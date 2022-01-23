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Полиция составила фоторобот предполагаемого убийцы семьи в Омской области

Полиция составила фоторобот предполагаемого убийцы семьи в Омской области - РИА Новости, 23.01.2022

Полиция составила фоторобот предполагаемого убийцы семьи в Омской области

Полицейские совместно со следователями составили фоторобот предполагаемого убийцы семьи из трех человек в селе Юрьевка Павлоградского района Омской области,... РИА Новости, 23.01.2022

2022-01-23T10:34

2022-01-23T10:34

2022-01-23T10:44

происшествия

омская область

следственный комитет россии (ск рф)

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ОМСК, 23 янв - РИА Новости. Полицейские совместно со следователями составили фоторобот предполагаемого убийцы семьи из трех человек в селе Юрьевка Павлоградского района Омской области, рассказали РИА Новости в Следственном комитете Омской области.Субботним утром 22 января стало известно, что в селе Юрьевка Павлоградского района зарезали семью - 38-летнего мужчину, его 35-летнюю сожительницу и 10-летнюю дочь женщины. Их убил неизвестный мужчина в их собственном доме."Следователи совместно с сотрудниками полиции по подозрению в совершении убийства трех человек, в том числе ребенка, в Павлоградском районе разыскивают неизвестного мужчину 45-50 лет худощавого телосложения. Морщинистое лицо, предположительно, носит бороду. В момент совершения преступления был одет в черную шапку, черную короткую куртку, темные брюки, короткие зимние галоши. При себе может иметь холодное оружие", - сообщили в пресс-службе ведомства.Как сообщает СК по региону, в семье было еще два ребенка: 14-летняя девочка и 6-летний мальчик. Они убежали от убийцы и спрятались у соседей, рассказали в региональном Следственном комитете. Именно со слов девочки был составлен фоторобот. Следователи не исключают, что у мужчины на лице была не борода, а маска. 10-летняя девочка выбежать не могла, так как она была инвалидом с ДЦП. Позже, когда в дом прибежали соседи, мужчина, женщина и 10-летняя девочка были мертвы.Следователи возбудили уголовное дело по статье убийство двух и более лиц. Идут поиски преступника. На месте работают следственно-оперативная группа, следователи и криминалисты.

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Семью из трех человек убили в Омской области. Кадры СК РФ Семью из трех человек убили в Омской области. Кадры СК РФ 2022-01-23T10:34 true PT0M41S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, омская область, следственный комитет россии (ск рф), видео