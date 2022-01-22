Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220122/zelenskiy-1769048735.html
Депутат назвал условие возвращения Зеленского за стол переговоров с Москвой
Депутат назвал условие возвращения Зеленского за стол переговоров с Москвой - РИА Новости, 22.01.2022
Депутат назвал условие возвращения Зеленского за стол переговоров с Москвой
Президент Украины Владимир Зеленский может рассчитывать на переговоры с главой России Владимиром Путины в том случае, если он вернется к минским соглашениям по... РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T13:28
2022-01-22T13:28
политика
украина
владимир зеленский
госдума рф
донбасс
адальби шхагошев
минские соглашения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763527149_0:95:3001:1783_1920x0_80_0_0_c6f172819bb6772ee0a0af6f24ab87fc.jpg
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский может рассчитывать на переговоры с главой России Владимиром Путины в том случае, если он вернется к минским соглашениям по урегулированию в Донбассе, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.Как подчеркнул парламентарий, стороны переговорного процесса по гарантиям безопасности посылают Киеву "подсказки" на этот счет, но отсутствие политической интуиции ставит Зеленского в тупик."Все стороны переговоров подталкивают Зеленского к возвращению к минским соглашениям. Однако у него наблюдается полное отсутствие политической интуиции в этом смысле, он этого не понимает", - подчеркнул политик.Шхагошев добавил, что Зеленский может вернуться за стол переговоров с Москвой в том случае, если будет выполнять минские договоренности."Это единственное, что может сдвинуть Зеленского с места и позволить ему расширить свои переговорные возможности - в том числе и с Путиным, но если он (Зеленский - ред.) вернется к минским переговорам", - констатировал он.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Россия и США 10 января провели раунд диалога по стратегической стабильности в Женеве. За ним последовали заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе и консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Главным фокусом дискуссий стали предложения российской стороны.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
https://ria.ru/20220122/pomosch-1769020095.html
https://ria.ru/20220122/strakh-1769015304.html
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763527149_83:0:2750:2000_1920x0_80_0_0_27e6eddd7e94886ea1898062e92949f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, украина, владимир зеленский, госдума рф, донбасс, адальби шхагошев, минские соглашения
13:28 22.01.2022
 
Депутат назвал условие возвращения Зеленского за стол переговоров с Москвой

Депутат Шхагошев: Зеленский вернется к переговорам при выполнении Минских соглашений

CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский может рассчитывать на переговоры с главой России Владимиром Путины в том случае, если он вернется к минским соглашениям по урегулированию в Донбассе, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.
Как подчеркнул парламентарий, стороны переговорного процесса по гарантиям безопасности посылают Киеву "подсказки" на этот счет, но отсутствие политической интуиции ставит Зеленского в тупик.
"Все стороны переговоров подталкивают Зеленского к возвращению к минским соглашениям. Однако у него наблюдается полное отсутствие политической интуиции в этом смысле, он этого не понимает", - подчеркнул политик.
Шхагошев добавил, что Зеленский может вернуться за стол переговоров с Москвой в том случае, если будет выполнять минские договоренности.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
07:11
На Украину доставили первую партию новой военной помощи от США
"Это единственное, что может сдвинуть Зеленского с места и позволить ему расширить свои переговорные возможности - в том числе и с Путиным, но если он (Зеленский - ред.) вернется к минским переговорам", - констатировал он.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Россия и США 10 января провели раунд диалога по стратегической стабильности в Женеве. За ним последовали заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе и консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Главным фокусом дискуссий стали предложения российской стороны.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
03:24
В Раде рассказали, как Зеленский сеет страх и панику на Украине
 
ПолитикаУкраинаВладимир ЗеленскийГосдума РФДонбассАдальби ШхагошевМинские соглашения
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:05Рогозин заявил о росте мирового спроса на ракетные пуски
00:54Вучич обвинил фонд Рокфеллера в спонсировании протестов в Сербии
00:11Посольство КНР отреагировало на сообщения о "просьбе" Си Цзиньпина к Путину
00:07Главком ВМС Германии ушел в отставку после слов о Крыме
23:54Вучич назвал информацию о подготовке покушения на него не особо значимой
23:50МИД Сирии потребовал вывода военного контингента США из страны
23:42Эрдоган заявил о планах провести встречу формата "3+3" в Турции
23:33Глава ВМС Германии Шенбах уйдет в отставку после слов о Крыме, сообщили СМИ
23:30Влияние оппозиционера Гуаидо в Венесуэле сократилось, заявил посол России
23:22В Рязани в ДТП погибли два человека
23:09Посол России допустил усиление военного сотрудничества с Венесуэлой
22:56СК завел уголовное дело после исчезновения девушки под Саратовом
22:49В Татарстане в ДТП погибла девушка
22:39В Сирии террористы "Джебхат ан-Нусры"* ранили трех военных
22:25В Крыму ответили на слова Зеленского о "возвращении" полуострова
22:04Пушилин оценил посреднические инициативы Турции по Украине
21:56Встреча "нормандского формата" состоится 26 января, заявили в Киеве
21:50Берлускони не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах президента Италии
21:44В Минобороны ФРГ осудили слова главы ВМС, что "Крым не вернуть"
21:44МИД ФРГ опроверг слухи о подготовке эвакуации семей дипломатов на Украине
Лента новостейМолния
Рогозин заявил о росте мирового спроса на ракетные пускиВучич обвинил фонд Рокфеллера в спонсировании протестов в СербииПосольство КНР отреагировало на сообщения о "просьбе" Си Цзиньпина к ПутинуГлавком ВМС Германии ушел в отставку после слов о КрымеВучич назвал информацию о подготовке покушения на него не особо значимойМИД Сирии потребовал вывода военного контингента США из страныЭрдоган заявил о планах провести встречу формата "3+3" в ТурцииГлава ВМС Германии Шенбах уйдет в отставку после слов о Крыме, сообщили СМИВлияние оппозиционера Гуаидо в Венесуэле сократилось, заявил посол РоссииВ Рязани в ДТП погибли два человека Посол России допустил усиление военного сотрудничества с ВенесуэлойСК завел уголовное дело после исчезновения девушки под СаратовомВ Татарстане в ДТП погибла девушкаВ Сирии террористы "Джебхат ан-Нусры"* ранили трех военных В Крыму ответили на слова Зеленского о "возвращении" полуостроваПушилин оценил посреднические инициативы Турции по УкраинеВстреча "нормандского формата" состоится 26 января, заявили в КиевеБерлускони не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах президента ИталииВ Минобороны ФРГ осудили слова главы ВМС, что "Крым не вернуть"МИД ФРГ опроверг слухи о подготовке эвакуации семей дипломатов на Украине