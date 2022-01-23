https://ria.ru/20220123/dollar-1769108033.html

Эксперт спрогнозировал падение курса доллара до 63 рублей

Эксперт спрогнозировал падение курса доллара до 63 рублей - РИА Новости, 23.01.2022

Эксперт спрогнозировал падение курса доллара до 63 рублей

Снятие рисков, исходящих от международной политики, а также дорогая нефть и замедление инфляции помогут рублю укрепиться: курс доллара к осени упадет до 63... РИА Новости, 23.01.2022

2022-01-23T08:55

2022-01-23T08:55

2022-01-23T08:55

экономика

газпром

россия

антон прокудин

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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости, Дмитрий Майоров. Снятие рисков, исходящих от международной политики, а также дорогая нефть и замедление инфляции помогут рублю укрепиться: курс доллара к осени упадет до 63 рублей, оценил для РИА Новости главный макроэкономист УК "Ингосстрах-инвестиции" Антон Прокудин.Говоря о факторах предполагаемого дальнейшего укрепления рубля, эксперт поясняет, что в этом году так называемая санкционная премия уже налицо, поэтому завершение года, скорее всего, будет "спокойным временем"."Санкционная премия в курсе доллара в текущем году вырастала до 5 рублей. Однако мы продолжаем позитивно оценивать ожидаемое движение курса рубля на горизонте года, ориентируясь на его укрепление до уровня 63 рубля к доллару осенью - за счет сильно подорожавшей нефти. Укреплению поспособствует ощутимое замедление инфляции", - добавляет Прокудин.Существует риск внезапного спада цен на нефть, который привел бы к резким колебаниям валютного курса, однако во время отопительного сезона (то есть с октября по апрель) спад нефтяных котировок оценивается как маловероятный из-за энергетического кризиса в Европе, добавляет он.Зато этот "кризис" (то есть, резкое удорожание цен на газ) может вызвать дополнительный приток валютных поступлений по каналу "Газпрома", что также станет дополнительным фактором укрепления рубля, следует из оценок Прокудина.В своих расчетах эксперт ориентировался на небольшой объем привязки контрактной базы "Газпрома" к ценам на газ в европейских хабах. Однако есть шанс, что объемы валютной выручки монополиста окажутся значительно больше, что приведет к укреплению рубля при конвертации валюты для выплаты налоговых отчислений и дивидендов к середине года, оценивает он.

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экономика, газпром, россия, антон прокудин