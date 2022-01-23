https://ria.ru/20220123/ermak-1768922657.html

"Он агент Кремля". Кто прописался в Киеве с позывным Тимофеев

"Он агент Кремля". Кто прописался в Киеве с позывным Тимофеев - РИА Новости, 23.01.2022

"Он агент Кремля". Кто прописался в Киеве с позывным Тимофеев

Декабрьская акция "Защити Украину — останови переворот" не прекращалась несколько недель. Протестующие требовали в том числе уволить Андрея Ермака — главу офиса РИА Новости, 23.01.2022

2022-01-23T08:00

2022-01-23T08:00

2022-01-23T08:05

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости, Дмитрий Романенко. Декабрьская акция "Защити Украину — останови переворот" не прекращалась несколько недель. Протестующие требовали в том числе уволить Андрея Ермака — главу офиса президента. Националисты обвиняют его в "зраде" и называют тайным агентом Кремля. Конкуренты считают, что он прибрал к рукам слишком много власти.Крот на Банковой улицеНесколько месяцев назад бывший начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василий Бурба заявил, что в Киеве завелся крот — он работает в интересах Москвы и сливает информацию. Потому-то и провалилась операция по задержанию 33 россиян в 2020-м. "Это из-за людей, которые находятся во властных кабинетах" — Бурба не называл имен, но намек был довольно прозрачным. Многие указывают на Андрея Ермака — главу офиса президента. Его оперативный псевдоним — Тимофеев, уверен бывший депутат Верховной рады, генерал МВД Геннадий Москаль. "Россияне открыто говорят: "Что там ваш Тимофеев делает?" Я спрашиваю: "Какой Тимофеев?"— "Ну да это же агентурный позывной Ермака в России", — рассказывал он в эфире украинского Пятого телеканала (владелец — Петр Порошенко). В конце ноября Ермак давал показания по поводу спецоперации. "Не считаю нужным делать из этого шоу, поэтому камеры не звал", — написал он в соцсети. Впрочем, шоу получается в любом случае. Скандалы преследуют Ермака всю его политическую карьеру. Хотя начинал он как вполне успешный предприниматель. Бизнесмен, юрист, продюсерУже на старших курсах Киевского международного института Ермак пробовал силы в различных бизнес-проектах. А в 1997 году, в 26 лет, учредил "Международную юридическую компанию" — занялся правами на интеллектуальную собственность. И ухитрился первым на Украине договориться с гигантами Disney и Universal — с тех пор его фирма проверяла у телеканалов и кинотеатров прокатные лицензии.Совместно с отцом и братом Денисом открыл еще несколько фирм. В 1999-м — "Интерпромфинанс — Украина", специализирующуюся на консалтинговых услугах крупному бизнесу. Спустя два года — "Интерпромфинанс — безопасность", решавшую задачи по охране. В 2004-м Андрей Ермак стал совладельцем "Международной фармацевтической группы", которая почему-то обеспечивала работу спортивных сооружений. Впрочем, если верить Ермаку, он оказывал и некие консалтинговые услуги представительствам транснациональных фармацевтических корпораций, в том числе Pfizer. Позже это дало повод для слухов, что в пандемию Ермак помогал западным производителям вакцин освоить украинский рынок.В 2012 году он решил попробовать себя в качестве кинопродюсера — учредил "Гарнет интернешнл медиа групп", "Эр пи ай" и "АМА вижн". В творческую кухню, правда, не лез, сосредоточившись на юридических и финансовых вопросах. Его фирмы получили из бюджета Минкультуры и Госкино более 55 миллионов гривен. При этом картины раз за разом проваливались в прокате. На комедию "Сквот-23" Госкино выделило "Гарнет медиа" десять миллионов гривен, собрали лишь 500 тысяч. Не окупилась и драма "Предчувствие" (правда, потерю 13,6 миллиона списали на форс-мажор — пандемию).Незаменимый человек в тениИменно продюсерская деятельность свела Ермака в 2011-м с компанией "Студия Квартал-95", с Зеленским. В 2018 году, когда комедийный артист открыто заявил о президентских амбициях, Ермак стал членом избирательного штаба. Со стороны он казался лишь одним из многих помощников. Ничто не предвещало такого карьерного взлета.Среди украинских политологов популярна версия, что у Зеленского было два штаба — официальный и теневой. Ермак руководил теневым, используя личные знакомства, наводя мосты с местными крупными игроками, договариваясь о поддержке или, по крайней мере, о нейтралитете. Именно Ермака винят в том, что Зеленский после победы перестал ориентироваться на русскоязычный электорат юго-востока Украины. Исходя из интересов и взглядов столичных избирателей, он побудил президента скорректировать курс в сторону "ценностей Майдана".В мае 2019-го Ермак стал помощником нового главы государства по вопросам внешней политики и международных отношений. Контролировал переговоры Киева с Москвой и Вашингтоном, участвовал в организации обмена пленными в Донбассе, сопровождал Зеленского практически во всех его зарубежных рабочих поездках. И отвечал за "нормандский формат". Никаких лавров тут он не снискал — переговоры, по сути, так и не начались, мирное урегулирование стабильно буксует. На американском направлении тоже не все ладно — прежний президент Дональд Трамп интерес к Зеленскому быстро потерял, а нынешний, Джозеф Байден, им и вовсе не заинтересовался.Тем не менее Ермак вошел в Национальный инвестиционный совет, наблюдательный совет "Укроборонпрома", Комиссию госнаград и геральдики и наконец 11 февраля 2020-го возглавил офис президента.Сейчас на Украине трудно найти персонажа, вызывающего столь же резкую неприязнь, причем у всех политических сил. Объясняется это не только банальной завистью к "выскочке".Ермак не устраивает и русскоязычный, и националистический электорат. Хотя непрерывно произносит "идеологически правильные" мантры об "агрессивной России", выражая готовность сражаться до последнего украинца. Большое значение он придает информационной войне в интернете — в марте 2021 года презентовал Центр противодействия дезинформации, занимающийся, по его словам, российскими "троллями, ботами и фейкометами".На днях в интервью британскому телеканалу Channel 4 news Ермак заявил, что при необходимости под ружье встанут "более девяноста процентов нашего населения — и будут защищать страну". То есть власти строят планы тотальной мобилизации. И уже выпустили указ о взятии на воинский учет женщин. К слову, брат Ермака Денис в 2014-м участвовал в карательной операции в Донбассе в составе нацистского батальона "Айдар". Идеологический диверсантНедовольство националистов Ермак вызвал уже тем, что возглавил рабочую группу по строительству мемориала "Бабий Яр" в Киеве. В июне 2021-го он сказал, что "подобные трагедии не должны повторяться". Для ультраправых, не скрывающих антисемитизма и отрицающих участие идейных предшественников в истреблении еврейского населения, это доказательство того, что Ермак — "изменник", продавшийся то ли Москве, то ли "мировому кагалу", а то и обоим сразу.Есть претензии и посерьезнее, по меркам сегодняшней Украины: дружба с представителями российского бизнеса. В марте 2020 года депутат Верховной рады Гео Лерос (пропрезидентская фракция "Слуга народа") опубликовал в Facebook видеозаписи, на которых человек, похожий на брата Ермака, ведет переговоры о трудоустройстве на топ-должности в госорганах. Речь шла о помощи некой "красивой девочке", которая хотела возглавить либо ТРК "Украина", либо национальный комплекс "Экспоцентр Украины". "Собеседовали" и претендента на должность в таможне."Видеодоказательства, как Ермак через своего брата барыжит государственными должностями, внедряет свою программу в правоохранительные структуры и оборонку (привет из РФ), ну и, конечно, заработок на государстве", — написал Герос. В ответ Ермак обвинил его в "моральной деградации", а ролик назвал подделкой.Главе офиса президента приписывают близкие отношения со светской львицей Мариной Фокиной — внучкой бывшего первого премьер-министра Витольда Фокина. Благодаря Ермаку он стал первым заместителем главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу. Но совершил непростительное — выступая перед депутатами Рады, заявил, что не видит доказательств "войны" России и Украины. Фокина исключили из ТКГ, а для "патриотов" этот инцидент стал очередной громкой "зрадой". Истинным виновником "идеологической диверсии" они тут же назначили Ермака.Однако и в этом случае Владимир Зеленский взял товарища под защиту.

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