20:30 23.01.2022 (обновлено: 21:31 23.01.2022)
В ОДКБ оценили военную активность НАТО в Восточной Европе
Генсек ОДКБ Зась: военная активность НАТО в Восточной Европе не способствует безопасности
© Sputnik / Виктор ТолочкоСтанислав Зась
© Sputnik / Виктор Толочко
Станислав Зась
МИНСК, 23 янв – РИА Новости. Военная активность стран НАТО у границ ОДКБ в Восточной Европе не способствует укреплению безопасности в регионе, нужно снижать градус напряженности, заявил генсекретарь ОДКБ Станислав Зась.
"В целом милитаризация восточно-европейского региона вблизи западных границ ОДКБ, повышение активности военной на этих рубежах, не способствует укреплению безопасности всех наших стран, прежде всего, в восточно-европейском регионе, создает определенный источник угроз, это на самом деле так. Поэтому мы считаем важным все-таки снижать этот градус противостояния, напряженности, военной активности, искать другие способы для обеспечения безопасности", - сказал Зась в интервью телеканалу ОНТ, комментируя активность стран НАТО у границ Белоруссии. Интервью показано в воскресенье в эфире телеканала.
Генсек отметил, что страны ОДКБ рассматривают организацию как достаточно эффективный инструмент обеспечения безопасности в зоне ответственности. "Ведь наши коллективные оборонные силы мы имеем право применять на территории наших государств, а за пределами наших государств – только лишь миротворческие подразделения, миротворческие контингенты и только с резолюции Совета безопасности ООН. Но в пределах своих территорий, своей зоны ответственности – для нас это на самом деле инструмент коллективного обеспечения безопасности всех наших государств", - подчеркнул он.
Зась также рассказал о планах осенью провести международную конференцию по обеспечению безопасности с участием всех государств-членов организации и с привлечением представителей других государств, международных организаций. "Надеемся на высокоуровневый диалог, касающийся вопросов обеспечения безопасности на нашем евразийском пространстве", - добавил он.