https://ria.ru/20220123/donbass-1769113913.html

В ЛНР прокомментировали похищение ополченца украинскими диверсантами

В ЛНР прокомментировали похищение ополченца украинскими диверсантами - РИА Новости, 23.01.2022

В ЛНР прокомментировали похищение ополченца украинскими диверсантами

Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко не исключил, что украинские диверсанты, похитившие РИА Новости, 23.01.2022

2022-01-23T10:25

2022-01-23T10:25

2022-01-23T11:12

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ЛУГАНСК, 23 янв - РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко не исключил, что украинские диверсанты, похитившие сотрудника оборонного ведомства ЛНР у линии соприкосновения в Донбассе, пытались проникнуть вглубь территории республики.Ранее в ЛНР заявили, что группа украинских диверсантов в субботу похитила сотрудника Народной милиции республики, когда он патрулировал местность у линии соприкосновения и, обнаружив подозрительную активность в лесополосе, решил не дожидаясь подкрепления проверить участок."Несомненно подставил себя под удар (сотрудник Народной милиции ЛНР – ред.), однако, вероятно, предотвратил дальнейшее продвижение диверсантов противника в глубину республики", - заявил Филипоненко журналистам.Он выразил уверенность, что в ближайшее время Киев продемонстрирует постановочные видео и фотоматериалы, "очерняющие честь и достоинство" Народной милиции ЛНР.Случаи похищения сотрудников оборонного ведомства ЛНР были зафиксированы также в декабре и ноябре 2021 года. Ранее в октябре Луганск также обвинил украинских диверсантов в захвате в плен представителя ЛНР в СЦКК Андрея Косяка во время согласованных с Киевом работ на участке отвода сил у города Золотое в Донбассе.

https://radiosputnik.ria.ru/20220123/diversanty-1769111319.html

https://ria.ru/20211229/donbass-1765970196.html

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