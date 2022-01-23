https://ria.ru/20220123/bazy-1769098068.html

Посол России заявил о невозможности размещения военных баз в Венесуэле

Посол России заявил о невозможности размещения военных баз в Венесуэле - РИА Новости, 23.01.2022

Посол России заявил о невозможности размещения военных баз в Венесуэле

Размещение российских военных баз в Венесуэле невозможно, так как это запрещает конституция страны, заявил в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" посол России в РИА Новости, 23.01.2022

2022-01-23T01:53

2022-01-23T01:53

2022-01-23T07:15

венесуэла

куба

сергей рябков

латинская америка

джейк салливан

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Размещение российских военных баз в Венесуэле невозможно, так как это запрещает конституция страны, заявил в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.Дипломат назвал данный вопрос "очевидным", отметив, что для этого "достаточно заглянуть" в основной закон Венесуэлы.В то же время Мелик-Багдасаров допустил, что в случае усиления давления со стороны США Москва и Каракас могут нарастить военное сотрудничество. Форм такого сотрудничества, как отметил дипломат, множество.Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан пригрозил "решительным ответом" в случае отправки российских военных в Латинскую Америку.Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, ранее комментируя вероятность размещения российских военных на Кубе и в Венесуэле, отказался что-либо подтверждать или исключать. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что вопрос о военных базах в ходе недавних телефонных переговоров лидеров двух стран Владимира Путина и Николаса Мадуро не поднимался.

https://ria.ru/20220122/guaido-1769093114.html

https://ria.ru/20211230/svyazi-1766171151.html

венесуэла

куба

латинская америка

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венесуэла, куба, сергей рябков, латинская америка, джейк салливан