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Путин поздравил ДОСААФ с 95-летним юбилеем
Путин поздравил ДОСААФ с 95-летним юбилеем - РИА Новости, 23.01.2022
Путин поздравил ДОСААФ с 95-летним юбилеем
Президент РФ Владимир Путин в поздравлении ДОСААФ России с 95-летним юбилеем отметил, что Общество многое делает для патриотического воспитания подрастающего... РИА Новости, 23.01.2022
2022-01-23T10:59
2022-01-23T10:59
2022-01-23T10:59
общество
владимир путин
досааф
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в поздравлении ДОСААФ России с 95-летним юбилеем отметил, что Общество многое делает для патриотического воспитания подрастающего поколения, сообщается на сайте Кремля.Глава государства напомнил, что история Общества, правопреемника легендарного ОСОАВИАХИМа, "создавалась смелыми, отважными, сильными духом людьми, которые стремились получать новые знания и навыки, приносить пользу Родине"."Отрадно, что вы бережно храните и развиваете замечательные традиции ДОСААФ, многое делаете для патриотического воспитания подрастающего поколения, подготовки молодых людей к службе в Вооружённых Силах страны, совершенствования авиационных, технических видов спорта. Желаю вам успехов и всего наилучшего", - приводят в телеграмме слова президента.По его словам, среди тех, кто прошёл эту настоящую школу мужества – "блестящая плеяда военачальников, талантливых учёных и конструкторов, прославленных космонавтов и лётчиков". Путин также напомнил, что тысячи воспитанников организации достойно сражались на фронтах Великой Отечественной войны и добивались выдающихся достижений в самых разных сферах деятельности.
https://ria.ru/20210820/dosaaf-1746196342.html
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общество, владимир путин, досааф
Путин поздравил ДОСААФ с 95-летним юбилеем
Президент Путин отметил усилия ДОСААФ по патриотическому воспитанию молодежи