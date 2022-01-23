Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220123/diversanty-1769110315.html
В ЛНР заявили о похищении военнослужащего диверсионной группой с Украины
В ЛНР заявили о похищении военнослужащего диверсионной группой с Украины - РИА Новости, 23.01.2022
В ЛНР заявили о похищении военнослужащего диверсионной группой с Украины
Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что украинские диверсанты похитили... РИА Новости, 23.01.2022
2022-01-23T09:38
2022-01-23T12:39
в мире
украина
луганская народная республика
донбасс
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768434547_0:271:3072:1999_1920x0_80_0_0_e943e1bc8d72b80c00fb019e57b20f2a.jpg
ЛУГАНСК, 23 янв — РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что украинские диверсанты похитили сотрудника оборонного ведомства ЛНР у линии соприкосновения в Донбассе."Двадцать второго января в ходе патрулирования участка местности в районе Светлодарской дуги диверсионной группой ВСУ был похищен военнослужащий Народной милиции ЛНР", — сказал он журналистам.Ранее в ЛНР и ДНР рассказали о появлении у линии соприкосновения диверсантов отдельного центра Сил специальных операций (ССО) "Запад", подготовленных иностранными инструкторами.По словам представителя Народной милиции, военный передал по радиосвязи сообщение о подозрительной активности в лесополосе и, не дожидаясь подкрепления, осуществил проверку местности.Случаи похищения сотрудников оборонного ведомства ЛНР происходили также в декабре и ноябре 2021 года. Ранее в октябре Луганск обвинил противника в захвате в плен представителя ЛНР в СЦКК Андрея Косяка во время согласованных с Киевом работ на участке отвода сил у города Золотое в Донбассе.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет Минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД отмечали, что украинское руководство направило в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил.Кроме того, Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в зоне конфликта.
https://ria.ru/20220122/donbass-1769089347.html
https://ria.ru/20220122/tekhnika-1769072169.html
украина
луганская народная республика
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768434547_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e3dfa5cfb15b7439ce55f8436163a110.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, луганская народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр
09:38 23.01.2022 (обновлено: 12:39 23.01.2022)
 
В ЛНР заявили о похищении военнослужащего диверсионной группой с Украины

Народная милиция ЛНР: диверсионная группа ВС Украины похитила военнослужащего

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 23.01.2022
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 23 янв — РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что украинские диверсанты похитили сотрудника оборонного ведомства ЛНР у линии соприкосновения в Донбассе.
"Двадцать второго января в ходе патрулирования участка местности в районе Светлодарской дуги диверсионной группой ВСУ был похищен военнослужащий Народной милиции ЛНР", — сказал он журналистам.
Ранее в ЛНР и ДНР рассказали о появлении у линии соприкосновения диверсантов отдельного центра Сил специальных операций (ССО) "Запад", подготовленных иностранными инструкторами.
По словам представителя Народной милиции, военный передал по радиосвязи сообщение о подозрительной активности в лесополосе и, не дожидаясь подкрепления, осуществил проверку местности.
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
Вчера, 21:40
Пушилин заявил, что поступает информация о присутствии ЧВК в Донбассе
Случаи похищения сотрудников оборонного ведомства ЛНР происходили также в декабре и ноябре 2021 года. Ранее в октябре Луганск обвинил противника в захвате в плен представителя ЛНР в СЦКК Андрея Косяка во время согласованных с Киевом работ на участке отвода сил у города Золотое в Донбассе.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет Минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД отмечали, что украинское руководство направило в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил.
Кроме того, Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в зоне конфликта.
Украинский военный запускает ракету из ЗРК - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
Вчера, 17:33
Силовики разместили 23 единицы техники в Донбассе за неделю, заявили в ДНР
 
В миреУкраинаЛуганская Народная РеспубликаДонбассСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:31МИД России заявил, что ждет ответ США на предложенные гарантии безопасности
00:26МИД России заявил, что Запад использует Украину как поле для экспериментов
00:19В Польше задержали туристку за нацистское приветствие у ворот Освенцима
00:14В Брюсселе на акции протеста задержали 70 человек
00:08Латвийские инспекторы проверят российские военные объекты
00:06Кандидат в президенты Франции высказался за отмену санкций против России
23:52В США призвали провести совместные учения в Европе из-за Украины
23:36Ситуация с вывозом мусора в Петербурге взята под контроль, заявил Беглов
23:28Врачи назвали эффективный способ побороть бессонницу
23:13США продолжают укреплять оборонный потенциал Украины, заявил Блинкен
23:02В Сирии заявили, что ИГ* использует подростков в боях в городе Эль-Хасаке
22:53Беглов назвал рынок услуг по уборке Петербурга "полукриминальным"
22:46В Идлибе ранили двух сирийских военных
22:36Боррель: протестующие разгромили резиденцию внешнеполитической службы ЕС 1:10
22:34Беглов отреагировал на критику из-за уборки снега в Петербурге
22:24Супруга Янгулбаева находится в спецприемнике в Чечне, заявили в Грозном
22:17МИД Украины заявил, что слова премьера Баварии о России вредят отношениям
22:06Пассажира самолета Сочи — Петербург сняли с рейса за отказ надеть маску
22:01Степашин: Ширак благодарил Ельцина за спасение французского чиновника
21:55Украина получила вторую партию военной помощи от США
Лента новостейМолния
МИД России заявил, что ждет ответ США на предложенные гарантии безопасностиМИД России заявил, что Запад использует Украину как поле для экспериментовВ Польше задержали туристку за нацистское приветствие у ворот ОсвенцимаВ Брюсселе на акции протеста задержали 70 человекЛатвийские инспекторы проверят российские военные объектыКандидат в президенты Франции высказался за отмену санкций против РоссииВ США призвали провести совместные учения в Европе из-за УкраиныСитуация с вывозом мусора в Петербурге взята под контроль, заявил БегловВрачи назвали эффективный способ побороть бессонницуСША продолжают укреплять оборонный потенциал Украины, заявил БлинкенВ Сирии заявили, что ИГ* использует подростков в боях в городе Эль-ХасакеБеглов назвал рынок услуг по уборке Петербурга "полукриминальным"В Идлибе ранили двух сирийских военныхБоррель: протестующие разгромили резиденцию внешнеполитической службы ЕСБеглов отреагировал на критику из-за уборки снега в ПетербургеСупруга Янгулбаева находится в спецприемнике в Чечне, заявили в ГрозномМИД Украины заявил, что слова премьера Баварии о России вредят отношениямПассажира самолета Сочи — Петербург сняли с рейса за отказ надеть маскуСтепашин: Ширак благодарил Ельцина за спасение французского чиновникаУкраина получила вторую партию военной помощи от США