Ультиматум Зеленского украинцам: российская оккупация или зрада

Украинский генерал заявил об "ультиматуме" Зеленского согражданам
Генерал Москаль: Зеленский пугает народ войной с Россией для выполнения Минских соглашений
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский может использовать угрозу "войны" с Россией как повод для выполнения Минских соглашений, заявил в эфире телеканала "НАШ" экс-глава Луганской и Закарпатской областей генерал-лейтенант МВД Геннадий Москаль.
По его мнению, нагнетание страха вокруг гипотетического вооруженного столкновения с Москвой выгодно главе государстве.
"У Зеленского могут заехать шарики за ролики, и он может сказать: "Дорогие украинцы, выбирайте: или российские войска входят на территорию Украины, а у нас же и сил нет, и техники, и денег, и как мы будем обороняться; или выполняем Минские соглашения", — предположил Москаль.
Украинский генерал допустил, что Зеленский будет вынужден пойти на такой шаг, поскольку "его душат со всех сторон", принуждая к выполнению, в частности, Минских соглашений.
Москаль заключил, что считает этот сценарий "наиболее реалистичным на сегодняшний день".
Киев и западные политики в последние месяцы утверждают, что Россия сосредоточила войска на границе с Украиной. Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.
Москва также неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.