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В Забайкалье возбудили уголовное дело из-за нападения собак на ребенка
В Забайкалье возбудили уголовное дело из-за нападения собак на ребенка - РИА Новости, 22.01.2022
В Забайкалье возбудили уголовное дело из-за нападения собак на ребенка
Следователи возбудили дело из-за гибели семилетней девочки после нападения собак в Читинском районе Забайкалья, сообщили в пресс-службе регионального управления РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T14:43
2022-01-22T14:43
2022-01-22T18:21
происшествия
забайкальский край
читинский район
россия
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ЧИТА, 22 янв — РИА Новости. Следователи возбудили дело из-за гибели семилетней девочки после нападения собак в Читинском районе Забайкалья, сообщили в пресс-службе регионального управления СК.Сообщение об исчезновении ребенка поступило в органы села Домна 22 января около пяти часов вечера. Через полчаса ее тело нашли на одном из пустырей."На теле девочки имеются следы нападения животных. Предположительно, на ребенка напали бездомные собаки", — говорится в заявлении ведомства.На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, возглавляемая руководителем главка Юрием Русановым.
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Следственные мероприятия по делу о гибели девочки в Читинском районе
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ – халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека – по факту гибели малолетней девочки в поселке Домна Читинского района Забайкальского края.
2022-01-22T14:43
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происшествия, забайкальский край, читинский район, россия
14:43 22.01.2022 (обновлено: 18:21 22.01.2022)
В Забайкалье возбудили уголовное дело из-за нападения собак на ребенка
Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за нападения собак на девочку в Забайкалье