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В ЛНР заявили о размещении силовиками ЗРК у населенного пункта в Донбассе
В ЛНР заявили о размещении силовиками ЗРК у населенного пункта в Донбассе - РИА Новости, 22.01.2022
В ЛНР заявили о размещении силовиками ЗРК у населенного пункта в Донбассе
Украинские силовики разместили зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Оса" вблизи села Дмитровка в Донбассе, заявили журналистам в Народной милиции... РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T10:21
2022-01-22T14:07
в мире
украина
донбасс
лнр
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 22 янв — РИА Новости. Украинские силовики разместили зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Оса" вблизи села Дмитровка в Донбассе, заявили журналистам в Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики."В нарушение третьего пункта дополнительных мер противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории", — сказал представитель пресс-службы оборонного ведомства республики.В конце сентября 2015 года участники конфликта подписали соглашение об отводе вооружений калибра более 100 миллиметров и танков от линии соприкосновения в Донбассе. Этот процесс завершился 12 ноября 2015-го. Народная милиция ЛНР и ДНР не раз обвиняла украинских силовиков в его нарушении.Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Соответствующие приказы должны действовать до полного прекращения конфликта.В российском МИД отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в регионе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
https://ria.ru/20220122/sanktsii-1769012901.html
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в мире, украина, донбасс, лнр, ситуация в днр и лнр
10:21 22.01.2022 (обновлено: 14:07 22.01.2022)
 
В ЛНР заявили о размещении силовиками ЗРК у населенного пункта в Донбассе

Народная милиция ЛНР: украинские силовики разместили ЗРК у населенного пункта в Донбассе

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУкраинские военнослужащие в Луганской области
Украинские военнослужащие в Луганской области - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Украинские военнослужащие в Луганской области
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 22 янв — РИА Новости. Украинские силовики разместили зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Оса" вблизи села Дмитровка в Донбассе, заявили журналистам в Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.
"В нарушение третьего пункта дополнительных мер противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории", — сказал представитель пресс-службы оборонного ведомства республики.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
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В конце сентября 2015 года участники конфликта подписали соглашение об отводе вооружений калибра более 100 миллиметров и танков от линии соприкосновения в Донбассе. Этот процесс завершился 12 ноября 2015-го. Народная милиция ЛНР и ДНР не раз обвиняла украинских силовиков в его нарушении.
Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Соответствующие приказы должны действовать до полного прекращения конфликта.
В российском МИД отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в регионе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
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