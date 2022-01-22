https://ria.ru/20220122/zemletryasenie-1769019169.html

Около побережья Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6,0

Около побережья Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6,0 - РИА Новости, 22.01.2022

Около побережья Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6,0

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло около побережья Филиппин, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 22.01.2022

2022-01-22T06:24

2022-01-22T06:24

2022-01-22T06:24

в мире

землетрясение

филиппины

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло около побережья Филиппин, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение зафиксировано в 02.26 по времени UTC (05.26 мск). Эпицентр располагался в 231 километре к юго-востоку от муниципалитета Сарангани. Очаг залегал на глубине 24 километра.Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.

https://ria.ru/20220121/zemletryasenie-1768987461.html

филиппины

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в мире, землетрясение, филиппины