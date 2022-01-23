https://ria.ru/20220123/blinken-1769145823.html
США и Россия могут решить вопросы контроля над вооружениями, заявил Блинкен
США и Россия могут решить вопросы контроля над вооружениями, заявил Блинкен - РИА Новости, 23.01.2022
США и Россия могут решить вопросы контроля над вооружениями, заявил Блинкен
Вашингтон считает, что в отношениях с Москвой есть ряд сфер, в которых стороны могут разрешить обоюдные озабоченности в сфере безопасности, это включает и... РИА Новости, 23.01.2022
2022-01-23T17:14
2022-01-23T17:14
2022-01-23T18:25
в мире
сша
энтони блинкен
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768896994_0:16:3110:1765_1920x0_80_0_0_cbdeeda1f51a05aef6b1f39f2e2970e1.jpg
ВАШИНГТОН, 23 янв — РИА Новости. Вашингтон считает, что в отношениях с Москвой есть ряд сфер, в которых стороны могут разрешить обоюдные озабоченности в сфере безопасности, это включает и контроль над вооружениями, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен."Существует ряд сфер, в которых, на мой взгляд, мы могли бы разрешить обоюдные озабоченности в том, что касается безопасности в Европе в той манере, которая устроила бы все стороны", — сказал Блинкен в интервью телеканалу CNN.Как отметил глава американской дипломатии, одним из примеров таких сфер мог бы стать контроль над вооружениями РФ и США.США считают, что немедленное введение санкций против России в связи с ситуацией на Украине привело бы к утрате их "сдерживающего" эффекта, заявил Блинкен.Как отметил глава американской дипломатии, все те меры, которые принимают сейчас США и их союзники, призваны "сдержать и побудить Россию отказаться от агрессивных действий (в отношении Украины – ред.), параллельно добиваясь дипломатического разрешения сложившейся ситуации".В то же время, добавил Блинкен, Вашингтон и страны Европы готовятся "к любому возможному сценарию развития событий" вокруг Украины.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://radiosputnik.ria.ru/20220123/sanktsii-1769129981.html
https://ria.ru/20220122/isklyuchenie-1769017023.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768896994_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a69791fec754ede070c43ff948188fb5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, энтони блинкен, россия
17:14 23.01.2022 (обновлено: 18:25 23.01.2022)
США и Россия могут решить вопросы контроля над вооружениями, заявил Блинкен
Госсекретарь Блинкен: незамедлительные санкции против Москвы не помогут ее "сдерживанию"
ВАШИНГТОН, 23 янв — РИА Новости. Вашингтон считает, что в отношениях с Москвой есть ряд сфер, в которых стороны могут разрешить обоюдные озабоченности в сфере безопасности, это включает и контроль над вооружениями, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Существует ряд сфер, в которых, на мой взгляд, мы могли бы разрешить обоюдные озабоченности в том, что касается безопасности в Европе
в той манере, которая устроила бы все стороны", — сказал Блинкен
в интервью телеканалу CNN
.
Как отметил глава американской дипломатии, одним из примеров таких сфер мог бы стать контроль над вооружениями РФ
и США.
США считают, что немедленное введение санкций против России в связи с ситуацией на Украине привело бы к утрате их "сдерживающего" эффекта, заявил Блинкен.
"Главная цель санкций — это сдерживание российской агрессии. Таким образом, если их задействовать сейчас, то мы потеряем сдерживающий эффект", — сказал Блинкен в интервью телеканалу CNN, комментируя развитие ситуации вокруг Украины.
Как отметил глава американской дипломатии, все те меры, которые принимают сейчас США и их союзники, призваны "сдержать и побудить Россию отказаться от агрессивных действий (в отношении Украины – ред.), параллельно добиваясь дипломатического разрешения сложившейся ситуации".
В то же время, добавил Блинкен, Вашингтон и страны Европы готовятся "к любому возможному сценарию развития событий" вокруг Украины.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.