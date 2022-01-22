https://ria.ru/20220122/zemletryasenie-1769024708.html

У побережья Аляски зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3

У побережья Аляски зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3 - РИА Новости, 22.01.2022

У побережья Аляски зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у побережья американского штата Аляска, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 22.01.2022

2022-01-22T08:41

2022-01-22T08:41

2022-01-22T08:41

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у побережья американского штата Аляска, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение зафиксировано в 5.17 по времени UTC (8.17 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 87 километрах к югу от города Уналашка. Очаг залегал на глубине 3 километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала, угроза цунами не объявлялась.

https://ria.ru/20211014/alyaska-1753997955.html

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в мире, сша, аляска