https://ria.ru/20220122/zrk-1769032818.html
В ЛНР заявили о размещении силовиками ЗРК у населенного пункта в Донбассе
В ЛНР заявили о размещении силовиками ЗРК у населенного пункта в Донбассе - РИА Новости, 22.01.2022
В ЛНР заявили о размещении силовиками ЗРК у населенного пункта в Донбассе
Украинские силовики разместили зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Оса" вблизи села Дмитровка в Донбассе, заявили журналистам в Народной милиции... РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T10:21
2022-01-22T10:21
2022-01-22T14:07
в мире
украина
донбасс
лнр
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155055/28/1550552809_109:108:3072:1775_1920x0_80_0_0_7f20fbf400b8d76021d18a9cd696d42d.jpg
ЛУГАНСК, 22 янв — РИА Новости. Украинские силовики разместили зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Оса" вблизи села Дмитровка в Донбассе, заявили журналистам в Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики."В нарушение третьего пункта дополнительных мер противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории", — сказал представитель пресс-службы оборонного ведомства республики.В конце сентября 2015 года участники конфликта подписали соглашение об отводе вооружений калибра более 100 миллиметров и танков от линии соприкосновения в Донбассе. Этот процесс завершился 12 ноября 2015-го. Народная милиция ЛНР и ДНР не раз обвиняла украинских силовиков в его нарушении.Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Соответствующие приказы должны действовать до полного прекращения конфликта.В российском МИД отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в регионе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
https://ria.ru/20220122/sanktsii-1769012901.html
https://ria.ru/20220122/pomosch-1769020095.html
украина
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155055/28/1550552809_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1d569f6d30fb07e1e9ec229b026f0598.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, донбасс, лнр, ситуация в днр и лнр
10:21 22.01.2022 (обновлено: 14:07 22.01.2022)
В ЛНР заявили о размещении силовиками ЗРК у населенного пункта в Донбассе
Народная милиция ЛНР: украинские силовики разместили ЗРК у населенного пункта в Донбассе