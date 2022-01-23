https://ria.ru/20220123/chernogoriya-1769158615.html

Sputnik Serbia получил награду Союза журналистов Черногории

Sputnik Serbia получил награду Союза журналистов Черногории - РИА Новости, 23.01.2022

Sputnik Serbia получил награду Союза журналистов Черногории

Редакция Международного информационного агентства и радио Sputnik Serbia получила ежегодную награду Союза журналистов Черногории (UNCG). Церемония награждения... РИА Новости, 23.01.2022

2022-01-23T19:28

2022-01-23T19:28

2022-01-23T19:28

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РИА Новости, 23 янв - БЕЛГРАД. Редакция Международного информационного агентства и радио Sputnik Serbia получила ежегодную награду Союза журналистов Черногории (UNCG). Церемония награждения состоялась в воскресенье в Подгорице на торжественном собрании, посвященном 150-летию черногорской журналистики и 75-летию деятельности Союза.Глава Черногорского союза журналистов Тихомир Бурзанович поздравил главного редактора сербского Sputnik Любинку Милинчич и отметил, что это решение местного журналистского сообщества, вероятно, нарушает все антироссийские санкции, поддерживаемые Подгорицей.В своей благодарственной речи Любинка Милинчич отметила, что признание коллег в эпоху не только постправды, но и постжурналистики приобретает особое значение: "Сегодня журналисты больше думают о том, как бы принести выгоду тем, кто им платит, а не о том, чтобы освещать события. Отношение к журналистике с позиции рыночной экономики привело к тому, что журналисты перестают быть борцами за истину и превращаются в борцов за клики. Сегодня не стыдно спекулировать на чьей-то боли, зарабатывать на чужом несчастье, лгать и красть во имя "Его величества клика". Сегодня журналисты разделились на "ваших" и "наших". И в их борьбе друг с другом не осталось запрещенных приемов: цель оправдывает средства. В этой ситуации Sputnik изо всех сил старается оставаться в рамках концепции "гуманизма и мужества", лежащей в основе культурного кода черногорцев".По её словам, Sputnik Serbia — небольшая редакция, но ей всего за 7 лет удалось изменить картину информационного пространства в Сербии, которую до того полностью формировали западные медиа. В заключение своей речи Любинка Милинчич отметила: "Насколько я могу видеть, нечто подобное мы сделали и в Черногории. Полагаю, именно в этом заслуга нашей маленькой, но пользующейся доверием редакции, которой я очень горжусь. Особенно я горжусь тем, что нам так или иначе удалось объединить всех, кто говорит на одном языке, как бы его по разным абсурдным причинам не называли. Спасибо Союзу журналистов и сербскому телевидению в Черногории (Srpska TV) за возможность поделиться нашим взглядом!".Sputnik – международное информационное агентство и радио - часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 50 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 26 миллионов. Головной офис Sputnik находится в Москве.

https://radiosputnik.ria.ru/20211221/konkurs-1764765929.html

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