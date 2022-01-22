https://ria.ru/20220122/zanaves-1769010923.html

Глава Минобороны Румынии заявил о попытке России создать железный занавес

Глава Минобороны Румынии заявил о попытке России создать железный занавес - РИА Новости, 22.01.2022

Глава Минобороны Румынии заявил о попытке России создать железный занавес

Министр национальной обороны Румынии Василе Дынку заявил агентству Agerpres, что "Россия пытается создать новый железный занавес", речь идет о новой форме... РИА Новости, 22.01.2022

2022-01-22T00:32

2022-01-22T00:32

2022-01-22T00:32

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эммануэль макрон

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КИШИНЕВ, 22 янв — РИА Новости. Министр национальной обороны Румынии Василе Дынку заявил агентству Agerpres, что "Россия пытается создать новый железный занавес", речь идет о новой форме передела сфер влияния на мировой арене.Ранее в МИД РФ сообщили, что российские предложения по гарантиям безопасности подразумевают вывод сил НАТО из Болгарии и Румынии, которые присоединились к альянсу после 1997 года.По словам министра, этот год может стать решающим для перемен на мировом уровне. Комментируя призыв РФ вывести силы НАТО из Румынии и Болгарии, Дынку заявил, что подобное заявление "нельзя брать в расчет".Ранее президент США Джо Байден заявил, что Штаты не намерены сокращать военное присутствие в Европе. Напротив, Вашингтон планирует увеличить численность войск в Румынии и других странах в случае эскалации вокруг Украины. Президент Румынии Клаус Йоханнис приветствовал слова президента США об увеличении численности американских военных в Европе, в том числе в Румынии, а также заявление президента Франции Эммануэля Макрона о готовности усилить восточный фланг НАТО.

https://ria.ru/20220121/peregovory-1768984458.html

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в мире, кишинев, румыния, франция, джо байден, нато, эммануэль макрон, клаус йоханнис, россия, василе дынку