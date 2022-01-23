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Посол России заявил о невозможности размещения военных баз в Венесуэле
Посол России заявил о невозможности размещения военных баз в Венесуэле - РИА Новости, 23.01.2022
Посол России заявил о невозможности размещения военных баз в Венесуэле
Размещение российских военных баз в Венесуэле невозможно, так как это запрещает конституция страны, заявил в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" посол России в РИА Новости, 23.01.2022
2022-01-23T01:53
2022-01-23T07:15
венесуэла
куба
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латинская америка
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Размещение российских военных баз в Венесуэле невозможно, так как это запрещает конституция страны, заявил в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.Дипломат назвал данный вопрос "очевидным", отметив, что для этого "достаточно заглянуть" в основной закон Венесуэлы.В то же время Мелик-Багдасаров допустил, что в случае усиления давления со стороны США Москва и Каракас могут нарастить военное сотрудничество. Форм такого сотрудничества, как отметил дипломат, множество.Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан пригрозил "решительным ответом" в случае отправки российских военных в Латинскую Америку.Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, ранее комментируя вероятность размещения российских военных на Кубе и в Венесуэле, отказался что-либо подтверждать или исключать. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что вопрос о военных базах в ходе недавних телефонных переговоров лидеров двух стран Владимира Путина и Николаса Мадуро не поднимался.
https://ria.ru/20220122/guaido-1769093114.html
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венесуэла, куба, сергей рябков, латинская америка, джейк салливан
01:53 23.01.2022 (обновлено: 07:15 23.01.2022)
 
Посол России заявил о невозможности размещения военных баз в Венесуэле

Посол России Мелик-Багдасаров: конституция Венесуэлы запрещает размещение иностранных баз

© Фото : аккаунт Посольства России в Венесуэле в FacebookПосол РФ в Венесуэле Сергей Мелик–Багдасаров
Посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик–Багдасаров - РИА Новости, 1920, 23.01.2022
© Фото : аккаунт Посольства России в Венесуэле в Facebook
Посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик–Багдасаров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Размещение российских военных баз в Венесуэле невозможно, так как это запрещает конституция страны, заявил в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.
Дипломат назвал данный вопрос "очевидным", отметив, что для этого "достаточно заглянуть" в основной закон Венесуэлы.
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В то же время Мелик-Багдасаров допустил, что в случае усиления давления со стороны США Москва и Каракас могут нарастить военное сотрудничество. Форм такого сотрудничества, как отметил дипломат, множество.
Венесуэле достаточно развитая портовая инфраструктура. Здесь есть и глубоководные порты, здесь есть и гражданские порты, есть различные базы военно-морского флота венесуэльского. Все здесь для необходимости имеется. Другое дело, что тема эта достаточно чувствительная. Более того, сюда приходили наши авианесущие крейсеры, ракетные крейсеры, и ничего сверхнеобычного в этом мы абсолютно не видим", - добавил он.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан пригрозил "решительным ответом" в случае отправки российских военных в Латинскую Америку.
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, ранее комментируя вероятность размещения российских военных на Кубе и в Венесуэле, отказался что-либо подтверждать или исключать. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что вопрос о военных базах в ходе недавних телефонных переговоров лидеров двух стран Владимира Путина и Николаса Мадуро не поднимался.
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ВенесуэлаКубаСергей РябковЛатинская АмерикаДжейк Салливан
 
 
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