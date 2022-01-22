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В ростовских ЗАГСах разрешили громко смеяться
В ростовских ЗАГСах разрешили громко смеяться - РИА Новости, 22.01.2022
В ростовских ЗАГСах разрешили громко смеяться
Резонансный запрет на громкий смех во время торжественной церемонии бракосочетания исключили из правил поведения в ЗАГСах Ростовской области, сообщает... РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T15:22
2022-01-22T15:22
общество
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 янв - РИА Новости. Резонансный запрет на громкий смех во время торжественной церемонии бракосочетания исключили из правил поведения в ЗАГСах Ростовской области, сообщает ведомство.В понедельник вступило в силу постановление о порядке проведения церемоний заключения брака в регионе. В документе среди правил поведения участников указывалось, что "при проведении церемонии заключения брака в торжественной обстановке в помещениях органов ЗАГС не допускается: громкие разговоры (в том числе по телефону), восклицания, смех". Положение о смехе вызвало широкое общественное обсуждение."Учитывая общественное мнение, управление ЗАГС Ростовской области уточняет в Порядке проведения церемонии заключения брака в торжественной обстановке органами записи актов гражданского состояния формулировку в части запрета на громкие разговоры (в том числе по телефону), восклицания, смех. Новая формулировка: громкие разговоры (в том числе по телефону) и иные действия, мешающие проведению церемонии заключения брака в торжественной обстановке в помещениях органов ЗАГС", - говорится в сообщении.Ведомство также предлагает участвовать в обсуждении изменений до утверждения постановления.
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общество, ростовская область
15:22 22.01.2022
 
В ростовских ЗАГСах разрешили громко смеяться

В ЗАГСах в Ростовской области сняли запрет на громкий смех

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкНевеста перед началом торжественной церемонии бракосочетания
Невеста перед началом торжественной церемонии бракосочетания - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Невеста перед началом торжественной церемонии бракосочетания. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 янв - РИА Новости. Резонансный запрет на громкий смех во время торжественной церемонии бракосочетания исключили из правил поведения в ЗАГСах Ростовской области, сообщает ведомство.
В понедельник вступило в силу постановление о порядке проведения церемоний заключения брака в регионе. В документе среди правил поведения участников указывалось, что "при проведении церемонии заключения брака в торжественной обстановке в помещениях органов ЗАГС не допускается: громкие разговоры (в том числе по телефону), восклицания, смех". Положение о смехе вызвало широкое общественное обсуждение.
"Учитывая общественное мнение, управление ЗАГС Ростовской области уточняет в Порядке проведения церемонии заключения брака в торжественной обстановке органами записи актов гражданского состояния формулировку в части запрета на громкие разговоры (в том числе по телефону), восклицания, смех. Новая формулировка: громкие разговоры (в том числе по телефону) и иные действия, мешающие проведению церемонии заключения брака в торжественной обстановке в помещениях органов ЗАГС", - говорится в сообщении.
Ведомство также предлагает участвовать в обсуждении изменений до утверждения постановления.
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ОбществоРостовская область
 
 
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