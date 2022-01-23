https://ria.ru/20220123/admiral-1769099825.html

Немцам понравилось заявление вице-адмирала о Крыме

Немцы вступились за главкома ВМС после слов о Крыме - РИА Новости, 23.01.2022

Немцам понравилось заявление вице-адмирала о Крыме

Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал материал, посвященный резкой реакции Киева на высказывание вице-адмирала, главкома ВМС Германии Кая-Ахима Шенбаха о... РИА Новости, 23.01.2022

2022-01-23T03:27

2022-01-23T03:27

2022-01-23T03:27

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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал материал, посвященный резкой реакции Киева на высказывание вице-адмирала, главкома ВМС Германии Кая-Ахима Шенбаха о России.Ранее, выступая в Индии, Шенбах заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины. По поводу обвинений со стороны Запада в адрес России, что Москва якобы может планировать дестабилизацию Украины, он отметил, что это "нонсенс". Индия и Германия нуждаются в России для противостояния КНР, заявил также вице-адмирал, указав, что президент России Владимир Путин хочет от Запада "уважения на равных", и "легко оказать ему (Путину – ред.) уважение, которого он требует - и которого он, вероятно, заслуживает". После этого МИД Украины выступил с требованием к правительству ФРГ публично опровергнуть высказывания Шенбаха, а также вызвал посла Германии Анку Фельдгузен. Позднее сам вице-адмирал сообщил, что подал прошение об отставке.Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях."Это правда (слова вице-адмирала. – прим. ред.), или Украина считает, что Россия вернет Крым. Точно так же Израиль не вернет Голанские высоты. Украина взвинчивает ситуацию и пытается втянуть в этот кризис Германию, чтобы остановить "Северный поток — 2"", - заявил пользователь Bbz."И снова Украина вызвала немецкого посла. Причина: слова немецкого адмирала в Индии. Агрессивную антинемецкую политику Украины я считаю деструктивной. Так не приобретаются друзья или союзники", - указал jedermann."Адмирал Шенбах просто сказал вслух то, о чем думает большинство. Крым остается российским. Украина вообще не вписывается в наши структуры – ЕС, НАТО, еврозона. В военном отношении там нечего ловить", - отметил Adrian-FAI."Тот, кто верит, что Россия вернет Крым, также верит в Деда Мороза. Вице-адмирал говорит только то, что знает каждый", - подчеркнул firmus."Если Украина действительно подаст заявку на вступление в НАТО, то Германия, естественно, должна сказать "нет". У нас достаточно фальшивых друзей", - выразил мнение Partytime."Нравится это Украине или нет, но Крым для нее ушел, он - российский, адмирал прав и говорит верно", - заключил другой пользователь.Россия не раз заявляла, что открыта к диалогу с Западом на основе взаимоуважения, но не она виновата в ухудшении отношений.Крым стал российским после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20220122/germaniya-1769079837.html

https://ria.ru/20220122/ukraina-1769015832.html

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