https://ria.ru/20220123/devushka-1769136793.html

Пропавшую в Саратовской области девушку нашли в Москве

Пропавшую в Саратовской области девушку нашли в Москве - РИА Новости, 23.01.2022

Пропавшую в Саратовской области девушку нашли в Москве

Семнадцатилетняя девушка, которая пропала более недели назад в городе Ртищево Саратовской области, найдена живой, ее обнаружили в Москве, сообщило региональное... РИА Новости, 23.01.2022

2022-01-23T15:40

2022-01-23T15:40

2022-01-23T15:40

происшествия

ртищево

москва

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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САРАТОВ, 23 янв - РИА Новости. Семнадцатилетняя девушка, которая пропала более недели назад в городе Ртищево Саратовской области, найдена живой, ее обнаружили в Москве, сообщило региональное управление СК РФ.Ранее следствие сообщило, что 14 января в Ртищеве 17-летняя девочка ушла из техникума, где училась, и исчезла. Следователи организовали поиски, к которым подключился местный отряд "ЛизаАзерт". Ситуацию взял под контроль председатель СК РФ Александр Бастрыкин. По факту исчезновения девочки возбуждено дело об убийстве. В СУСК отмечали, что в субботу было выявлено видеообращение, в котором пропавшая девочка сообщает, что в ее отношении не совершалось противоправных действий."В ходе проведенных следственных и оперативно-розыскных мероприятий местонахождение несовершеннолетней установлено на территории города Москва. В настоящее время ребенок находится с родственниками, следуя в город Саратов. Следователями СК будет проведен опрос несовершеннолетней на предмет совершения в отношения нее противоправных действий со стороны третьих лиц", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220123/fotorobot-1769114876.html

ртищево

москва

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происшествия, ртищево, москва, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия