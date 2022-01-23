Политик Мураев перед заявлением Лондона выложил фото в стиле Бонда
В соцсетях названного Лондоном "пророссийским лидером" Мураева вышли посты в стиле Бонда
Евгений Мураев
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Стилизованные под фильмы о британском спецагенте Джеймсе Бонде публикации появились в соцсетях бывшего депутата Верховной Рады Евгения Мураева за несколько часов до публикации МИД Великобритании заявления, что якобы российские спецслужбы планируют посадить его в Киеве в качестве "пророссийского лидера".
Черно-белое изображение, на котором изображен Мураев с пистолетом в руке, пародирует плакат с Бондом, над Мураевым надпись - SKYFALL 007. Коллаж опубликован в Instagram и Facebook. За 7 часов в Instagram пост собрал больше 1 тысячи отметок "Нравится" и около 80 комментариев - преимущественно одобрительных, в Facebook - более 400 реакций и более 130 комментариев.
"007: Координаты "Скайфолл" - фильм из серии про вымышленного агента 007 британской разведки Джеймса Бонда, главную роль в котором исполнил актер Дэниел Крейг. По сюжету, в интернет "уплывает" база данных со списком агентов британской разведки.
"Подробности завтра", - гласит подпись. Заявление МИД Великобритании было сделано в 1.30 мск, публикации появились до полуночи.
При этом страницы в соцсетях Мураева не подтверждены, первая публикация в Instagram сделана в январе 2019-го, в Facebook - как минимум не позднее лета 2012-го.
МИД Великобритании ранее бездоказательно обвинил российские спецслужбы в том, что они якобы планируют посадить в Киеве "пророссийского лидера", в качестве которого в заявлении министерства назван бывший депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев. Заявление было сделано спустя несколько часов после предупреждения российского МИД о готовящихся информационных и военных провокаций со стороны Запада, в частности США, по украинской тематике. При этом никаких доказательств своих заявлений британское ведомство не привело. МИД России, комментируя заявление британского МИД, назвал его дезинформацией и еще одним свидетельством того, что именно страны НАТО во главе с англосаксами занимаются эскалацией напряженности вокруг Украины.
Мураев, который попал под российские санкции в 2018 году, в ответ на заявление Форин-офиса заявил изданию "Страна.UA", что у его семьи в России "арестованы активы", и как это все сочетается у британских спецслужб и Форин-офиса - "это вопрос к мистеру Бину". В интервью британской Telegraph Мураев назвал себя "патриотом своей страны", заявив, что подозревать надо "другого кандидата" - сама газета считает, что Мураев намекает на Виктора Медведчука, с которым у него существует коммерческий конфликт.
При переформатировании на Украине партии "Оппозиционный блок" в "Оппозиционную платформу – За жизнь" Мураев вышел из ее состава и создал свою политсилу "Наши". Ранее он являлся владельцем телеканала NewsOne, а позднее основал свой телеканал "Наш". Телеканал NewsOne, как и еще два других, "112 Украина" и ZIK, находится на Украине под санкциями, они являются оппозиционными к власти, их ассоциируют с председателем политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. Телеканалы прекратили эфирное вещание.
Заявление МИД Великобритании о Мураеве - уже вторая за двое суток неувязка в суждениях британской дипломатии под руководством Лиз Трасс: в пятницу, выступая в аналитическом центре Института Лоуи в Сиднее, та заявила, что Украина пережила немало вторжений - "от монголов до татар". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после высказываний Трасс по Украине задалась вопросом об учебном заведении, выдавшем министру диплом.