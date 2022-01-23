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Биография артиста Расми Джабраилова

Биография артиста Расми Джабраилова - РИА Новости, 23.01.2022

Биография артиста Расми Джабраилова

Скончался известный артист театра и кино, актер театра Маяковского Расми Джабраилов, ему было 89 лет, сообщила РИА Новости пресс-атташе театра. РИА Новости, 23.01.2022

2022-01-23T13:29

2022-01-23T13:29

2022-01-23T13:29

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Скончался известный артист театра и кино, актер театра Маяковского Расми Джабраилов, ему было 89 лет, сообщила РИА Новости пресс-атташе театра.Советский и российский актер театра и кино, театральный режиссер Расми Халидович Джабраилов родился 8 декабря 1932 года в селе Касумкент (Дагестан).В 1955 году окончил актерский факультет, в 1961 году – режиссерский факультет ГИТИСа, обучался на курсе А. А. Гончарова.В 1955-1956 годах являлся актером Лезгинского драмтеатра имени С. Стальского (Дербент), в 1961-1962 годы был вторым режиссером киностудии "Таджикфильм".В 1962-1963 годы занимал должности режиссера Дагестанского русского театра имени М. Горького (Махачкала) и главного режиссера Даргинского театра имени О. Батырая (Избербаш).В 1963-1964 годы был режиссером Тульского областного театра имени М. Горького.В 1964 году стал актером Театра на Таганке, с 1993 года – театра "Содружество актеров Таганки". Среди его работ этого периода Татарин в пьесе "На дне" и Исай Горбов в спектакле "Мать" М. Горького; Мармеладов в "Преступлении и наказании" Ф. Достоевского; Павел Константинович Розальский в "Что делать?" Н. Чернышевского и др.С 2002 года являлся актером Театра им. Вл. Маяковского. Играл Жевакина в "Женитьбе"; Ивана Чичикова в "Мертвых душах"; городничего Миргорода Петра Федоровича в "Как поссорились..." Н. Гоголя; Фетюковича в "Карамазовы" по Ф. Достоевскому; Ераста Громилова в "Талантах и поклонниках" А. Островского и ряд других ярких ролей.В 1962 году впервые снялся в кино на киностудии "Таджикфильм", сыграв одну из главных ролей в картине "Одержимые". В 1966 году сыграл Юртайкина в фильме С. Говорухина "Вертикаль".За свою творческую жизнь на экране был занят почти в 70 фильмах, среди которых "Калиф-Аист" (Разбойник), "Лаутары" (Янку "Божья труба"), "Бриллианты для диктатуры пролетариата" (Тарыкин), "Короли и капуста" (брадобрей Эстебан Дельгадо), "Сказка, рассказанная ночью" (Аптекарь), "А был ли Каротин" (Макгрегори), "Одиссея капитана Блада" (канонир Нед Огл) и другие. Снимался в лентах "Дом дураков" (2002), "Марш Турецкого" (2002), "Моя прекрасная няня" (2004), "Люба, дети и завод" (2005-2006), "Капитанские дети" (2006).В 2009 году сыграл роль Лошака в мистическом сериале "Аптекарь".Заслуженный артист РФ (1987).Лауреат Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства (1999).Лауреат ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2019).22 января 2022 года советский и российский актер Расми Джабраилов умер в возрасте 89 лет.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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