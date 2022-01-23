https://ria.ru/20220123/frantsiya-1769133493.html

Госсекретарь при МИД Франции прокомментировал призывы выйти из НАТО

Госсекретарь при МИД Франции прокомментировал призывы выйти из НАТО - РИА Новости, 23.01.2022

Госсекретарь при МИД Франции прокомментировал призывы выйти из НАТО

Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что выход Франции из НАТО стал бы подарком для России. РИА Новости, 23.01.2022

2022-01-23T14:56

2022-01-23T14:56

2022-01-23T14:56

в мире

румыния

франция

дмитрий песков

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эммануэль макрон

россия

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ПАРИЖ, 23 янв - РИА Новости. Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что выход Франции из НАТО стал бы подарком для России."Я слышу, что некоторые пользуются возможностью, чтобы предложить выйти из НАТО. В такие времена это было бы безумием - создать впечатление, что на Западе существуют разногласия..., (это было бы) величайшим подарком, который можно сделать России", - отметил Бон в эфире радиостанции Europe1, комментируя ситуацию вокруг Украины.По словам французского госсекретаря, Париж готовится не к войне, а к "сложной ситуации", на которую европейцы должны быть готовы отреагировать "в любой момент."Бон также добавил, что президент Франции Эммануэль Макрон выразил готовность укрепить восточный фланг НАТО в Румынии.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.

https://ria.ru/20211210/nato-1763128317.html

https://ria.ru/20211205/zemmur-1762294199.html

румыния

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в мире, румыния, франция, дмитрий песков, мид франции‎, нато, эммануэль макрон, россия