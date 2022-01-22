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В Забайкалье возбудили уголовное дело из-за нападения собак на ребенка

В Забайкалье возбудили уголовное дело из-за нападения собак на ребенка - РИА Новости, 22.01.2022

В Забайкалье возбудили уголовное дело из-за нападения собак на ребенка

Следователи возбудили дело из-за гибели семилетней девочки после нападения собак в Читинском районе Забайкалья, сообщили в пресс-службе регионального управления РИА Новости, 22.01.2022

2022-01-22T14:43

2022-01-22T14:43

2022-01-22T18:21

происшествия

забайкальский край

читинский район

россия

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ЧИТА, 22 янв — РИА Новости. Следователи возбудили дело из-за гибели семилетней девочки после нападения собак в Читинском районе Забайкалья, сообщили в пресс-службе регионального управления СК.Сообщение об исчезновении ребенка поступило в органы села Домна 22 января около пяти часов вечера. Через полчаса ее тело нашли на одном из пустырей."На теле девочки имеются следы нападения животных. Предположительно, на ребенка напали бездомные собаки", — говорится в заявлении ведомства.На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, возглавляемая руководителем главка Юрием Русановым.

https://ria.ru/20220117/sobaka-1768219519.html

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Следственные мероприятия по делу о гибели девочки в Читинском районе Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ – халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека – по факту гибели малолетней девочки в поселке Домна Читинского района Забайкальского края. 2022-01-22T14:43 true PT0M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, забайкальский край, читинский район, россия