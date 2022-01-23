https://ria.ru/20220123/blinken-1769145823.html

США и Россия могут решить вопросы контроля над вооружениями, заявил Блинкен

США и Россия могут решить вопросы контроля над вооружениями, заявил Блинкен - РИА Новости, 23.01.2022

США и Россия могут решить вопросы контроля над вооружениями, заявил Блинкен

Вашингтон считает, что в отношениях с Москвой есть ряд сфер, в которых стороны могут разрешить обоюдные озабоченности в сфере безопасности, это включает и... РИА Новости, 23.01.2022

2022-01-23T17:14

2022-01-23T17:14

2022-01-23T18:25

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ВАШИНГТОН, 23 янв — РИА Новости. Вашингтон считает, что в отношениях с Москвой есть ряд сфер, в которых стороны могут разрешить обоюдные озабоченности в сфере безопасности, это включает и контроль над вооружениями, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен."Существует ряд сфер, в которых, на мой взгляд, мы могли бы разрешить обоюдные озабоченности в том, что касается безопасности в Европе в той манере, которая устроила бы все стороны", — сказал Блинкен в интервью телеканалу CNN.Как отметил глава американской дипломатии, одним из примеров таких сфер мог бы стать контроль над вооружениями РФ и США.США считают, что немедленное введение санкций против России в связи с ситуацией на Украине привело бы к утрате их "сдерживающего" эффекта, заявил Блинкен.Как отметил глава американской дипломатии, все те меры, которые принимают сейчас США и их союзники, призваны "сдержать и побудить Россию отказаться от агрессивных действий (в отношении Украины – ред.), параллельно добиваясь дипломатического разрешения сложившейся ситуации".В то же время, добавил Блинкен, Вашингтон и страны Европы готовятся "к любому возможному сценарию развития событий" вокруг Украины.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://radiosputnik.ria.ru/20220123/sanktsii-1769129981.html

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