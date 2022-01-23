https://ria.ru/20220123/bezopasnost-1769163325.html

В ОДКБ оценили военную активность НАТО в Восточной Европе

В ОДКБ оценили военную активность НАТО в Восточной Европе - РИА Новости, 23.01.2022

В ОДКБ оценили военную активность НАТО в Восточной Европе

Военная активность стран НАТО у границ ОДКБ в Восточной Европе не способствует укреплению безопасности в регионе, нужно снижать градус напряженности, заявил... РИА Новости, 23.01.2022

2022-01-23T20:30

2022-01-23T20:30

2022-01-23T21:31

в мире

одкб

восточная европа

станислав зась

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нато

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МИНСК, 23 янв – РИА Новости. Военная активность стран НАТО у границ ОДКБ в Восточной Европе не способствует укреплению безопасности в регионе, нужно снижать градус напряженности, заявил генсекретарь ОДКБ Станислав Зась."В целом милитаризация восточно-европейского региона вблизи западных границ ОДКБ, повышение активности военной на этих рубежах, не способствует укреплению безопасности всех наших стран, прежде всего, в восточно-европейском регионе, создает определенный источник угроз, это на самом деле так. Поэтому мы считаем важным все-таки снижать этот градус противостояния, напряженности, военной активности, искать другие способы для обеспечения безопасности", - сказал Зась в интервью телеканалу ОНТ, комментируя активность стран НАТО у границ Белоруссии. Интервью показано в воскресенье в эфире телеканала.Генсек отметил, что страны ОДКБ рассматривают организацию как достаточно эффективный инструмент обеспечения безопасности в зоне ответственности. "Ведь наши коллективные оборонные силы мы имеем право применять на территории наших государств, а за пределами наших государств – только лишь миротворческие подразделения, миротворческие контингенты и только с резолюции Совета безопасности ООН. Но в пределах своих территорий, своей зоны ответственности – для нас это на самом деле инструмент коллективного обеспечения безопасности всех наших государств", - подчеркнул он.Зась также рассказал о планах осенью провести международную конференцию по обеспечению безопасности с участием всех государств-членов организации и с привлечением представителей других государств, международных организаций. "Надеемся на высокоуровневый диалог, касающийся вопросов обеспечения безопасности на нашем евразийском пространстве", - добавил он.

https://ria.ru/20220120/kazakhstan-1768697031.html

восточная европа

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в мире, одкб, восточная европа, станислав зась, белоруссия, нато