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Глава администрации Читы поддержал идею изменить закон об отлове собак
Глава администрации Читы поддержал идею изменить закон об отлове собак - РИА Новости, 23.01.2022
Глава администрации Читы поддержал идею изменить закон об отлове собак
Руководитель администрации Читы Александр Сапожников после гибели девочки из-за нападения собак поддержал предложение изменить федеральный закон об отлове... РИА Новости, 23.01.2022
2022-01-23T11:11
2022-01-23T11:11
общество
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ЧИТА, 23 янв - РИА Новости. Руководитель администрации Читы Александр Сапожников после гибели девочки из-за нападения собак поддержал предложение изменить федеральный закон об отлове безнадзорных животных, сообщили в пресс-службе правительства региона.Ранее стало известно, что собаки загрызли семилетнюю девочку в селе Домна в Забайкалье. Возбуждено уголовное дело. Губернатор Забайкалья после этого заявил, что будет просить изменить федеральный закон, регулирующий отлов собак."Многие политики и общественники из разных регионов уже поддержали идею внести изменения в федеральный закон об отлове безнадзорных животных. Я – в их числе. Собаки после стерилизации вновь возвращаются на улицы и, к сожалению, некоторые из них представляют угрозу. Такая ситуация есть практически во всех городах Сибири и Дальнего Востока. И в Чите проблема стоит особенно остро. Я и сам, конечно, регулярно вижу на улицах города бездомных собак. Животные теряют хозяев, по той или иной причине оказываются в подворотнях и переулках, плодятся и ищут пропитание. Те из них, кто уже проявил агрессию и напал на человека, могут мигрировать с территории на территорию. Мы не должны это допустить", - написал Сапожников на своей странице в Instagram.Он отметил, что основной обязанностью должно являться предотвращение новых трагедий."Здоровье и жизни горожан стоят выше всех бюрократических препятствий. Поэтому мы будем добиваться того, чтобы ситуация кардинально менялась. Уверен, совместными усилиями мы это сделаем", - добавил Сапожников.
https://ria.ru/20220123/zabaykale-1769106287.html
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общество, чита, дальний восток
11:11 23.01.2022
 
Глава администрации Читы поддержал идею изменить закон об отлове собак

Глава администрации Читы Сапожников поддержал предложение изменить закон об отлове собак

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкОтлов бездомных собак во Владикавказе
Отлов бездомных собак во Владикавказе - РИА Новости, 1920, 23.01.2022
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Отлов бездомных собак во Владикавказе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЧИТА, 23 янв - РИА Новости. Руководитель администрации Читы Александр Сапожников после гибели девочки из-за нападения собак поддержал предложение изменить федеральный закон об отлове безнадзорных животных, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Ранее стало известно, что собаки загрызли семилетнюю девочку в селе Домна в Забайкалье. Возбуждено уголовное дело. Губернатор Забайкалья после этого заявил, что будет просить изменить федеральный закон, регулирующий отлов собак.
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов - РИА Новости, 1920, 23.01.2022
08:03
Глава Забайкалья попросит изменить закон об отлове безнадзорных животных
"Многие политики и общественники из разных регионов уже поддержали идею внести изменения в федеральный закон об отлове безнадзорных животных. Я – в их числе. Собаки после стерилизации вновь возвращаются на улицы и, к сожалению, некоторые из них представляют угрозу. Такая ситуация есть практически во всех городах Сибири и Дальнего Востока. И в Чите проблема стоит особенно остро. Я и сам, конечно, регулярно вижу на улицах города бездомных собак. Животные теряют хозяев, по той или иной причине оказываются в подворотнях и переулках, плодятся и ищут пропитание. Те из них, кто уже проявил агрессию и напал на человека, могут мигрировать с территории на территорию. Мы не должны это допустить", - написал Сапожников на своей странице в Instagram.
Он отметил, что основной обязанностью должно являться предотвращение новых трагедий.
"Здоровье и жизни горожан стоят выше всех бюрократических препятствий. Поэтому мы будем добиваться того, чтобы ситуация кардинально менялась. Уверен, совместными усилиями мы это сделаем", - добавил Сапожников.
Следственный комитет Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
Вчера, 20:40
СК выяснит, почему в Забайкалье игнорировали жалобы на бродячих собак
 
ОбществоЧитаДальний Восток
 
 
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