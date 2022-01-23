01:53 23.01.2022 (обновлено: 07:15 23.01.2022)
Посол России заявил о невозможности размещения военных баз в Венесуэле
Посол России Мелик-Багдасаров: конституция Венесуэлы запрещает размещение иностранных баз
© Фото : аккаунт Посольства России в Венесуэле в FacebookПосол РФ в Венесуэле Сергей Мелик–Багдасаров
Посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик–Багдасаров
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Размещение российских военных баз в Венесуэле невозможно, так как это запрещает конституция страны, заявил в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.
Дипломат назвал данный вопрос "очевидным", отметив, что для этого "достаточно заглянуть" в основной закон Венесуэлы.
В то же время Мелик-Багдасаров допустил, что в случае усиления давления со стороны США Москва и Каракас могут нарастить военное сотрудничество. Форм такого сотрудничества, как отметил дипломат, множество.
"В Венесуэле достаточно развитая портовая инфраструктура. Здесь есть и глубоководные порты, здесь есть и гражданские порты, есть различные базы военно-морского флота венесуэльского. Все здесь для необходимости имеется. Другое дело, что тема эта достаточно чувствительная. Более того, сюда приходили наши авианесущие крейсеры, ракетные крейсеры, и ничего сверхнеобычного в этом мы абсолютно не видим", - добавил он.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан пригрозил "решительным ответом" в случае отправки российских военных в Латинскую Америку.
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, ранее комментируя вероятность размещения российских военных на Кубе и в Венесуэле, отказался что-либо подтверждать или исключать. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что вопрос о военных базах в ходе недавних телефонных переговоров лидеров двух стран Владимира Путина и Николаса Мадуро не поднимался.
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