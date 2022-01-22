https://ria.ru/20220122/zelenskiy-1769048735.html

Депутат назвал условие возвращения Зеленского за стол переговоров с Москвой

Депутат назвал условие возвращения Зеленского за стол переговоров с Москвой - РИА Новости, 22.01.2022

Депутат назвал условие возвращения Зеленского за стол переговоров с Москвой

Президент Украины Владимир Зеленский может рассчитывать на переговоры с главой России Владимиром Путины в том случае, если он вернется к минским соглашениям по... РИА Новости, 22.01.2022

2022-01-22T13:28

2022-01-22T13:28

2022-01-22T13:28

политика

украина

владимир зеленский

госдума рф

донбасс

адальби шхагошев

минские соглашения

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский может рассчитывать на переговоры с главой России Владимиром Путины в том случае, если он вернется к минским соглашениям по урегулированию в Донбассе, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.Как подчеркнул парламентарий, стороны переговорного процесса по гарантиям безопасности посылают Киеву "подсказки" на этот счет, но отсутствие политической интуиции ставит Зеленского в тупик."Все стороны переговоров подталкивают Зеленского к возвращению к минским соглашениям. Однако у него наблюдается полное отсутствие политической интуиции в этом смысле, он этого не понимает", - подчеркнул политик.Шхагошев добавил, что Зеленский может вернуться за стол переговоров с Москвой в том случае, если будет выполнять минские договоренности."Это единственное, что может сдвинуть Зеленского с места и позволить ему расширить свои переговорные возможности - в том числе и с Путиным, но если он (Зеленский - ред.) вернется к минским переговорам", - констатировал он.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Россия и США 10 января провели раунд диалога по стратегической стабильности в Женеве. За ним последовали заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе и консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Главным фокусом дискуссий стали предложения российской стороны.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

https://ria.ru/20220122/pomosch-1769020095.html

https://ria.ru/20220122/strakh-1769015304.html

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политика, украина, владимир зеленский, госдума рф, донбасс, адальби шхагошев, минские соглашения