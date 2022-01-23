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Безрадостный прогноз для европейцев
В Еврокомиссии назвали одну из причин высоких цен на газ - РИА Новости, 23.01.2022
Безрадостный прогноз для европейцев
Еврокомиссар Кадри Симсон назвала геополитическую напряженность одной из причин высоких цен на газ. Об этом она заявила на пресс-конференции по итогам... РИА Новости, 23.01.2022
2022-01-23T07:22
2022-01-23T08:46
в мире
азия
европа
евросоюз
еврокомиссия
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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Еврокомиссар Кадри Симсон назвала геополитическую напряженность одной из причин высоких цен на газ. Об этом она заявила на пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров энергетики стран ЕС."В краткосрочной перспективе мы сталкиваемся с необычайно высокими ценами на энергоносители, это тенденция, усугубляемая геополитической напряженностью", — сказала она.Как отметила еврокомиссар, в последнее время котировки топлива достигали исторических максимумов, что косвенно влияло на тарифы в Евросоюзе, в результате чего потребители и промышленность столкнулись с трудностями при оплате счетов.Она добавила, что ЕС принял для граждан меры поддержки в размере 21 миллиарда евро.К закрытию торгов в пятницу цены фьючерсов на газ в Европе перешагнули порог в 900 долларов за тысячу кубометров. Стоимость ближайших фьючерсов по индексу голландского TTF на открытии торгов чуть превысила 880 долларов. В конце декабря котировки достигали исторического максимума в 2190,4 доллара за тысячу кубометров, после чего перешли к коррекционному снижению. В первой половине января расчетная цена фьючерсов демонстрировала нестабильную динамику.Эксперты связывали рост стоимости газа с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ (после продолжительной холодной зимы и жаркого лета), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.
https://ria.ru/20220120/gaz-1768826790.html
https://ria.ru/20220115/gaz-1767973037.html
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в мире, азия, европа, евросоюз, еврокомиссия
07:22 23.01.2022 (обновлено: 08:46 23.01.2022)
 
В Еврокомиссии назвали одну из причин высоких цен на газ

Еврокомиссар по энергетике Симсон назвала одной из причин высоких цен на газ геополитику

© РИА Новости / Иван Руднев / Перейти в фотобанкГазохранилище
Газохранилище - РИА Новости, 1920, 23.01.2022
© РИА Новости / Иван Руднев
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Газохранилище
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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Еврокомиссар Кадри Симсон назвала геополитическую напряженность одной из причин высоких цен на газ. Об этом она заявила на пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров энергетики стран ЕС.
"В краткосрочной перспективе мы сталкиваемся с необычайно высокими ценами на энергоносители, это тенденция, усугубляемая геополитической напряженностью", — сказала она.
Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
20 января, 23:09
В Еврокомиссии призвали не ждать снижение цен на газ
Как отметила еврокомиссар, в последнее время котировки топлива достигали исторических максимумов, что косвенно влияло на тарифы в Евросоюзе, в результате чего потребители и промышленность столкнулись с трудностями при оплате счетов.
Она добавила, что ЕС принял для граждан меры поддержки в размере 21 миллиарда евро.
К закрытию торгов в пятницу цены фьючерсов на газ в Европе перешагнули порог в 900 долларов за тысячу кубометров. Стоимость ближайших фьючерсов по индексу голландского TTF на открытии торгов чуть превысила 880 долларов. В конце декабря котировки достигали исторического максимума в 2190,4 доллара за тысячу кубометров, после чего перешли к коррекционному снижению. В первой половине января расчетная цена фьючерсов демонстрировала нестабильную динамику.
Эксперты связывали рост стоимости газа с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ (после продолжительной холодной зимы и жаркого лета), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
15 января, 12:05
Россия может поставлять в Европу больше газа, считает Новак
 
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