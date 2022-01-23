Госсекретарь при МИД Франции прокомментировал призывы выйти из НАТО
В Париже заявили, что выход Франции из НАТО был бы подарком для России
Эйфелева башня в Париже. Архивное фото
ПАРИЖ, 23 янв - РИА Новости. Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что выход Франции из НАТО стал бы подарком для России.
"Я слышу, что некоторые пользуются возможностью, чтобы предложить выйти из НАТО. В такие времена это было бы безумием - создать впечатление, что на Западе существуют разногласия..., (это было бы) величайшим подарком, который можно сделать России", - отметил Бон в эфире радиостанции Europe1, комментируя ситуацию вокруг Украины.
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По словам французского госсекретаря, Париж готовится не к войне, а к "сложной ситуации", на которую европейцы должны быть готовы отреагировать "в любой момент."
Бон также добавил, что президент Франции Эммануэль Макрон выразил готовность укрепить восточный фланг НАТО в Румынии.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
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