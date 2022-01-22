https://ria.ru/20220122/zags-1769058207.html

В ростовских ЗАГСах разрешили громко смеяться

В ростовских ЗАГСах разрешили громко смеяться - РИА Новости, 22.01.2022

В ростовских ЗАГСах разрешили громко смеяться

Резонансный запрет на громкий смех во время торжественной церемонии бракосочетания исключили из правил поведения в ЗАГСах Ростовской области, сообщает... РИА Новости, 22.01.2022

2022-01-22T15:22

2022-01-22T15:22

2022-01-22T15:22

общество

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 янв - РИА Новости. Резонансный запрет на громкий смех во время торжественной церемонии бракосочетания исключили из правил поведения в ЗАГСах Ростовской области, сообщает ведомство.В понедельник вступило в силу постановление о порядке проведения церемоний заключения брака в регионе. В документе среди правил поведения участников указывалось, что "при проведении церемонии заключения брака в торжественной обстановке в помещениях органов ЗАГС не допускается: громкие разговоры (в том числе по телефону), восклицания, смех". Положение о смехе вызвало широкое общественное обсуждение."Учитывая общественное мнение, управление ЗАГС Ростовской области уточняет в Порядке проведения церемонии заключения брака в торжественной обстановке органами записи актов гражданского состояния формулировку в части запрета на громкие разговоры (в том числе по телефону), восклицания, смех. Новая формулировка: громкие разговоры (в том числе по телефону) и иные действия, мешающие проведению церемонии заключения брака в торжественной обстановке в помещениях органов ЗАГС", - говорится в сообщении.Ведомство также предлагает участвовать в обсуждении изменений до утверждения постановления.

https://ria.ru/20211230/brakosochetanie-1766249312.html

ростовская область

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общество, ростовская область