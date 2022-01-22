Глава Минобороны Румынии заявил о попытке России создать железный занавес
Глава Минобороны Румынии Дынку: Россия пытается создать новый железный занавес
Люди на Парящем мосту в парке "Зарядье" в Москве. Архивное фото
КИШИНЕВ, 22 янв — РИА Новости. Министр национальной обороны Румынии Василе Дынку заявил агентству Agerpres, что "Россия пытается создать новый железный занавес", речь идет о новой форме передела сфер влияния на мировой арене.
Ранее в МИД РФ сообщили, что российские предложения по гарантиям безопасности подразумевают вывод сил НАТО из Болгарии и Румынии, которые присоединились к альянсу после 1997 года.
"Очевидно, что Российская Федерация пытается создать новый железный занавес, но на самом деле это новая форма разделения сфер влияния, это происходит на мировом уровне. Возможно, время от времени нужно заключать новые типы соглашений между странами, военно-политическими блоками", — цитирует Дынку агентство.
По словам министра, этот год может стать решающим для перемен на мировом уровне. Комментируя призыв РФ вывести силы НАТО из Румынии и Болгарии, Дынку заявил, что подобное заявление "нельзя брать в расчет".
Ранее президент США Джо Байден заявил, что Штаты не намерены сокращать военное присутствие в Европе. Напротив, Вашингтон планирует увеличить численность войск в Румынии и других странах в случае эскалации вокруг Украины. Президент Румынии Клаус Йоханнис приветствовал слова президента США об увеличении численности американских военных в Европе, в том числе в Румынии, а также заявление президента Франции Эммануэля Макрона о готовности усилить восточный фланг НАТО.