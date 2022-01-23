https://ria.ru/20220123/gutseriev-1769166173.html
Гуцериев никогда не платил террористам за заложников, заявил экс-депутат
Гуцериев никогда не платил террористам за заложников, заявил экс-депутат - РИА Новости, 23.01.2022
Гуцериев никогда не платил террористам за заложников, заявил экс-депутат
Известный российский предприниматель Михаил Гуцериев никогда не платил террористам за освобождение заложников на Северном Кавказе в 1990-е годы, сообщил депутат РИА Новости, 23.01.2022
2022-01-23T21:13
2022-01-23T21:13
2022-01-23T22:28
общество
махачкала
тюменская область
михаил гуцериев
госдума рф
валентин власов
россия
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Известный российский предприниматель Михаил Гуцериев никогда не платил террористам за освобождение заложников на Северном Кавказе в 1990-е годы, сообщил депутат Государственной думы третьего созыва Алихан Амирханов.В 1995-м Амирханова назначили руководителем Зоны экономического благоприятствования "Ингушетия" (ЗЭБИ), существовавшей в республике в 1994-1996 годах. Cоздателем и куратором этого особого экономического пространства в статусе вице-спикера Госдумы был Гуцериев. В 1998 году он организовал освобождение из плена полпреда президента России в Чечне Валентина Власова, а также сотрудников силовых структур — капитана Вооруженных сил Виталия Коротина, майора Северо-Кавказского РУБОП МВД Виталия Хапова и многих других.Как рассказал Амирханов "Российской газете", видя успешный опыт команды Гуцериева по освобождению заложников, к ним стали периодически обращаться за помощью."Просили, чтобы Гуцериев возглавил переговорный процесс по освобождению похищенных людей. Можно вспомнить и совсем неизвестные истории освобождения женщин, которых обманным путем заманили в Чечню. Они были из Нальчика, Курганской, Тюменской областей, Махачкалы, Сочи и Назрани", — отметил он.Гуцериев предлагал людям, готовым помочь в освобождении заложников, свою помощь в ответ, но "денег бандитам не давал никогда", подчеркнул собеседник издания.Говоря о помощи, которую Гуцериев предлагал в обмен на освобождение заложников, Амирханов назвал поставки продовольствия, помощь в обустройстве жилья, освобождение родственников из тюрем — "ровно настолько, насколько была готова идти власть". По его словам, беженцы из Чечни в Ингушетию помогали МВД связаться с похитителями. Кроме того, переговоры с ними всегда были "чисто человеческим разговором без насилия и давления".О помощи Гуцериева в освобождении заложников изданию также рассказал экс-глава МВД и бывший премьер-министр Сергей Степашин. Он вспомнил историю с похищением французского чиновника Винсента Кошетеля 29 января 1998 года во Владикавказе. Француз тогда занимал пост представителя Верховного комиссара ООН по делам беженцев.По его словам, Гуцериев смог надавить "на некоторых так называемых бизнесменов в Чечне, которые жили и работали в Москве" — это помогло в спасении Кошетеля, почти год проведшего в чеченском плену. Двенадцатого декабря 1998 года француза освободили в результате спецоперации МВД с участием замминистра Владимира Рушайло и Гуцериева.Как добавил собеседник издания, после спасения полпреда Власова Степашин предложил Борису Ельцину "наградить и Гуцериева государственной наградой"."Но Михаил Сафарбекович, узнав об этом, возразил: "Мне за это орденов не надо — я не воюю", — отметил он.Бывший глава МВД рассказал, что французы вручили ему орден командора Почетного легиона, но, по мнению Степашина, этот орден должен быть их с Гуцериевым совместной наградой. Степашин также выразил искреннюю благодарность бизнесмену за участие в спасении военнослужащих, за мужество и отвагу.
https://ria.ru/20211123/gutseriev-1760409659.html
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общество, махачкала, тюменская область, михаил гуцериев, госдума рф, валентин власов, россия
21:13 23.01.2022 (обновлено: 22:28 23.01.2022)
Гуцериев никогда не платил террористам за заложников, заявил экс-депутат
Экс-депутат Амирханов: Гуцериев никогда не платил террористам за освобождение заложников
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости.
Известный российский предприниматель Михаил Гуцериев никогда не платил террористам за освобождение заложников на Северном Кавказе в 1990-е годы, сообщил
депутат Государственной думы третьего созыва Алихан Амирханов.
В 1995-м Амирханова назначили руководителем Зоны экономического благоприятствования "Ингушетия" (ЗЭБИ), существовавшей в республике в 1994-1996 годах. Cоздателем и куратором этого особого экономического пространства в статусе вице-спикера Госдумы
был Гуцериев. В 1998 году он организовал освобождение из плена полпреда президента России
в Чечне Валентина Власова
, а также сотрудников силовых структур — капитана Вооруженных сил Виталия Коротина, майора Северо-Кавказского РУБОП МВД Виталия Хапова и многих других.
Как рассказал Амирханов "Российской газете", видя успешный опыт команды Гуцериева
по освобождению заложников, к ним стали периодически обращаться за помощью.
"Просили, чтобы Гуцериев возглавил переговорный процесс по освобождению похищенных людей. Можно вспомнить и совсем неизвестные истории освобождения женщин, которых обманным путем заманили в Чечню. Они были из Нальчика, Курганской, Тюменской областей
, Махачкалы
, Сочи
и Назрани
", — отметил он.
Гуцериев предлагал людям, готовым помочь в освобождении заложников, свою помощь в ответ, но "денег бандитам не давал никогда", подчеркнул собеседник издания.
"Он говорил: за деньги я не буду спасать никого, потому что, если отдам, значит, я помогу террористам", — заявил Амирханов.
Говоря о помощи, которую Гуцериев предлагал в обмен на освобождение заложников, Амирханов назвал поставки продовольствия, помощь в обустройстве жилья, освобождение родственников из тюрем — "ровно настолько, насколько была готова идти власть". По его словам, беженцы из Чечни в Ингушетию помогали МВД связаться с похитителями. Кроме того, переговоры с ними всегда были "чисто человеческим разговором без насилия и давления".
О помощи Гуцериева в освобождении заложников изданию также рассказал экс-глава МВД и бывший премьер-министр Сергей Степашин. Он вспомнил историю с похищением французского чиновника Винсента Кошетеля 29 января 1998 года во Владикавказе. Француз тогда занимал пост представителя Верховного комиссара ООН по делам беженцев.
"Выкупов мы не давали, хотя ходили такие слухи. Вообще, я категорический противник всякого рода выкупов, потому что многие тогда занимались бизнесом на выкупе и спасении заложников", — подчеркнул Степашин.
По его словам, Гуцериев смог надавить "на некоторых так называемых бизнесменов в Чечне, которые жили и работали в Москве" — это помогло в спасении Кошетеля, почти год проведшего в чеченском плену. Двенадцатого декабря 1998 года француза освободили в результате спецоперации МВД с участием замминистра Владимира Рушайло и Гуцериева.
"Кошетель был освобожден и вернулся в Москву. Он очень тепло отозвался о тех, кто его спасал, — меня вспомнил, Бориса Николаевича, Михаила Сафарбековича (Гуцериева. — Прим. ред.), Владимира Рушайло. (Президент Франции Жак. — Прим. ред.) Ширак потом позвонил Ельцину и высказал ему огромную благодарность", — рассказал Степашин.
Как добавил собеседник издания, после спасения полпреда Власова Степашин предложил Борису Ельцину "наградить и Гуцериева государственной наградой".
"Но Михаил Сафарбекович, узнав об этом, возразил: "Мне за это орденов не надо — я не воюю", — отметил он.
Бывший глава МВД рассказал, что французы вручили ему орден командора Почетного легиона, но, по мнению Степашина, этот орден должен быть их с Гуцериевым совместной наградой. Степашин также выразил искреннюю благодарность бизнесмену за участие в спасении военнослужащих, за мужество и отвагу.