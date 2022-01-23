https://ria.ru/20220123/internet-1769138906.html

В Буркина-Фасо после сообщений о якобы захвате власти был отключен интернет

В Буркина-Фасо после сообщений о якобы захвате власти был отключен интернет - РИА Новости, 23.01.2022

В Буркина-Фасо после сообщений о якобы захвате власти был отключен интернет

Отключение интернета было зафиксировано в Буркина-Фасо после сообщений о стрельбе в столице страны городе Уагадугу и возможном задержании президента, сообщает... РИА Новости, 23.01.2022

2022-01-23T16:02

2022-01-23T16:02

2022-01-23T16:02

в мире

уагадугу

буркина-фасо

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/136037/94/1360379499_0:39:3500:2008_1920x0_80_0_0_e4c000f31fdf69a76e778eb4e8497c98.jpg

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Отключение интернета было зафиксировано в Буркина-Фасо после сообщений о стрельбе в столице страны городе Уагадугу и возможном задержании президента, сообщает организация сообщает организация NetBlocks, анализирующая работу "мировой паутины".Ранее радиостанция RFI сообщала, что интенсивная стрельба была слышна в воскресенье утром в двух военных лагерях в Уагадугу. Позже правительство Буркина-Фасо подтвердило факт стрельбы в столице, но опровергло сообщения о захвате власти армией."Подтверждено: с 10 утра воскресенья в Буркина-Фасо отключен интернет. Это происходит на фоне сообщений о стрельбе в военных лагерях и возможном госперевороте. Вероятно, что отключение имеет своей целью ограничить освещение событий на месте", - говорится в заявлении организации в Twitter.По данным радиостанции, в одном из лагерей расположена тюрьма, где содержится генерал Дьендере, осужденный за попытку переворота в 2015 году. Местная радиостанция Omega сообщала также о стрельбе в городе Кая. В свою очередь министр вооруженных сил Буркина-Фасо Бартелеми Симпоре опроверг информацию о задержании президента африканской страны Рока Марка Кристиана Каборе, заявил, что ситуация в государстве находится под контролем.

https://ria.ru/20220123/burkina-faso-1769125473.html

https://ria.ru/20220123/burkina-faso-1769119539.html

уагадугу

буркина-фасо

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, уагадугу, буркина-фасо