10:25 23.01.2022 (обновлено: 11:12 23.01.2022)
В ЛНР прокомментировали похищение ополченца украинскими диверсантами
В ЛНР не исключили, что похитившие ополченца диверсанты хотели проникнуть в республику
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБоец Народной милиции ЛНР на крайнем блокпосте рядом с поселком Фрунзе в Луганской области
Боец Народной милиции ЛНР на крайнем блокпосте рядом с поселком Фрунзе в Луганской области. Архивное фото
ЛУГАНСК, 23 янв - РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко не исключил, что украинские диверсанты, похитившие сотрудника оборонного ведомства ЛНР у линии соприкосновения в Донбассе, пытались проникнуть вглубь территории республики.
Ранее в ЛНР заявили, что группа украинских диверсантов в субботу похитила сотрудника Народной милиции республики, когда он патрулировал местность у линии соприкосновения и, обнаружив подозрительную активность в лесополосе, решил не дожидаясь подкрепления проверить участок.
"Несомненно подставил себя под удар (сотрудник Народной милиции ЛНР – ред.), однако, вероятно, предотвратил дальнейшее продвижение диверсантов противника в глубину республики", - заявил Филипоненко журналистам.
Он выразил уверенность, что в ближайшее время Киев продемонстрирует постановочные видео и фотоматериалы, "очерняющие честь и достоинство" Народной милиции ЛНР.
"Без сомнения, в настоящий момент на защитника республики (сотрудника Народной милиции ЛНР - ред.) оказывается физическое, моральное и медикаментозное воздействие для принуждения его к даче ложных показаний дискредитирующего характера", - заявил Филипоненко.
Случаи похищения сотрудников оборонного ведомства ЛНР были зафиксированы также в декабре и ноябре 2021 года. Ранее в октябре Луганск также обвинил украинских диверсантов в захвате в плен представителя ЛНР в СЦКК Андрея Косяка во время согласованных с Киевом работ на участке отвода сил у города Золотое в Донбассе.
29 декабря 2021, 12:12Украинские диверсанты похитили сотрудника Народной милиции, заявили в ЛНР