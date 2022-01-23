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Россиянка погибла в ДТП в Аргентине
Россиянка погибла в ДТП в Аргентине - РИА Новости, 23.01.2022
Россиянка погибла в ДТП в Аргентине
Молодая россиянка погибла в ДТП в аргентинской провинции Буэнос-Айрес, сообщил новостной портал Infobae. РИА Новости, 23.01.2022
2022-01-23T02:14
2022-01-23T02:14
в мире
аргентина
россия
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БУЭНОС-АЙРЕС, 23 янв - РИА Новости. Молодая россиянка погибла в ДТП в аргентинской провинции Буэнос-Айрес, сообщил новостной портал Infobae.Отмечается, что девушка 27-ми лет была единственной жертвой столкновения автобуса и грузовика в районе города Кармен-де-Ареко, ещё 12 человек получили ранения. По данным издания, россиянка работала моделью и собиралась через несколько дней вернуться на родину.Информацию о гибели девушки подтвердил РИА Новости заведующий консульским отделом посольства РФ в Аргентине Георгий Полин."Мы на связи с ее родными. Решение о вывозе тела или о кремации примет семья", - сказал Полин.
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в мире, аргентина, россия
02:14 23.01.2022
 
Россиянка погибла в ДТП в Аргентине

Российская модель погибла в ДТП с автобусом и грузовиком в Аргентине

© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкБуэнос-Айрес
Буэнос-Айрес - РИА Новости, 1920, 23.01.2022
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Буэнос-Айрес
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БУЭНОС-АЙРЕС, 23 янв - РИА Новости. Молодая россиянка погибла в ДТП в аргентинской провинции Буэнос-Айрес, сообщил новостной портал Infobae.
Отмечается, что девушка 27-ми лет была единственной жертвой столкновения автобуса и грузовика в районе города Кармен-де-Ареко, ещё 12 человек получили ранения. По данным издания, россиянка работала моделью и собиралась через несколько дней вернуться на родину.
Информацию о гибели девушки подтвердил РИА Новости заведующий консульским отделом посольства РФ в Аргентине Георгий Полин.
"Мы на связи с ее родными. Решение о вывозе тела или о кремации примет семья", - сказал Полин.
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