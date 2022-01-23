16:40 23.01.2022 (обновлено: 19:05 23.01.2022)
СК подготовит предложения по изменению законов об отлове бродячих собак
Глава СК Бастрыкин поручил подготовить идеи по изменению законов об отлове бродячих собак
© Фото : предоставлено СК РФПредседатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин
© Фото : предоставлено СК РФ
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил подготовить предложения по изменению законодательства из-за случаев гибели людей после нападения бродячих собак, сообщается на сайте ведомства.
"В связи с очередным случаем гибели ребенка в результате нападения стаи бродячих собак председатель Следственного комитета России поручил сотрудникам центрального аппарата проанализировать аналогичные происшествия в разных регионах и проработать предложения по усовершенствованию действующего законодательства с целью повышения безопасности населения и исключения таких фактов", — говорится в сообщении.
Комментируя последние резонансные инциденты, в СК отметили, что в Смоленской, Саратовской, Сахалинской, Новосибирской и Воронежской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе, Хабаровском крае, республиках Бурятия, Саха и других регионах уже дается правовая оценка действиям или бездействию сотрудников местных администраций и организаций, ответственных за отлов безнадзорных животных.
В субботу в селе Домна Читинского района нашли тело семилетней девочки со следами от нападения животных. Предположительно, ребенка загрызли бездомные собаки, Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования.
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов заявил, что поднимет вопрос изменения федерального закона, регулирующего отлов безнадзорных животных. По его словам, сейчас в документе есть изъяны, которые не позволяют "удалить собак с улиц населенных пунктов". Пресс-служба главы региона сообщила, что в Домне выделят дополнительный автобус для перевозки людей в школу, также в ближайшее время решат вопросы с собаками и неосвещенными улицами в селе.
Вечером 20 января в городе Славске Калининградской области бродячая собака укусила за лицо десятилетнюю школьницу.