https://ria.ru/20220123/bastrykin-1769143520.html

СК подготовит предложения по изменению законов об отлове бродячих собак

СК подготовит предложения по изменению законов об отлове бродячих собак - РИА Новости, 23.01.2022

СК подготовит предложения по изменению законов об отлове бродячих собак

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил подготовить предложения по изменению законодательства из-за случаев гибели людей после нападения РИА Новости, 23.01.2022

2022-01-23T16:40

2022-01-23T16:40

2022-01-23T19:05

общество

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

воронежская область

славск

александр бастрыкин

россия

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил подготовить предложения по изменению законодательства из-за случаев гибели людей после нападения бродячих собак, сообщается на сайте ведомства."В связи с очередным случаем гибели ребенка в результате нападения стаи бродячих собак председатель Следственного комитета России поручил сотрудникам центрального аппарата проанализировать аналогичные происшествия в разных регионах и проработать предложения по усовершенствованию действующего законодательства с целью повышения безопасности населения и исключения таких фактов", — говорится в сообщении.Комментируя последние резонансные инциденты, в СК отметили, что в Смоленской, Саратовской, Сахалинской, Новосибирской и Воронежской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе, Хабаровском крае, республиках Бурятия, Саха и других регионах уже дается правовая оценка действиям или бездействию сотрудников местных администраций и организаций, ответственных за отлов безнадзорных животных.В субботу в селе Домна Читинского района нашли тело семилетней девочки со следами от нападения животных. Предположительно, ребенка загрызли бездомные собаки, Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования.Губернатор Забайкальского края Александр Осипов заявил, что поднимет вопрос изменения федерального закона, регулирующего отлов безнадзорных животных. По его словам, сейчас в документе есть изъяны, которые не позволяют "удалить собак с улиц населенных пунктов". Пресс-служба главы региона сообщила, что в Домне выделят дополнительный автобус для перевозки людей в школу, также в ближайшее время решат вопросы с собаками и неосвещенными улицами в селе.Вечером 20 января в городе Славске Калининградской области бродячая собака укусила за лицо десятилетнюю школьницу.

https://ria.ru/20220123/chita-1769117995.html

https://ria.ru/20220123/zabaykale-1769106287.html

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общество, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, воронежская область, славск, александр бастрыкин, россия