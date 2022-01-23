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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220123/goroskop-1768947021.html
Названы знаки зодиака, которых могут недооценивать окружающие
Названы знаки зодиака, которых могут недооценивать окружающие - РИА Новости, 23.01.2022
Названы знаки зодиака, которых могут недооценивать окружающие
Издание Times Of India назвало знаки зодиака, которых часто недооценивают, потому что они не придают большого значения своему таланту. Но при этом очень умны. РИА Новости, 23.01.2022
2022-01-23T06:41
2022-01-23T06:41
культура
новости культуры
гороскоп
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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Издание Times Of India назвало знаки зодиака, которых часто недооценивают, потому что они не придают большого значения своему таланту. Но при этом очень умны. Тельцы сильные личности, но иногда многие их удивительные качества остаются незамеченными. Тем не менее, игнорировать возможности этого знака не стоит. Если Тельцы что-то задумают, то сделают это, несмотря на препятствия. Раки известны своей чрезмерной эмоциональностью. Но немногие представители этого знака понимают, что они могут использовать эту силу для достижения целей. Раки полны идей и готовы каким-то из них поделиться, но их очень огорчает, когда в них не верят.Девы из тех, кто ставит потребности других людей выше своих собственных. Однако когда дело доходит до лидерства, они предпримут все необходимые меры, чтобы добиться первенства. Девы уверены в себе, но не афишируют это. Плюс, как правило, они очень талантливые. Их попросту глупо недооценивать. Представители этого знака действительно могут поразить, например, решением сложной задачи. Рыбы иногда могут выглядеть потерянными, но это не так. Они намного опережают остальных в своих мыслях. Представители этого знака очень изобретательны. И как только они задумают что-то, то сразу начинают сиять и расцветают.
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новости культуры, гороскоп
06:41 23.01.2022
 
Названы знаки зодиака, которых могут недооценивать окружающие

Названы знаки зодиака, которых недооценивают

© Depositphotos / ryanking999Силуэт женщины на закате
Силуэт женщины на закате - РИА Новости, 1920, 23.01.2022
© Depositphotos / ryanking999
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Издание Times Of India назвало знаки зодиака, которых часто недооценивают, потому что они не придают большого значения своему таланту. Но при этом очень умны.
Тельцы сильные личности, но иногда многие их удивительные качества остаются незамеченными. Тем не менее, игнорировать возможности этого знака не стоит. Если Тельцы что-то задумают, то сделают это, несмотря на препятствия.
Раки известны своей чрезмерной эмоциональностью. Но немногие представители этого знака понимают, что они могут использовать эту силу для достижения целей. Раки полны идей и готовы каким-то из них поделиться, но их очень огорчает, когда в них не верят.
Девы из тех, кто ставит потребности других людей выше своих собственных. Однако когда дело доходит до лидерства, они предпримут все необходимые меры, чтобы добиться первенства. Девы уверены в себе, но не афишируют это. Плюс, как правило, они очень талантливые. Их попросту глупо недооценивать. Представители этого знака действительно могут поразить, например, решением сложной задачи.
Рыбы иногда могут выглядеть потерянными, но это не так. Они намного опережают остальных в своих мыслях. Представители этого знака очень изобретательны. И как только они задумают что-то, то сразу начинают сиять и расцветают.
Маятник на астрологическом круге - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
16 января, 06:43Культура
Названы знаки зодиака, которые никогда не предают
 
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