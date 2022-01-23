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В Минобороны Турции рассказали о переговорах с США по F-16

В Минобороны Турции рассказали о переговорах с США по F-16 - РИА Новости, 23.01.2022

В Минобороны Турции рассказали о переговорах с США по F-16

Переговоры Турции и США в Вашингтоне по поставкам истребителей F-16 прошли позитивно, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар. РИА Новости, 23.01.2022

2022-01-23T18:34

2022-01-23T18:34

2022-01-23T18:34

в мире

италия

норвегия

дания

f-35

нато

с-400 «триумф»

f-16

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АНКАРА, 23 янв – РИА Новости. Переговоры Турции и США в Вашингтоне по поставкам истребителей F-16 прошли позитивно, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.Ранее телеканал CNN-Turk со ссылкой на свои американские источники сообщил, что США могут одобрить запрос Турции на закупку истребителей F-16 с целью усиления союзников по НАТО на Черном море."…Были сделаны официальные запросы на поставку и модернизацию новых F-16. После этого в США отправилась делегация, переговоры были позитивными. Мы четко изложили свою позицию. Объяснили, что это также будет способствовать усилению НАТО. Если Турция сильна, она сильна в НАТО. Сила Турции - это сила НАТО", - приводит слова Акара турецкая газета Milliyet.США ранее направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. США аннулировали совместный меморандум по F-35, подписанный Турцией в январе 2007 года, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией. Президент Турции заявлял, что США предложили его стране купить истребители F-16 после ее исключения из программы поставок F-35.

https://ria.ru/20211203/f-16-1761947505.html

италия

норвегия

дания

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в мире, италия, норвегия, дания, f-35, нато, с-400 «триумф», f-16, хулуси акар