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В Минобороны Турции рассказали о переговорах с США по F-16
В Минобороны Турции рассказали о переговорах с США по F-16 - РИА Новости, 23.01.2022
В Минобороны Турции рассказали о переговорах с США по F-16
Переговоры Турции и США в Вашингтоне по поставкам истребителей F-16 прошли позитивно, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар. РИА Новости, 23.01.2022
2022-01-23T18:34
2022-01-23T18:34
в мире
италия
норвегия
дания
f-35
нато
с-400 «триумф»
f-16
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АНКАРА, 23 янв – РИА Новости. Переговоры Турции и США в Вашингтоне по поставкам истребителей F-16 прошли позитивно, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.Ранее телеканал CNN-Turk со ссылкой на свои американские источники сообщил, что США могут одобрить запрос Турции на закупку истребителей F-16 с целью усиления союзников по НАТО на Черном море."…Были сделаны официальные запросы на поставку и модернизацию новых F-16. После этого в США отправилась делегация, переговоры были позитивными. Мы четко изложили свою позицию. Объяснили, что&nbsp; это также будет способствовать усилению НАТО. Если Турция сильна, она сильна в НАТО. Сила Турции - это сила НАТО", - приводит слова Акара турецкая газета Milliyet.США ранее направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. США аннулировали совместный меморандум по F-35, подписанный Турцией в январе 2007 года, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией. Президент Турции заявлял, что США предложили его стране купить истребители F-16 после ее исключения из программы поставок F-35.
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в мире, италия, норвегия, дания, f-35, нато, с-400 «триумф», f-16, хулуси акар
18:34 23.01.2022
 
В Минобороны Турции рассказали о переговорах с США по F-16

Министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что переговоры с США по F-16 прошли позитивно

© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкМинистр обороны Турции Хулуси Акар
Министр обороны Турции Хулуси Акар - РИА Новости, 1920, 23.01.2022
© Sputnik / Владислав Воднев
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Министр обороны Турции Хулуси Акар . Архивное фото
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АНКАРА, 23 янв – РИА Новости. Переговоры Турции и США в Вашингтоне по поставкам истребителей F-16 прошли позитивно, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.
Ранее телеканал CNN-Turk со ссылкой на свои американские источники сообщил, что США могут одобрить запрос Турции на закупку истребителей F-16 с целью усиления союзников по НАТО на Черном море.
"…Были сделаны официальные запросы на поставку и модернизацию новых F-16. После этого в США отправилась делегация, переговоры были позитивными. Мы четко изложили свою позицию. Объяснили, что  это также будет способствовать усилению НАТО. Если Турция сильна, она сильна в НАТО. Сила Турции - это сила НАТО", - приводит слова Акара турецкая газета Milliyet.
США ранее направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. США аннулировали совместный меморандум по F-35, подписанный Турцией в январе 2007 года, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией. Президент Турции заявлял, что США предложили его стране купить истребители F-16 после ее исключения из программы поставок F-35.
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В миреИталияНорвегияДанияF-35НАТОС-400 «Триумф»F-16Хулуси Акар
 
 
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