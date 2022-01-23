Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220123/blinken-1769145823.html
США и Россия могут решить вопросы контроля над вооружениями, заявил Блинкен
США и Россия могут решить вопросы контроля над вооружениями, заявил Блинкен - РИА Новости, 23.01.2022
США и Россия могут решить вопросы контроля над вооружениями, заявил Блинкен
Вашингтон считает, что в отношениях с Москвой есть ряд сфер, в которых стороны могут разрешить обоюдные озабоченности в сфере безопасности, это включает и... РИА Новости, 23.01.2022
2022-01-23T17:14
2022-01-23T18:25
в мире
сша
энтони блинкен
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768896994_0:16:3110:1765_1920x0_80_0_0_cbdeeda1f51a05aef6b1f39f2e2970e1.jpg
ВАШИНГТОН, 23 янв — РИА Новости. Вашингтон считает, что в отношениях с Москвой есть ряд сфер, в которых стороны могут разрешить обоюдные озабоченности в сфере безопасности, это включает и контроль над вооружениями, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен."Существует ряд сфер, в которых, на мой взгляд, мы могли бы разрешить обоюдные озабоченности в том, что касается безопасности в Европе в той манере, которая устроила бы все стороны", — сказал Блинкен в интервью телеканалу CNN.Как отметил глава американской дипломатии, одним из примеров таких сфер мог бы стать контроль над вооружениями РФ и США.США считают, что немедленное введение санкций против России в связи с ситуацией на Украине привело бы к утрате их "сдерживающего" эффекта, заявил Блинкен.Как отметил глава американской дипломатии, все те меры, которые принимают сейчас США и их союзники, призваны "сдержать и побудить Россию отказаться от агрессивных действий (в отношении Украины – ред.), параллельно добиваясь дипломатического разрешения сложившейся ситуации".В то же время, добавил Блинкен, Вашингтон и страны Европы готовятся "к любому возможному сценарию развития событий" вокруг Украины.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://radiosputnik.ria.ru/20220123/sanktsii-1769129981.html
https://ria.ru/20220122/isklyuchenie-1769017023.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768896994_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a69791fec754ede070c43ff948188fb5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, энтони блинкен, россия
17:14 23.01.2022 (обновлено: 18:25 23.01.2022)
 
США и Россия могут решить вопросы контроля над вооружениями, заявил Блинкен

Госсекретарь Блинкен: незамедлительные санкции против Москвы не помогут ее "сдерживанию"

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Женеве
Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Женеве - РИА Новости, 1920, 23.01.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 23 янв — РИА Новости. Вашингтон считает, что в отношениях с Москвой есть ряд сфер, в которых стороны могут разрешить обоюдные озабоченности в сфере безопасности, это включает и контроль над вооружениями, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Существует ряд сфер, в которых, на мой взгляд, мы могли бы разрешить обоюдные озабоченности в том, что касается безопасности в Европе в той манере, которая устроила бы все стороны", — сказал Блинкен в интервью телеканалу CNN.
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.01.2022
13:54В мире
Евросоюз начал готовить превентивные санкции против России по Украине
Как отметил глава американской дипломатии, одним из примеров таких сфер мог бы стать контроль над вооружениями РФ и США.
США считают, что немедленное введение санкций против России в связи с ситуацией на Украине привело бы к утрате их "сдерживающего" эффекта, заявил Блинкен.

"Главная цель санкций — это сдерживание российской агрессии. Таким образом, если их задействовать сейчас, то мы потеряем сдерживающий эффект", — сказал Блинкен в интервью телеканалу CNN, комментируя развитие ситуации вокруг Украины.

Как отметил глава американской дипломатии, все те меры, которые принимают сейчас США и их союзники, призваны "сдержать и побудить Россию отказаться от агрессивных действий (в отношении Украины – ред.), параллельно добиваясь дипломатического разрешения сложившейся ситуации".
В то же время, добавил Блинкен, Вашингтон и страны Европы готовятся "к любому возможному сценарию развития событий" вокруг Украины.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Логотип ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
Вчера, 04:43
В США призвали исключить Россию из ОБСЕ
 
В миреСШАЭнтони БлинкенРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:31МИД России заявил, что ждет ответ США на предложенные гарантии безопасности
00:26МИД России заявил, что Запад использует Украину как поле для экспериментов
00:19В Польше задержали туристку за нацистское приветствие у ворот Освенцима
00:14В Брюсселе на акции протеста задержали 70 человек
00:08Латвийские инспекторы проверят российские военные объекты
00:06Кандидат в президенты Франции высказался за отмену санкций против России
23:52В США призвали провести совместные учения в Европе из-за Украины
23:36Ситуация с вывозом мусора в Петербурге взята под контроль, заявил Беглов
23:28Врачи назвали эффективный способ побороть бессонницу
23:13США продолжают укреплять оборонный потенциал Украины, заявил Блинкен
23:02В Сирии заявили, что ИГ* использует подростков в боях в городе Эль-Хасаке
22:53Беглов назвал рынок услуг по уборке Петербурга "полукриминальным"
22:46В Идлибе ранили двух сирийских военных
22:36Боррель: протестующие разгромили резиденцию внешнеполитической службы ЕС 1:10
22:34Беглов отреагировал на критику из-за уборки снега в Петербурге
22:24Супруга Янгулбаева находится в спецприемнике в Чечне, заявили в Грозном
22:17МИД Украины заявил, что слова премьера Баварии о России вредят отношениям
22:06Пассажира самолета Сочи — Петербург сняли с рейса за отказ надеть маску
22:01Степашин: Ширак благодарил Ельцина за спасение французского чиновника
21:55Украина получила вторую партию военной помощи от США
Лента новостейМолния
МИД России заявил, что ждет ответ США на предложенные гарантии безопасностиМИД России заявил, что Запад использует Украину как поле для экспериментовВ Польше задержали туристку за нацистское приветствие у ворот ОсвенцимаВ Брюсселе на акции протеста задержали 70 человекЛатвийские инспекторы проверят российские военные объектыКандидат в президенты Франции высказался за отмену санкций против РоссииВ США призвали провести совместные учения в Европе из-за УкраиныСитуация с вывозом мусора в Петербурге взята под контроль, заявил БегловВрачи назвали эффективный способ побороть бессонницуСША продолжают укреплять оборонный потенциал Украины, заявил БлинкенВ Сирии заявили, что ИГ* использует подростков в боях в городе Эль-ХасакеБеглов назвал рынок услуг по уборке Петербурга "полукриминальным"В Идлибе ранили двух сирийских военныхБоррель: протестующие разгромили резиденцию внешнеполитической службы ЕСБеглов отреагировал на критику из-за уборки снега в ПетербургеСупруга Янгулбаева находится в спецприемнике в Чечне, заявили в ГрозномМИД Украины заявил, что слова премьера Баварии о России вредят отношениямПассажира самолета Сочи — Петербург сняли с рейса за отказ надеть маскуСтепашин: Ширак благодарил Ельцина за спасение французского чиновникаУкраина получила вторую партию военной помощи от США