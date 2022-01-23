https://ria.ru/20220123/diversanty-1769110315.html

В ЛНР заявили о похищении военнослужащего диверсионной группой с Украины

В ЛНР заявили о похищении военнослужащего диверсионной группой с Украины - РИА Новости, 23.01.2022

В ЛНР заявили о похищении военнослужащего диверсионной группой с Украины

Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что украинские диверсанты похитили... РИА Новости, 23.01.2022

2022-01-23T09:38

2022-01-23T09:38

2022-01-23T12:39

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ЛУГАНСК, 23 янв — РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что украинские диверсанты похитили сотрудника оборонного ведомства ЛНР у линии соприкосновения в Донбассе."Двадцать второго января в ходе патрулирования участка местности в районе Светлодарской дуги диверсионной группой ВСУ был похищен военнослужащий Народной милиции ЛНР", — сказал он журналистам.Ранее в ЛНР и ДНР рассказали о появлении у линии соприкосновения диверсантов отдельного центра Сил специальных операций (ССО) "Запад", подготовленных иностранными инструкторами.По словам представителя Народной милиции, военный передал по радиосвязи сообщение о подозрительной активности в лесополосе и, не дожидаясь подкрепления, осуществил проверку местности.Случаи похищения сотрудников оборонного ведомства ЛНР происходили также в декабре и ноябре 2021 года. Ранее в октябре Луганск обвинил противника в захвате в плен представителя ЛНР в СЦКК Андрея Косяка во время согласованных с Киевом работ на участке отвода сил у города Золотое в Донбассе.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет Минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД отмечали, что украинское руководство направило в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил.Кроме того, Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в зоне конфликта.

https://ria.ru/20220122/donbass-1769089347.html

https://ria.ru/20220122/tekhnika-1769072169.html

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в мире, украина, луганская народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр