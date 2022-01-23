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Главком ВМС Германии ушел в отставку после слов о Крыме

Главком ВМС Германии ушел в отставку после слов о Крыме - РИА Новости, 23.01.2022

Главком ВМС Германии ушел в отставку после слов о Крыме

Командующий военно-морскими силами (ВМС) Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах, который ранее заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины, попросил... РИА Новости, 23.01.2022

2022-01-23T00:07

2022-01-23T00:07

2022-01-23T01:42

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БЕРЛИН, 23 янв - РИА Новости. Командующий военно-морскими силами (ВМС) Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах, который ранее заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины, попросил освободить его от исполнения обязанностей, глава минобороны Кристина Ламбрехт приняла прошение об отставке.Вице-адмирал назвал такой шаг необходимым во избежание "дальнейшего ущерба" немецкому флоту, вооруженным силам и непосредственно стране."Федеральный министр приняла мою просьбу", - сообщил Шенбаха.Ранее, выступая в Индии, Шенбах заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины, сказав: "Крымский полуостров ушел, он не вернется". Вице-адмирал также назвал обвинения со стороны Запада в адрес России, что Москва якобы может планировать дестабилизацию Украины, "нонсенсом". Кроме того, вице-адмирал заявил, что Индия и Германия нуждаются в России для противостояния Китаю, указав, что президент Владимир Путин хочет от Запада "уважения на равных", и "легко оказать ему (Путину – ред.) уважение, которого он требует — и которого он, вероятно, заслуживает".Позднее Шенбах назвал заявления "явной ошибкой" и "необдуманными, неверно оцененными в этой ситуации".Россия не раз заявляла, что открыта к диалогу с Западом на основе взаимоуважения, но не она виновата в ухудшении отношений.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://radiosputnik.ria.ru/20220122/krym-1769077954.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220122/protest-1769083475.html

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