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В Минобороны Турции рассказали о переговорах с США по F-16
В Минобороны Турции рассказали о переговорах с США по F-16 - РИА Новости, 23.01.2022
В Минобороны Турции рассказали о переговорах с США по F-16
Переговоры Турции и США в Вашингтоне по поставкам истребителей F-16 прошли позитивно, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар. РИА Новости, 23.01.2022
2022-01-23T18:34
2022-01-23T18:34
2022-01-23T18:34
в мире
италия
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f-16
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АНКАРА, 23 янв – РИА Новости. Переговоры Турции и США в Вашингтоне по поставкам истребителей F-16 прошли позитивно, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.Ранее телеканал CNN-Turk со ссылкой на свои американские источники сообщил, что США могут одобрить запрос Турции на закупку истребителей F-16 с целью усиления союзников по НАТО на Черном море."…Были сделаны официальные запросы на поставку и модернизацию новых F-16. После этого в США отправилась делегация, переговоры были позитивными. Мы четко изложили свою позицию. Объяснили, что это также будет способствовать усилению НАТО. Если Турция сильна, она сильна в НАТО. Сила Турции - это сила НАТО", - приводит слова Акара турецкая газета Milliyet.США ранее направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. США аннулировали совместный меморандум по F-35, подписанный Турцией в январе 2007 года, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией. Президент Турции заявлял, что США предложили его стране купить истребители F-16 после ее исключения из программы поставок F-35.
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в мире, италия, норвегия, дания, f-35, нато, с-400 «триумф», f-16, хулуси акар
В Минобороны Турции рассказали о переговорах с США по F-16
Министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что переговоры с США по F-16 прошли позитивно
АНКАРА, 23 янв – РИА Новости.
Переговоры Турции и США в Вашингтоне по поставкам истребителей F-16 прошли позитивно, заявил
министр обороны Турции Хулуси Акар.
Ранее телеканал CNN-Turk со ссылкой на свои американские источники сообщил, что США могут одобрить запрос Турции на закупку истребителей F-16
с целью усиления союзников по НАТО на Черном море.
"…Были сделаны официальные запросы на поставку и модернизацию новых F-16. После этого в США отправилась делегация, переговоры были позитивными. Мы четко изложили свою позицию. Объяснили, что это также будет способствовать усилению НАТО. Если Турция сильна, она сильна в НАТО. Сила Турции - это сила НАТО", - приводит слова Акара турецкая газета Milliyet.
США ранее направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. США аннулировали совместный меморандум по F-35, подписанный Турцией в январе 2007 года, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией. Президент Турции заявлял, что США предложили его стране купить истребители F-16 после ее исключения из программы поставок F-35.