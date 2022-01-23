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В Приморье подросток сбил на машине девушку и пытался спрятать тело
В Приморье подросток сбил на машине девушку и пытался спрятать тело - РИА Новости, 23.01.2022
В Приморье подросток сбил на машине девушку и пытался спрятать тело
Подросток за рулем иномарки, где пассажирами были двое взрослых, насмерть сбил девушку в Приморье, после они перевезли тело погибшей в лес, чтобы скрыть следы... РИА Новости, 23.01.2022
2022-01-23T15:53
2022-01-23T16:26
происшествия
тернейский район
авто
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ВЛАДИВОСТОК, 23 янв – РИА Новости. Подросток за рулем иномарки, где пассажирами были двое взрослых, насмерть сбил девушку в Приморье, после они перевезли тело погибшей в лес, чтобы скрыть следы ДТП, сообщает пресс-служба регионального главка МВД России."По предварительным данным, 16-летний подросток, управляя Toyota Corona Premio, двигаясь со стороны села Малая Кема в направлении поселка Терней, совершил наезд на 21-летнюю девушку, которая находилась на проезжей части дороги. Пешеход от полученных травм скончалась. В салоне транспортного средства также находилось двое взрослых граждан. После ДТП тело погибшей погрузили в автомашину и вывезли в лесной массив", - говорится в сообщении.Машина со следами ДТП обнаружена по месту проживания 38-летнего местного жителя. Автомобиль изъят. По факту аварии сотрудники ГИБДД проводят проверку, назначен ряд экспертиз.Прокуратура Приморья сообщает, что водитель Toyota Corona Premio, нарушив правила дорожного движения, насмерть сбил девушку-пешехода, возвращавшуюся с работы домой. "После ДТП фигурант попытался скрыть следы преступления, переместив тело в лесной массив за чертой населенного пункта", - отмечает прокуратура.Следственный орган возбудил уголовное дело статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения". Дело находится на контроле прокуратуры Тернейского района.
https://ria.ru/20211108/podrostok-1758079657.html
https://ria.ru/20210828/bayker-1747650939.html
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происшествия, тернейский район, авто
15:53 23.01.2022 (обновлено: 16:26 23.01.2022)
 
В Приморье подросток сбил на машине девушку и пытался спрятать тело

Подросток в Приморье сбил на машине девушку и с двумя взрослыми вывез тело в лес

© Фото : ГУМВД России по Приморскому краюМесто ДТП с участием подростка в Тернейском районе Приморья
Место ДТП с участием подростка в Тернейском районе Приморья - РИА Новости, 1920, 23.01.2022
© Фото : ГУМВД России по Приморскому краю
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 23 янв – РИА Новости. Подросток за рулем иномарки, где пассажирами были двое взрослых, насмерть сбил девушку в Приморье, после они перевезли тело погибшей в лес, чтобы скрыть следы ДТП, сообщает пресс-служба регионального главка МВД России.
"По предварительным данным, 16-летний подросток, управляя Toyota Corona Premio, двигаясь со стороны села Малая Кема в направлении поселка Терней, совершил наезд на 21-летнюю девушку, которая находилась на проезжей части дороги. Пешеход от полученных травм скончалась. В салоне транспортного средства также находилось двое взрослых граждан. После ДТП тело погибшей погрузили в автомашину и вывезли в лесной массив", - говорится в сообщении.
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
8 ноября 2021, 15:50
В Подмосковье подросток сбил ребенка на пешеходном переходе
Машина со следами ДТП обнаружена по месту проживания 38-летнего местного жителя. Автомобиль изъят. По факту аварии сотрудники ГИБДД проводят проверку, назначен ряд экспертиз.
Прокуратура Приморья сообщает, что водитель Toyota Corona Premio, нарушив правила дорожного движения, насмерть сбил девушку-пешехода, возвращавшуюся с работы домой. "После ДТП фигурант попытался скрыть следы преступления, переместив тело в лесной массив за чертой населенного пункта", - отмечает прокуратура.
Следственный орган возбудил уголовное дело статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения". Дело находится на контроле прокуратуры Тернейского района.
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