https://ria.ru/20220123/egipet-1769121977.html

Прибывающих в Египет россиян предупредили о запрете на ввоз гильз

Прибывающих в Египет россиян предупредили о запрете на ввоз гильз - РИА Новости, 23.01.2022

Прибывающих в Египет россиян предупредили о запрете на ввоз гильз

Генеральное консульство России в Хургаде предупредило прибывающих в Египет россиян о запрете на ввоз в страну патронов, гильз и сувениров из них и о грозящей за РИА Новости, 23.01.2022

2022-01-23T12:03

2022-01-23T12:03

2022-01-23T23:18

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КАИР, 23 янв — РИА Новости. Генеральное консульство России в Хургаде предупредило прибывающих в Египет россиян о запрете на ввоз в страну патронов, гильз и сувениров из них и о грозящей за это деяние ответственности.Как отметили в консульстве, в последнее время участились случаи задержания при досмотре в аэропорту Хургады россиян, имевших при себе запрещенные к ввозу в Египет выхолощенные и боевые патроны, гильзы и изготовленные из них сувениры."Наличие у граждан вышеупомянутых предметов египетским законодательством приравнивается к незаконному владению оружием и предусматривает задержание, судебное разбирательство, денежный штраф и последующую депортацию за счет виновного с долгосрочным запретом на въезд в страну", — сообщили РИА Новости в дипмиссии."В этой связи убедительно просим выезжающих в Египет на отдых россиян строго соблюдать законы государства пребывания и тщательно проверять свой багаж, а также карманы одежды на наличие гильз и патронов", — подчеркнули в генконсульстве.

https://ria.ru/20220119/koronavirus-1768502238.html

https://ria.ru/20211221/egipet-1764713621.html

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в мире, египет, хургада, новости - туризм, россия