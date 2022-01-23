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Премьер Греции встретился с бездомными
Премьер Греции встретился с бездомными - РИА Новости, 23.01.2022
Премьер Греции встретился с бездомными
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в субботу вечером посетил бездомных в порту Пирей, поговорил с ними о проблемах и пообещал помочь с вакцинацией,... РИА Новости, 23.01.2022
2022-01-23T12:39
2022-01-23T13:46
распространение коронавируса
в мире
греция
красный крест
здоровье - общество
пирей
кириакос мицотакис
коронавирус covid-19
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АФИНЫ, 23 янв - РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в субботу вечером посетил бездомных в порту Пирей, поговорил с ними о проблемах и пообещал помочь с вакцинацией, сообщила пресс-служба главы правительства."Мицотакис говорил с бездомными обо всем, что их беспокоит и что они хотят решить. Со своей стороны они поблагодарили премьер-министра за то, что генеральный секретарь по социальной солидарности и борьбе с бедностью Йоргос Стаматис постоянно рядом с ними. "Здесь мы семья, господин председатель", - сказал премьер-министру один из живущих в этом месте, имея в виду, что здесь есть люди из разных уголков страны, от Дзумерки (горы на севере страны) до Кефалонии, и между ними есть солидарность", - говорится в сообщении пресс-службы.Мицотакис поблагодарил членов Красного Креста и других организаций, которые раздавали горячее питание, одеяла и предлагали свои добрые услуги, а также врачей из организации "Врачи мира", которые находятся рядом с бездомными, предлагая медикаменты и медицинскую помощь."Они также обсудили процесс вакцинации с премьер-министром, который пообещал провести немедленную встречу с отделом вакцинации и главным эпидемиологом Сотирисом Циодрасом для тех, кто еще не был вакцинирован", - сообщила пресс-служба.Правительство выступило с рядом инициатив для бездомных. Национальная стратегия в отношении бездомных направлена на ликвидацию бездомности к 2025-2026 годах, сейчас по всей стране начинается регистрация в реестре бездомных. Одновременно специальной программой "Жилье и работа" в сотрудничестве с органами местного самоуправления предусмотрено обеспечение бездомных жильем и коммунальными работами. Ожидается, что к этой программе присоединятся 600 домохозяйств.Кроме того, в Фонд восстановления включена специальная программа с общим бюджетом 111 миллионов евро для 10 тысяч безработных, которые сталкиваются со значительными сложностями на пути их интеграции или реинтеграции на рынок труда. Безработные, принадлежащие к социально уязвимым группам, получат ежемесячную субсидию на заработную плату и взносы в размере 700-750 евро, сообщила пресс-служба.По данным правительства, в структурах для бездомных в декабре 2021 года было 630 человек, при этом 76 находятся в процессе приема. Год назад их было 732 и 59 соответственно. Из 630 человек 525 вакцинированы и 19 проходят вакцинацию, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20211231/koronavirus-1766323500.html
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в мире, греция, красный крест, здоровье - общество, пирей, кириакос мицотакис, коронавирус covid-19
12:39 23.01.2022 (обновлено: 13:46 23.01.2022)
 
Премьер Греции встретился с бездомными

Премьер Греции Мицотакис встретился с бездомными и пообещал им прививки от коронавируса

© Фото : @kyriakosmitsotakis/FacebookПремьер-министр Греции Кириакос Мицотакис посетил бездомных в порту Пирей
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис посетил бездомных в порту Пирей - РИА Новости, 1920, 23.01.2022
© Фото : @kyriakosmitsotakis/Facebook
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис посетил бездомных в порту Пирей
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АФИНЫ, 23 янв - РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в субботу вечером посетил бездомных в порту Пирей, поговорил с ними о проблемах и пообещал помочь с вакцинацией, сообщила пресс-служба главы правительства.
"Мицотакис говорил с бездомными обо всем, что их беспокоит и что они хотят решить. Со своей стороны они поблагодарили премьер-министра за то, что генеральный секретарь по социальной солидарности и борьбе с бедностью Йоргос Стаматис постоянно рядом с ними. "Здесь мы семья, господин председатель", - сказал премьер-министру один из живущих в этом месте, имея в виду, что здесь есть люди из разных уголков страны, от Дзумерки (горы на севере страны) до Кефалонии, и между ними есть солидарность", - говорится в сообщении пресс-службы.
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Мицотакис поблагодарил членов Красного Креста и других организаций, которые раздавали горячее питание, одеяла и предлагали свои добрые услуги, а также врачей из организации "Врачи мира", которые находятся рядом с бездомными, предлагая медикаменты и медицинскую помощь.
"Они также обсудили процесс вакцинации с премьер-министром, который пообещал провести немедленную встречу с отделом вакцинации и главным эпидемиологом Сотирисом Циодрасом для тех, кто еще не был вакцинирован", - сообщила пресс-служба.
Правительство выступило с рядом инициатив для бездомных. Национальная стратегия в отношении бездомных направлена на ликвидацию бездомности к 2025-2026 годах, сейчас по всей стране начинается регистрация в реестре бездомных. Одновременно специальной программой "Жилье и работа" в сотрудничестве с органами местного самоуправления предусмотрено обеспечение бездомных жильем и коммунальными работами. Ожидается, что к этой программе присоединятся 600 домохозяйств.
Кроме того, в Фонд восстановления включена специальная программа с общим бюджетом 111 миллионов евро для 10 тысяч безработных, которые сталкиваются со значительными сложностями на пути их интеграции или реинтеграции на рынок труда. Безработные, принадлежащие к социально уязвимым группам, получат ежемесячную субсидию на заработную плату и взносы в размере 700-750 евро, сообщила пресс-служба.
По данным правительства, в структурах для бездомных в декабре 2021 года было 630 человек, при этом 76 находятся в процессе приема. Год назад их было 732 и 59 соответственно. Из 630 человек 525 вакцинированы и 19 проходят вакцинацию, говорится в сообщении.
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