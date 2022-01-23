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Посол Украины прокомментировал отставку командующего ВМС Германии
Посол Украины прокомментировал отставку командующего ВМС Германии - РИА Новости, 23.01.2022
Посол Украины прокомментировал отставку командующего ВМС Германии
Отставки командующего ВМС Германии Кая-Ахима Шенбаха недостаточно для восстановления доверия к немецкой политике, заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник. РИА Новости, 23.01.2022
2022-01-23T12:44
2022-01-23T12:44
в мире
оон
севастополь
москва
владимир путин
андрей мельник
минобороны германии
россия
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КИЕВ, 23 янв - РИА Новости. Отставки командующего ВМС Германии Кая-Ахима Шенбаха недостаточно для восстановления доверия к немецкой политике, заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.Шенбах после слов о Крыме сообщил в субботу вечером, что попросил освободить себя от исполнения обязанностей, глава минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт прошение об отставке приняла."Немецкое высокомерие и мания величия. Хотя Украина приветствует своевременную отставку командующего немецким ВМС Кая-Ахима Шёнбаха, этого шага недостаточно для восстановления полного доверия к немецкой политике. Немецкое правительство должно изменить курс относительно Киева", - написал Мельник в Twitter.Ранее, выступая в Индии, вице-адмирал и командующий ВМС Германии Кай-Ахим Шенбах заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины: "Крымский полуостров ушел, он не вернется". По поводу обвинений со стороны Запада в адрес России, что Москва якобы может планировать дестабилизацию Украины, вице-адмирал сказал, что это "нонсенс". Индия и ФРГ нуждаются в России для противостояния КНР, отметил Шенбах, указав, что президент России Владимир Путин хочет от Запада "уважения на равных", и "легко оказать ему (Путину – ред.) уважение, которого он требует - и которого он, вероятно, заслуживает". Позднее Шенбах сообщил в соцсети Twitter, что его заявления были "явной ошибкой" и "необдуманными, неверно оцененными в этой ситуации".РФ не раз заявляла, что открыта к диалогу с Западом на основе взаимоуважения, но не она виновата в ухудшении отношений.Крым стал российским после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20220123/shenbakh-1769123441.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220123/krym-1769113670.html
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в мире, оон, севастополь, москва, владимир путин, андрей мельник, минобороны германии, россия, кристина ламбрехт
12:44 23.01.2022
 
Посол Украины прокомментировал отставку командующего ВМС Германии

Посол Украины Мельник: отставки главы ВМС Германии недостаточно для восстановления доверия

© Фото : МЗС УкраїниПосол Украины в Германии Андрей Мельник
Посол Украины в Германии Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 23.01.2022
© Фото : МЗС України
Посол Украины в Германии Андрей Мельник. Архивное фото
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КИЕВ, 23 янв - РИА Новости. Отставки командующего ВМС Германии Кая-Ахима Шенбаха недостаточно для восстановления доверия к немецкой политике, заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.
Шенбах после слов о Крыме сообщил в субботу вечером, что попросил освободить себя от исполнения обязанностей, глава минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт прошение об отставке приняла.
Вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах - РИА Новости, 1920, 23.01.2022
12:21
Экс-главком ВМС Германии попал в базу "Миротворца" после слов о Крыме
"Немецкое высокомерие и мания величия. Хотя Украина приветствует своевременную отставку командующего немецким ВМС Кая-Ахима Шёнбаха, этого шага недостаточно для восстановления полного доверия к немецкой политике. Немецкое правительство должно изменить курс относительно Киева", - написал Мельник в Twitter.
Ранее, выступая в Индии, вице-адмирал и командующий ВМС Германии Кай-Ахим Шенбах заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины: "Крымский полуостров ушел, он не вернется". По поводу обвинений со стороны Запада в адрес России, что Москва якобы может планировать дестабилизацию Украины, вице-адмирал сказал, что это "нонсенс". Индия и ФРГ нуждаются в России для противостояния КНР, отметил Шенбах, указав, что президент России Владимир Путин хочет от Запада "уважения на равных", и "легко оказать ему (Путину – ред.) уважение, которого он требует - и которого он, вероятно, заслуживает". Позднее Шенбах сообщил в соцсети Twitter, что его заявления были "явной ошибкой" и "необдуманными, неверно оцененными в этой ситуации".
РФ не раз заявляла, что открыта к диалогу с Западом на основе взаимоуважения, но не она виновата в ухудшении отношений.
Крым стал российским после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Алексей Пушков во время онлайн-брифинга в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 23.01.2022
10:09В мире
Пушков: командующий ВМС Германии сказал о Крыме то, о чем думать запрещено
 
В миреООНСевастопольМоскваВладимир ПутинАндрей МельникМинобороны ГерманииРоссияКристина Ламбрехт
 
 
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