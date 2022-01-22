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Глава Минобороны Румынии заявил о попытке России создать железный занавес
Глава Минобороны Румынии заявил о попытке России создать железный занавес - РИА Новости, 22.01.2022
Глава Минобороны Румынии заявил о попытке России создать железный занавес
Министр национальной обороны Румынии Василе Дынку заявил агентству Agerpres, что "Россия пытается создать новый железный занавес", речь идет о новой форме... РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T00:32
2022-01-22T00:32
в мире
кишинев
румыния
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эммануэль макрон
клаус йоханнис
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КИШИНЕВ, 22 янв — РИА Новости. Министр национальной обороны Румынии Василе Дынку заявил агентству Agerpres, что "Россия пытается создать новый железный занавес", речь идет о новой форме передела сфер влияния на мировой арене.Ранее в МИД РФ сообщили, что российские предложения по гарантиям безопасности подразумевают вывод сил НАТО из Болгарии и Румынии, которые присоединились к альянсу после 1997 года.По словам министра, этот год может стать решающим для перемен на мировом уровне. Комментируя призыв РФ вывести силы НАТО из Румынии и Болгарии, Дынку заявил, что подобное заявление "нельзя брать в расчет".Ранее президент США Джо Байден заявил, что Штаты не намерены сокращать военное присутствие в Европе. Напротив, Вашингтон планирует увеличить численность войск в Румынии и других странах в случае эскалации вокруг Украины. Президент Румынии Клаус Йоханнис приветствовал слова президента США об увеличении численности американских военных в Европе, в том числе в Румынии, а также заявление президента Франции Эммануэля Макрона о готовности усилить восточный фланг НАТО.
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в мире, кишинев, румыния, франция, джо байден, нато, эммануэль макрон, клаус йоханнис, россия, василе дынку
00:32 22.01.2022
 
Глава Минобороны Румынии заявил о попытке России создать железный занавес

Глава Минобороны Румынии Дынку: Россия пытается создать новый железный занавес

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛюди на Парящем мосту в парке "Зарядье" в Москве
Люди на Парящем мосту в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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КИШИНЕВ, 22 янв — РИА Новости. Министр национальной обороны Румынии Василе Дынку заявил агентству Agerpres, что "Россия пытается создать новый железный занавес", речь идет о новой форме передела сфер влияния на мировой арене.
Ранее в МИД РФ сообщили, что российские предложения по гарантиям безопасности подразумевают вывод сил НАТО из Болгарии и Румынии, которые присоединились к альянсу после 1997 года.
"Очевидно, что Российская Федерация пытается создать новый железный занавес, но на самом деле это новая форма разделения сфер влияния, это происходит на мировом уровне. Возможно, время от времени нужно заключать новые типы соглашений между странами, военно-политическими блоками", — цитирует Дынку агентство.
По словам министра, этот год может стать решающим для перемен на мировом уровне. Комментируя призыв РФ вывести силы НАТО из Румынии и Болгарии, Дынку заявил, что подобное заявление "нельзя брать в расчет".
Ранее президент США Джо Байден заявил, что Штаты не намерены сокращать военное присутствие в Европе. Напротив, Вашингтон планирует увеличить численность войск в Румынии и других странах в случае эскалации вокруг Украины. Президент Румынии Клаус Йоханнис приветствовал слова президента США об увеличении численности американских военных в Европе, в том числе в Румынии, а также заявление президента Франции Эммануэля Макрона о готовности усилить восточный фланг НАТО.
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В миреКишиневРумынияФранцияДжо БайденНАТОЭммануэль МакронКлаус ЙоханнисРоссияВасиле Дынку
 
 
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