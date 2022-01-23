Глава администрации Читы поддержал идею изменить закон об отлове собак
Глава администрации Читы Сапожников поддержал предложение изменить закон об отлове собак
Отлов бездомных собак во Владикавказе. Архивное фото
ЧИТА, 23 янв - РИА Новости. Руководитель администрации Читы Александр Сапожников после гибели девочки из-за нападения собак поддержал предложение изменить федеральный закон об отлове безнадзорных животных, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Ранее стало известно, что собаки загрызли семилетнюю девочку в селе Домна в Забайкалье. Возбуждено уголовное дело. Губернатор Забайкалья после этого заявил, что будет просить изменить федеральный закон, регулирующий отлов собак.
"Многие политики и общественники из разных регионов уже поддержали идею внести изменения в федеральный закон об отлове безнадзорных животных. Я – в их числе. Собаки после стерилизации вновь возвращаются на улицы и, к сожалению, некоторые из них представляют угрозу. Такая ситуация есть практически во всех городах Сибири и Дальнего Востока. И в Чите проблема стоит особенно остро. Я и сам, конечно, регулярно вижу на улицах города бездомных собак. Животные теряют хозяев, по той или иной причине оказываются в подворотнях и переулках, плодятся и ищут пропитание. Те из них, кто уже проявил агрессию и напал на человека, могут мигрировать с территории на территорию. Мы не должны это допустить", - написал Сапожников на своей странице в Instagram.
Он отметил, что основной обязанностью должно являться предотвращение новых трагедий.
"Здоровье и жизни горожан стоят выше всех бюрократических препятствий. Поэтому мы будем добиваться того, чтобы ситуация кардинально менялась. Уверен, совместными усилиями мы это сделаем", - добавил Сапожников.