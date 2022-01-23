Безрадостный прогноз для европейцев

07:22 23.01.2022 (обновлено: 08:46 23.01.2022)
В Еврокомиссии назвали одну из причин высоких цен на газ
Еврокомиссар по энергетике Симсон назвала одной из причин высоких цен на газ геополитику
Газохранилище
МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Еврокомиссар Кадри Симсон назвала геополитическую напряженность одной из причин высоких цен на газ. Об этом она заявила на пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров энергетики стран ЕС.
"В краткосрочной перспективе мы сталкиваемся с необычайно высокими ценами на энергоносители, это тенденция, усугубляемая геополитической напряженностью", — сказала она.
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Как отметила еврокомиссар, в последнее время котировки топлива достигали исторических максимумов, что косвенно влияло на тарифы в Евросоюзе, в результате чего потребители и промышленность столкнулись с трудностями при оплате счетов.
Она добавила, что ЕС принял для граждан меры поддержки в размере 21 миллиарда евро.
К закрытию торгов в пятницу цены фьючерсов на газ в Европе перешагнули порог в 900 долларов за тысячу кубометров. Стоимость ближайших фьючерсов по индексу голландского TTF на открытии торгов чуть превысила 880 долларов. В конце декабря котировки достигали исторического максимума в 2190,4 доллара за тысячу кубометров, после чего перешли к коррекционному снижению. В первой половине января расчетная цена фьючерсов демонстрировала нестабильную динамику.
Эксперты связывали рост стоимости газа с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ (после продолжительной холодной зимы и жаркого лета), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.
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