https://ria.ru/20220122/zhaloby-1769084812.html

СК выяснит, почему в Забайкалье игнорировали жалобы на бродячих собак

СК выяснит, почему в Забайкалье игнорировали жалобы на бродячих собак - РИА Новости, 22.01.2022

СК выяснит, почему в Забайкалье игнорировали жалобы на бродячих собак

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил выяснить, почему в Забайкалье, где бродячие собаки насмерть загрызли ребёнка, не была решена... РИА Новости, 22.01.2022

2022-01-22T20:40

2022-01-22T20:40

2022-01-22T20:40

происшествия

читинский район

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил выяснить, почему в Забайкалье, где бродячие собаки насмерть загрызли ребёнка, не была решена проблема с бездомными животными, а жалобы людей игнорировались, сообщается на сайте СК РФ.В субботу вечером в правоохранительные органы села Домна Читинского района поступило сообщение об исчезновении семилетней девочки. Тело ребенка нашли на одном из пустырей со следами от нападения животных. Предположительно, ребенка загрызли бездомные собаки, заведено дело. Бастрыкин дал поручение доложить ему о ходе расследования дела о гибели семилетней девочки из-за нападения собак.По данным СК, местные жители на народном сходе после инцидента сообщили, что проблема с бродячими животными в этой местности не решалась много лет."Они утверждают, что люди неоднократно жаловались на это, но никакие меры не предпринимались. Председатель СК России поручил следователям принять исчерпывающие меры к проверке доводов местных жителей и установлению всех обстоятельств произошедшего, а также дать объективную правовую оценку действиям соответствующих контролирующих органов", - говорится в сообщении.Кроме того, поручено передать дело в Главное следственное управление СК России.

https://ria.ru/20220122/zabaykale-1769055625.html

читинский район

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происшествия, читинский район, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия