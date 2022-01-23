https://ria.ru/20220123/kashel-1769146217.html

Комаровский прошелся по любимому россиянами средству от кашля

Комаровский развеял миф о популярном средстве от кашля - РИА Новости, 23.01.2022

Комаровский прошелся по любимому россиянами средству от кашля

Употребление во время кашля редьки с медом, как и аналогичных народных средств, не имеет никакого смысла, заявил врач и телеведущий Евгений Комаровский в своем... РИА Новости, 23.01.2022

2022-01-23T17:18

2022-01-23T17:18

2022-01-23T17:47

общество

здоровье - общество

евгений комаровский

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Употребление во время кашля редьки с медом, как и аналогичных народных средств, не имеет никакого смысла, заявил врач и телеведущий Евгений Комаровский в своем инстаграме.По словам медика, кашель чаще всего появляется при ОРВИ и длится около семи-десяти дней, после чего проходит сам. Однако многие для избавления от него применяют различные методы и убеждают себя, что именно это и помогает бороться с недугом."Но если в эти десять дней вы успеете попринимать сок редьки с медом, то вы, наверное, решите что вылечили кашель соком редьки с медом. <...> Вы должны понимать, что кашель — это не болезнь. Мы сначала должны услышать название болезни. Нет такой болезни, как насморк, кашель, головная боль. Это только симптомы", — подчеркнул Комаровский, отметив, что подобных народных рецептов он сам может придумать очень много, но все они будут одинаково бесполезны.Врач также пояснил, что на сегодня редька с медом не значится ни в одном протоколе лечения. Вместо таких средств лучше обеспечить обильное питье и наличие чистого прохладного воздуха влажностью от 40 до 60 процентов, подытожил он.

https://radiosputnik.ria.ru/20220118/linzy-1768231723.html

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общество, здоровье - общество, евгений комаровский