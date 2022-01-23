https://ria.ru/20220123/bavariya-1769171381.html
МИД Украины заявил, что слова премьера Баварии о России вредят отношениям
МИД Украины заявил, что слова премьера Баварии о России вредят отношениям - РИА Новости, 23.01.2022
МИД Украины заявил, что слова премьера Баварии о России вредят отношениям
Слова премьера Баварии Маркуса Зёдера о России вредят отношениям Киева и Берлина, сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко. РИА Новости, 23.01.2022
2022-01-23T22:17
2022-01-23T22:17
2022-01-23T22:17
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КИЕВ, 23 янв - РИА Новости. Слова премьера Баварии Маркуса Зёдера о России вредят отношениям Киева и Берлина, сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.Ранее Зёдер заявил, что Российская Федерация является "сложным партнером, однако не врагом"."Они наносят ущерб двусторонним отношениям и подвешивают международные усилия по предотвращению новых волн агрессии России против Украины и агрессивных действий против других стран Европы", - приводит слова Николенко агентство "РБК-Украина".По словам пресс-секретаря МИД Украины, главной целью Кремля является разрушение единства в сдерживании России, чтобы и дальше воплощать свои планы. Подыгрывать ему - значит подрывать безопасность не только Украины, но и Европы, сказал Николенко.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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в мире, киев, бавария, дмитрий песков, нато, мид украины, маркус зедер, россия, олег николенко
МИД Украины заявил, что слова премьера Баварии о России вредят отношениям
МИД Украины заявил, что слова премьера Баварии о России вредят отношениям Киева и Берлина