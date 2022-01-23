00:07 23.01.2022 (обновлено: 01:42 23.01.2022)
Главком ВМС Германии ушел в отставку после слов о Крыме
Главком ВМС Германии Шёнбах подал в отставку, его прошение удовлетворено
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНациональный флаг Федеративной Республики Германии
Национальный флаг Федеративной Республики Германии
БЕРЛИН, 23 янв - РИА Новости. Командующий военно-морскими силами (ВМС) Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах, который ранее заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины, попросил освободить его от исполнения обязанностей, глава минобороны Кристина Ламбрехт приняла прошение об отставке.
"Я только что попросил федерального министра обороны немедленно освободить меня от моих задач и обязанностей командующего военно-морского флота", — говорится в заявлении Шенбаха, которое приводится на портале PressePortal.
Вице-адмирал назвал такой шаг необходимым во избежание "дальнейшего ущерба" немецкому флоту, вооруженным силам и непосредственно стране.
"Федеральный министр приняла мою просьбу", - сообщил Шенбаха.
Кроме того, вице-адмирал заявил, что Индия и Германия нуждаются в России для противостояния Китаю, указав, что президент Владимир Путин хочет от Запада "уважения на равных", и "легко оказать ему (Путину – ред.) уважение, которого он требует — и которого он, вероятно, заслуживает".
Позднее Шенбах назвал заявления "явной ошибкой" и "необдуманными, неверно оцененными в этой ситуации".
Россия не раз заявляла, что открыта к диалогу с Западом на основе взаимоуважения, но не она виновата в ухудшении отношений.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".