https://ria.ru/20220122/zemletryasenie-1769024708.html
У побережья Аляски зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3
У побережья Аляски зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3 - РИА Новости, 22.01.2022
У побережья Аляски зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у побережья американского штата Аляска, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T08:41
2022-01-22T08:41
2022-01-22T08:41
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у побережья американского штата Аляска, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение зафиксировано в 5.17 по времени UTC (8.17 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 87 километрах к югу от города Уналашка. Очаг залегал на глубине 3 километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала, угроза цунами не объявлялась.
https://ria.ru/20211014/alyaska-1753997955.html
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в мире, сша, аляска
У побережья Аляски зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3
У побережья штата Аляска зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3