https://ria.ru/20220123/chita-1769117995.html

Глава администрации Читы поддержал идею изменить закон об отлове собак

Глава администрации Читы поддержал идею изменить закон об отлове собак - РИА Новости, 23.01.2022

Глава администрации Читы поддержал идею изменить закон об отлове собак

Руководитель администрации Читы Александр Сапожников после гибели девочки из-за нападения собак поддержал предложение изменить федеральный закон об отлове... РИА Новости, 23.01.2022

2022-01-23T11:11

2022-01-23T11:11

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ЧИТА, 23 янв - РИА Новости. Руководитель администрации Читы Александр Сапожников после гибели девочки из-за нападения собак поддержал предложение изменить федеральный закон об отлове безнадзорных животных, сообщили в пресс-службе правительства региона.Ранее стало известно, что собаки загрызли семилетнюю девочку в селе Домна в Забайкалье. Возбуждено уголовное дело. Губернатор Забайкалья после этого заявил, что будет просить изменить федеральный закон, регулирующий отлов собак."Многие политики и общественники из разных регионов уже поддержали идею внести изменения в федеральный закон об отлове безнадзорных животных. Я – в их числе. Собаки после стерилизации вновь возвращаются на улицы и, к сожалению, некоторые из них представляют угрозу. Такая ситуация есть практически во всех городах Сибири и Дальнего Востока. И в Чите проблема стоит особенно остро. Я и сам, конечно, регулярно вижу на улицах города бездомных собак. Животные теряют хозяев, по той или иной причине оказываются в подворотнях и переулках, плодятся и ищут пропитание. Те из них, кто уже проявил агрессию и напал на человека, могут мигрировать с территории на территорию. Мы не должны это допустить", - написал Сапожников на своей странице в Instagram.Он отметил, что основной обязанностью должно являться предотвращение новых трагедий."Здоровье и жизни горожан стоят выше всех бюрократических препятствий. Поэтому мы будем добиваться того, чтобы ситуация кардинально менялась. Уверен, совместными усилиями мы это сделаем", - добавил Сапожников.

https://ria.ru/20220123/zabaykale-1769106287.html

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общество, чита, дальний восток