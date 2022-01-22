В ростовских ЗАГСах разрешили громко смеяться
В ЗАГСах в Ростовской области сняли запрет на громкий смех
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкНевеста перед началом торжественной церемонии бракосочетания
Невеста перед началом торжественной церемонии бракосочетания. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 янв - РИА Новости. Резонансный запрет на громкий смех во время торжественной церемонии бракосочетания исключили из правил поведения в ЗАГСах Ростовской области, сообщает ведомство.
В понедельник вступило в силу постановление о порядке проведения церемоний заключения брака в регионе. В документе среди правил поведения участников указывалось, что "при проведении церемонии заключения брака в торжественной обстановке в помещениях органов ЗАГС не допускается: громкие разговоры (в том числе по телефону), восклицания, смех". Положение о смехе вызвало широкое общественное обсуждение.
"Учитывая общественное мнение, управление ЗАГС Ростовской области уточняет в Порядке проведения церемонии заключения брака в торжественной обстановке органами записи актов гражданского состояния формулировку в части запрета на громкие разговоры (в том числе по телефону), восклицания, смех. Новая формулировка: громкие разговоры (в том числе по телефону) и иные действия, мешающие проведению церемонии заключения брака в торжественной обстановке в помещениях органов ЗАГС", - говорится в сообщении.
Ведомство также предлагает участвовать в обсуждении изменений до утверждения постановления.