https://ria.ru/20220122/zelenskiy-1769018118.html

Ультиматум Зеленского украинцам: российская оккупация или зрада

Украинский генерал заявил об "ультиматуме" Зеленского согражданам - РИА Новости, 22.01.2022

Ультиматум Зеленского украинцам: российская оккупация или зрада

Президент Украины Владимир Зеленский может использовать угрозу "войны" с Россией как повод для выполнения Минских соглашений, заявил в эфире телеканала "НАШ"... РИА Новости, 22.01.2022

2022-01-22T05:49

2022-01-22T05:49

2022-01-22T05:49

в мире

украина

киев

закарпатская область

дмитрий песков

владимир зеленский

нато

геннадий москаль

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский может использовать угрозу "войны" с Россией как повод для выполнения Минских соглашений, заявил в эфире телеканала "НАШ" экс-глава Луганской и Закарпатской областей генерал-лейтенант МВД Геннадий Москаль.По его мнению, нагнетание страха вокруг гипотетического вооруженного столкновения с Москвой выгодно главе государстве.Украинский генерал допустил, что Зеленский будет вынужден пойти на такой шаг, поскольку "его душат со всех сторон", принуждая к выполнению, в частности, Минских соглашений.Москаль заключил, что считает этот сценарий "наиболее реалистичным на сегодняшний день".Киев и западные политики в последние месяцы утверждают, что Россия сосредоточила войска на границе с Украиной. Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.Москва также неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.

https://ria.ru/20220121/kharkov-1768984588.html

https://ria.ru/20220122/strakh-1769015304.html

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в мире, украина, киев, закарпатская область, дмитрий песков, владимир зеленский, нато, геннадий москаль, минские соглашения, россия