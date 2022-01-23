https://ria.ru/20220123/dtp-1769137915.html

В Приморье подросток сбил на машине девушку и пытался спрятать тело

В Приморье подросток сбил на машине девушку и пытался спрятать тело - РИА Новости, 23.01.2022

В Приморье подросток сбил на машине девушку и пытался спрятать тело

Подросток за рулем иномарки, где пассажирами были двое взрослых, насмерть сбил девушку в Приморье, после они перевезли тело погибшей в лес, чтобы скрыть следы... РИА Новости, 23.01.2022

2022-01-23T15:53

2022-01-23T15:53

2022-01-23T16:26

происшествия

тернейский район

авто

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ВЛАДИВОСТОК, 23 янв – РИА Новости. Подросток за рулем иномарки, где пассажирами были двое взрослых, насмерть сбил девушку в Приморье, после они перевезли тело погибшей в лес, чтобы скрыть следы ДТП, сообщает пресс-служба регионального главка МВД России."По предварительным данным, 16-летний подросток, управляя Toyota Corona Premio, двигаясь со стороны села Малая Кема в направлении поселка Терней, совершил наезд на 21-летнюю девушку, которая находилась на проезжей части дороги. Пешеход от полученных травм скончалась. В салоне транспортного средства также находилось двое взрослых граждан. После ДТП тело погибшей погрузили в автомашину и вывезли в лесной массив", - говорится в сообщении.Машина со следами ДТП обнаружена по месту проживания 38-летнего местного жителя. Автомобиль изъят. По факту аварии сотрудники ГИБДД проводят проверку, назначен ряд экспертиз.Прокуратура Приморья сообщает, что водитель Toyota Corona Premio, нарушив правила дорожного движения, насмерть сбил девушку-пешехода, возвращавшуюся с работы домой. "После ДТП фигурант попытался скрыть следы преступления, переместив тело в лесной массив за чертой населенного пункта", - отмечает прокуратура.Следственный орган возбудил уголовное дело статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения". Дело находится на контроле прокуратуры Тернейского района.

https://ria.ru/20211108/podrostok-1758079657.html

https://ria.ru/20210828/bayker-1747650939.html

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происшествия, тернейский район, авто