили ранения. Ответственность взяли хуситы, которые назвали налет ответом на участие ОАЭ в военных действиях против них в Йемене."ЛАГ осуждает атаки хуситов с помощью ракет и дронов на ОАЭ и призывает все страны признать хуситов террористической организацией", - говорится в итоговом коммюнике организации.Также в заявлении упоминается "призыв к совету безопасности ООН и ООН занять жесткую и единую позицию касаемо атак хуситов по Саудовской Аравии и ОАЭ".Ранее портал Axios со ссылкой на высокопоставленного эмиратского чиновника сообщил, что глава МИД ОАЭ Абдулла бен Заид Аль Нахайян попросил госсекретаря США Энтони Блинкена вновь признать движение хуситов в Йемене террористической организацией, которое было исключено из американского списка террористов в феврале 2021 года.Вооруженное противостояние между правительственными силами и хуситами продолжается в Йемене с августа 2014 года. На стороне правительства также с 2015 года воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ. Несмотря на то, что ОАЭ ранее объявили о завершении участия в военных операциях в Йемене, они оставили своих военных на созданных ими военных базах в йеменских портах. В течение последних недель ОАЭ принимали участие в боях на стороне правительства против хуситов в нескольких йеменских провинциях, в том числе при их участии удалось вернуть под контроль правительства районы в юго-восточной провинции Шебва.

https://ria.ru/20220118/khusity-1768325803.html

https://ria.ru/20211113/yemen-1758915639.html

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йемен

саудовская аравия

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